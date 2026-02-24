España

El precio de la luz en España para este miércoles

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa del servicio eléctrico
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en Españacambia continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este miércoles 25 de febrero, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Tarifa del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 29.98 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador dio a conocer que la tarifa más elevado de la luz será de 105.18 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio mínimo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los -0.76 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 25 de febrero, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 19.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.55 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 7.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 7.67 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.74 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.41 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.26 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 49.84 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 7.53 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.26 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.76 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.55 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.25 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.45 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 24.3 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.39 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 105.18 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.51 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 43.63 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 28.6 euros por megavatio hora.

