Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

La mayor eléctrica española invirtió 14.460 millones de euros y alcanzó una facturación de 45.546 millones pese a impactos contables por su actividad en Reino Unido y EEUU

Logo de Iberdrola en su sede. (Europa Press)

La energética española Iberdrola ha alcanzado un nuevo hito en 2025 con un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros, un 12% más que las ganancias de 5.612 millones de euros registradas el ejercicio anterior, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El máximo histórico en beneficios se ha visto impulsado este año por una política de inversiones por valor de 14.460 millones de euros, según ha comunicado la compañía.

Sin embargo, el ebitda de la compañía, calculado como el beneficio antes de tener en cuenta el recorte por intereses, impuestos, depreciación y amortización, experimentó un descenso del 1,5% hasta los 16.591 millones desde los 18.847,7 millones del año anterior. El ebitda ajustado, por su parte, ascendió hasta los 15.680 millones, un 3% más, gracias a una mejora de los marcos regulatorios y una ampliación de la base de activos en su negocio de redes. En este área, el aumento del ebitda ajustado fue de un 21%.

Tras ajustes por operaciones extraordinarias y cargos contables, el beneficio neto ajustado se situa en 6.231 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 10,5%. Estos ajustes incluyen la exclusión de la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido (379 millones), así como el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos (389 millones), y la inclusión de ajustes negativos por valor de 465 millones en el área de Generación Renovable y Clientes, además del impacto del ‘capital allowance’ en Reino Unido (251 millones).

Excluyendo los cargos de ajuste de valor correspondientes al último trimestre del año, correspondientes a más de 460 millones de euros de su cartera de proyectos renovables, el beneficio neto reportado habría sido de 6.749 millones de euros. Por otro lado, la facturación de la compañía, que mantiene su posición como la mayor ‘utility’ de Europa por capitalización bursátil, se situó en 45.546,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,8% respecto al ejercicio anterior.

(Noticia en ampliación)

