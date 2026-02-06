Iberdrola cerró 2025 con una cifra récord de electricidad distribuida, con 255.976 GW

La energía distribuida por Iberdrola en todo el mundo durante 2025 aumentó un 7,5%, hasta alcanzar la cifra récord de 255.976 gigavatios hora (GWh), según los datos del balance remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este incremento se vio impulsado por el Reino Unido, que creció un 52,2% en el año en la energía distribuida por el grupo, debido a la aportación de Electricity North West (ENW).

La capacidad total instalada del grupo Iberdrola en el mundo se situó en 58.343 megavatios (MW) a cierre de 2025, tras incrementarse un 3,2% con respecto al ejercicio interior.

LA EÓLICA MARINA Y TERRESTRE SUPERA YA EL 40% DE SU CAPACIDAD.

De esta cifra, un 79,1% -un total de 46.162 MW- corresponde a renovables, destacando la eólica terrestre y marina, que representan más del 40% de la capacidad total instalada de la energética, la hidroeléctrica (22%) y la solar (15%).

Además, Iberdrola más que triplicó su capacidad en almacenamiento mediante baterías, alcanzando los 683 MW -frente a los 215 MW de un año antes-, con desarrollos en Australia, España y el Reino Unido.

Por áreas geográficas, destacaron los incrementos de potencia en Iberdrola Energía Internacional, un 19% en el año, impulsada por las nuevas centrales instaladas en Australia; el Reino Unido, donde crece un 8% por la instalación de capacidad eólica y de baterías, y los Estados Unidos, donde la capacidad aumenta un 5%.

EN MÁXIMOS HISTÓRICOS Y UNA CAPITALIZACIÓN DE MÁS DE 130.000 MILLONES.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha cerrado este viernes marcando un nuevo máximo en su cotización, con un precio de 19,365 euros por acción, tras repuntar un 1,12% en la última sesión de la semana.

Así, Iberdrola, la primera 'utility' de Europa y una de las mayores del mundo, consolida su capitalización por encima de los 130.000 millones de euros.