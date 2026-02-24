Estos son los límites que establece la Ley de Propiedad Horizontal para utilizar una plaza de garaje como trastero

Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

Utilizar una plaza de garaje como trastero puede parecer sencillo, pero en España esta decisión conlleva varios límites legales que todo propietario debe conocer. Más allá de la simple intención de aprovechar el espacio, este tipo de cambios involucra varios aspectos legales que conviene conocer para evitar conflictos dentro de la comunidad de propietarios. En un video publicado en su canal de YouTube (@abogadodeyoutube), el abogado Jesús Núñez detalla cuáles son los límites legales y advertencias clave que deben considerarse antes de intentar realizar este tipo de modificación.

Según Núñez, el dueño de una plaza de garaje puede realizar las obras que desee en su espacio privado, siempre que estas no afecten a los elementos comunes del edificio ni a la movilidad y seguridad de los vecinos. “No existiría obstáculo legal que impida que un determinado propietario de una plaza de garaje coloque en su plaza, por ejemplo, un armario a modo de trastero”, aclara el abogado, siempre y cuando se cumplan estas condiciones.

No obstante, Núñez advierte de que la legislación española establece diferencias importantes según el tipo de intervención. Si las modificaciones afectan a la estructura del edificio o alteran su estética, será imprescindible un acuerdo previo en la junta de propietarios. En estos casos, la Ley de Propiedad Horizontal, que regula la convivencia y derechos de los propietarios en comunidades en España, exige que se obtenga una mayoría cualificada para aprobar cualquier uso distinto al original del inmueble. Además, el abogado subraya que, si el cambio implica una alteración del título constitutivo o afecta de algún modo los derechos de otros propietarios, entonces la decisión debe adoptarse por unanimidad.

Toda la normativa a consultar

Antes de convertir un garaje en trastero, Núñez recomienda revisar tanto los estatutos que se aplican a la convivencia entre los vecinos del portal como la normativa específica de cada localidad. “Es conveniente verificar los estatutos de la comunidad de propietarios, tener en cuenta todo lo que ya he explicado y tener en cuenta también la normativa municipal aplicable a la ubicación del edificio”, explica. La razón es que muchos ayuntamientos imponen restricciones adicionales, especialmente en lo relativo a seguridad, evacuación, accesibilidad o incluso limitaciones urbanísticas que prohíben el cambio de uso de determinados espacios en edificios residenciales.

Plazas de garaje (FreePik)

El marco jurídico español contempla, por tanto, un equilibrio entre los derechos individuales del propietario y la protección del interés general de la comunidad. Esto significa que, aunque un espacio sea de uso privado, su transformación no puede poner en riesgo la seguridad estructural del edificio ni los derechos de otros vecinos, como el libre tránsito, la ventilación o la iluminación de plazas colindantes.

El proceso para convertir el garaje en un trastero

En definitiva, el proceso no es automático y cada caso requiere un análisis previo exhaustivo. Revisar la normativa interna del edificio, obtener los permisos necesarios y dialogar con los vecinos son pasos fundamentales para evitar conflictos y sanciones. Núñez concluye su explicación animando a que los propietarios mantengan una comunicación abierta: compartir experiencias y plantear dudas en la junta de propietarios es la mejor manera de garantizar que estas modificaciones se realicen sin problemas.