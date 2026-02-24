España

Estos son los límites que establece la Ley de Propiedad Horizontal para utilizar una plaza de garaje como trastero

Aunque en general está permitido que el propietario use el espacio para almacenar muebles, bicicletas u otros objetos, hay casos en los que esta decision supone un conflicto con la comunidad de vecinos

Guardar
Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

Utilizar una plaza de garaje como trastero puede parecer sencillo, pero en España esta decisión conlleva varios límites legales que todo propietario debe conocer. Más allá de la simple intención de aprovechar el espacio, este tipo de cambios involucra varios aspectos legales que conviene conocer para evitar conflictos dentro de la comunidad de propietarios. En un video publicado en su canal de YouTube (@abogadodeyoutube), el abogado Jesús Núñez detalla cuáles son los límites legales y advertencias clave que deben considerarse antes de intentar realizar este tipo de modificación.

Según Núñez, el dueño de una plaza de garaje puede realizar las obras que desee en su espacio privado, siempre que estas no afecten a los elementos comunes del edificio ni a la movilidad y seguridad de los vecinos. “No existiría obstáculo legal que impida que un determinado propietario de una plaza de garaje coloque en su plaza, por ejemplo, un armario a modo de trastero”, aclara el abogado, siempre y cuando se cumplan estas condiciones.

No obstante, Núñez advierte de que la legislación española establece diferencias importantes según el tipo de intervención. Si las modificaciones afectan a la estructura del edificio o alteran su estética, será imprescindible un acuerdo previo en la junta de propietarios. En estos casos, la Ley de Propiedad Horizontal, que regula la convivencia y derechos de los propietarios en comunidades en España, exige que se obtenga una mayoría cualificada para aprobar cualquier uso distinto al original del inmueble. Además, el abogado subraya que, si el cambio implica una alteración del título constitutivo o afecta de algún modo los derechos de otros propietarios, entonces la decisión debe adoptarse por unanimidad.

Toda la normativa a consultar

Antes de convertir un garaje en trastero, Núñez recomienda revisar tanto los estatutos que se aplican a la convivencia entre los vecinos del portal como la normativa específica de cada localidad. “Es conveniente verificar los estatutos de la comunidad de propietarios, tener en cuenta todo lo que ya he explicado y tener en cuenta también la normativa municipal aplicable a la ubicación del edificio”, explica. La razón es que muchos ayuntamientos imponen restricciones adicionales, especialmente en lo relativo a seguridad, evacuación, accesibilidad o incluso limitaciones urbanísticas que prohíben el cambio de uso de determinados espacios en edificios residenciales.

Plazas de garaje (FreePik)
Plazas de garaje (FreePik)

El marco jurídico español contempla, por tanto, un equilibrio entre los derechos individuales del propietario y la protección del interés general de la comunidad. Esto significa que, aunque un espacio sea de uso privado, su transformación no puede poner en riesgo la seguridad estructural del edificio ni los derechos de otros vecinos, como el libre tránsito, la ventilación o la iluminación de plazas colindantes.

El proceso para convertir el garaje en un trastero

En definitiva, el proceso no es automático y cada caso requiere un análisis previo exhaustivo. Revisar la normativa interna del edificio, obtener los permisos necesarios y dialogar con los vecinos son pasos fundamentales para evitar conflictos y sanciones. Núñez concluye su explicación animando a que los propietarios mantengan una comunicación abierta: compartir experiencias y plantear dudas en la junta de propietarios es la mejor manera de garantizar que estas modificaciones se realicen sin problemas.

Temas Relacionados

ViviendaComunidad de VecinosVivienda EspañaVecinosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 1 del 24 de febrero del 2026

Con esta lotería tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios

Super ONCE: resultados ganadores del

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados ganadores del Super Once

Una mujer de 27 años esperó diez meses a que le dieran cita en un hospital: “Pensé que sería endometriosis y resultó ser cáncer terminal”

La paciente ha superado ya los dos años de esperanza de vida con los que fue diagnosticada en 2023

Una mujer de 27 años

El precio de la luz en España para este miércoles

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio de la luz

La prensa noruega habla por primera vez de crisis entre los príncipes Haakon y Mette-Marit: los problemas que empañan a la casa real

Según medios locales, las tensiones afectan tanto al matrimonio de los príncipes como a la relación de Mette-Marit con los reyes Harald y Sonia

La prensa noruega habla por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UE acusa a España

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

El PSOE suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba denunciado por acoso sexual a un menor

La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

ECONOMÍA

Mejorar la indemnización de un

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”