España

Ana Alonso y Oriol Cardona, los esquiadores españoles que conquistaron Milano-Cortina, sorprenden a Broncano con un regalo real

Entregaron al presentador los esquís con los que compitieron en los Juegos Olímpicos y relataron la anécdota de su visita a la Casa Real

Los esquiadores Ana Alonso y
Oriol Cardona en 'La Revuelta'

Los esquiadores Ana Alonso y Oriol Cardona protagonizaron uno de los momentos más llamativos tras su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 al acudir al programa ‘La Revuelta’ y sorprender a David Broncano con un regalo inusual: los esquís con los que compitieron en las pruebas olímpicas.

Al entregar el obsequio, ambos explicaron que solo podían dar un esquí cada uno, ya que el otro par no estaba disponible para el presentador. Ana Alonso aclaró, “el otro lo tiene el Rey, así que si lo quieres tendrás que invitarle”, en referencia al reciente encuentro de los atletas en la Casa Real.

Broncano recibiendo los esquís de
los medallistas olímpicos

Durante su intervención en el programa, Ana Alonso y Oriol Cardona detallaron sus logros en los considerados los mejores Juegos Olímpicos de Invierno en la historia para España. Ambos se convirtieron en los primeros deportistas españoles que logran dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. En la modalidad de esquí de montaña, Oriol Cardona obtuvo el oro y Ana Alonso el bronce en las pruebas individuales de esprint, mientras que ambos lograron juntos el bronce en la prueba de relevo mixto.

Regalo olímpico y anécdota real

Los atletas explicaron que la experiencia olímpica fue tan intensa que apenas han tenido tiempo de asimilar sus victorias. Oriol Cardona confesó sentirse más nervioso en el plató de televisión que durante la propia competición y ambos describieron su disciplina como “un deporte muy exigente pero muy bonito”. Hablaron además sobre la exigencia de sus entrenamientos, que incluyen subidas de dos o tres horas y largas sesiones en el gimnasio.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista surgió cuando explicaron los detalles del regalo a Broncano. Entregaron los esquís con los que compitieron, uno cada uno, y aclararon el motivo por el cual no dispusieron del otro par: la Casa Real se quedó con uno de los esquís tras la reciente visita de los deportistas.

El deportista Oriol Cardona,
el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la deportista Ana Alonso y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, durante la audiencia al Equipo Olímpico Español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno

Ana Alonso relató, “ayer fuimos a la Casa Real y le gustó tanto que se lo ha quedado”. Oriol Cardona añadió que Felipe VI mostró interés por el esquí de montaña, y aunque el monarca confesó no haber practicado nunca este deporte, manifestó curiosidad por probarlo en el futuro.

El encuentro transcurrió en un tono distendido y David Broncano mostró simpatía por el monarca, bromeando sobre la posible ubicación de los esquís en la Zarzuela. Además del simbólico obsequio, los atletas llevaron al plató las cuatro medallas obtenidas en la competición, permitiendo al presentador experimentar en persona el peso físico y simbólico de estos galardones.

Superación y anécdotas de la Villa Olímpica

Durante la conversación, Ana Alonso recordó uno de los retos más duros a los que se enfrentó meses antes de los Juegos: un accidente sufrido en septiembre durante un entrenamiento. En sus palabras, fue atropellada por un coche que se saltó un ceda el paso, lo que le provocó la rotura de un ligamento en el hombro, lesiones en el tobillo y una grave lesión en los ligamentos de la rodilla.

“Cuando caí al suelo y vi que estaba consciente, pensé, ‘no es tan grave’. Luego quería que me llevaran rápido al hospital para saber lo que tenía”. Los médicos le ofrecieron perspectivas muy limitadas sobre su recuperación y la posibilidad de competir en los Juegos, advirtiendo que solo podría intentarlo si evitaba la operación. Pese a las dificultades, la esquiadora logró finalmente subir al podio.

El rey Felipe VI y la reina Letizia recibieron en audiencia a los miembros del equipo español que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, felicitándolos por su desempeño y los logros obtenidos.

En la entrevista no faltaron comentarios irónicos y anécdotas olímpicas. Oriol Cardona recordó polémicas extradeportivas, como el caso de la infidelidad de un deportista noruego y la anécdota de los preservativos agotados en la Villa Olímpica. “Lo peor es que se hablaba más de eso que de los buenos resultados del resto de competidores”, lamentó Ana Alonso.

El encuentro en el plató de ‘La Revuelta’ quedó marcado por el gesto simbólico de Alonso y Cardona, quienes compartieron parte de su hazaña olímpica tanto con la Casa Real como con los espectadores del programa.

