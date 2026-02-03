Agencias

Iberdrola pone en operación dos plantas fotovoltaicas en EE.UU., que suman 269 MW de nueva capacidad

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha puesto en operación comercial dos nuevas plantas fotovoltaicas en el condado de Wasco (Oregón) que suman 269 megavatios (MWdc) de nueva capacidad, informó la compañía.

En concreto, se tratan de las instalaciones 'Daybreak Solar', con 189 MWdc, y 'Bakeoven Solar', con 80 MWdc-, que ya están suministrando energía a la red de la distribuidora local, Portland General Electric (PGE).

Ambas centrales participan en un programa estatal que trata de maximizar el acceso de grandes clientes municipales, industriales y comerciales, como la tecnológica Intel. De este modo, se facilita a los grandes clientes disponer de energía de nueva construcción de forma ágil y competitiva.

Gracias a estos proyectos y a otras instalaciones en desarrollo, Avangrid mantiene su liderazgo como principal proveedor de energía del programa.

Asimismo, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán indicó que la entrada en funcionamiento de estas dos centrales impulsa la economía local y el empleo en Oregón y reafirma el compromiso del grupo con los Estados Unidos, donde cuenta con 49.400 millones de euros en activos y prevé invertir 16.000 millones de euros hasta 2028.

En la actualidad, Iberdrola da servicio en los Estados Unidos a una población cercana a los 10 millones de personas a través de sus redes de transporte y distribución en los estados de Nueva York, Maine, Connecticut y Massachusetts y cuenta con 80 instalaciones de generación que suman cerca de 11.000 MW de capacidad instalada.

