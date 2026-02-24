España

Dimite el secretario general del PSOE en Alcalá tras el expediente a su Secretario de Organización por una foto en la aparece quitándole la ropa interior a una ‘stripper’

El ya ex secretario general hace referencia al Código Ético y de Conducta del partido, que establece que “solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE”

Enrique Nogués y Rodríguez Palacios
Enrique Nogués y Rodríguez Palacios (Europa Press)

Javier Rodríguez Palacios, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y diputado en el Congreso, ha dimitido como secretario general de la agrupación socialista en el municipio. La decisión se comunicó a través de una carta dirigida a la Secretaría de Organización del PSOE-M, en la que Rodríguez Palacios expone los motivos de su renuncia.

“Absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE”

La situación se remonta a la negativa de Enrique Nogués, secretario de Organización local, a dejar su cargo tras la apertura de un expediente disciplinario a raíz de una fotografía de 2014 en la que aparece quitándole la ropa interior con los dientes a una bailarina erótica. “No estoy dispuesto a compartir Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) con una persona que se niega a dimitir”, recoge la misiva.

Rodríguez Palacios hace referencia en la carta al Código Ético y de Conducta del PSOE, modificado en julio de 2025, que establece: “Solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE” y especifica que estos casos se tramitan como “falta muy grave”, con la máxima sanción de expulsión.

El exalcalde indica que pidió a Nogués que diera explicaciones sobre las imágenes y, ante la falta de respuesta, trasladó la situación a la dirección regional del partido, incluyendo posibles vulneraciones de la normativa interna en materia de afiliación.

Tras la apertura del expediente, la Comisión Ejecutiva Municipal se posicionó “en contra de las actuaciones realizadas” por Nogués en el proceso de afiliación y también expresó “preocupación” por la aparición de la fotografía en prensa, que ya había tenido repercusión durante la campaña electoral de 2023 y que, según el comunicado, podría volver a generar consecuencias para el partido en el futuro.

Hablamos con el exlíder del PSOE de Madrid sobre su posible regreso a la primera línea de la política, los casos de corrupción y acoso sexual que afectan a su partido y el avance de la extrema derecha

Un “proceso de afiliación instrumentada”

Rodríguez Palacios argumenta, además, que en los últimos meses se ha detectado un “proceso de afiliación instrumentada” impulsado por Nogués, con la tramitación de doscientas altas de militantes en apenas quince días. En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el exalcalde señala que “meter 200 fichas en 15 días es un hecho excepcional y no un proceso de afiliación al uso”. “No estoy dispuesto a dar por buena una afiliación masiva, instrumentada en los últimos meses por el Secretario de Organización con el objetivo de imponer su interés, controlar, y viciar los procesos orgánicos e institucionales que se van a desarrollar en los próximos meses”, expresa el ya ex secretario general.

A esto suma la existencia de una reprobación mayoritaria a la conducta del secretario de Organización por parte de la Comisión Ejecutiva Municipal. “Pretende permanecer como Secretario de Organización y miembro de la CEM a toda costa, a pesar de tener un expediente disciplinario abierto y con la reprobación a su conducta expresada por la mayoría de la CEM”, se indica en el documento.

La reunión de la CEM concluyó con la solicitud de dimisión de Nogués como secretario de Organización. “Han pasado cinco días desde la celebración de la CEM y Enrique Nogues Julián continúa sin dimitir, y la ausencia de ninguna medida cautelar adicional mientras se tramita su expediente disciplinario hace imposible, a mi parecer, continuar con el funcionamiento normal de la CEM”, señala Rodríguez Palacios en la carta.

La renuncia de Rodríguez Palacios conlleva la disolución de la Ejecutiva municipal y la necesidad de constituir una comisión gestora, lo que implica el cese de Nogués como secretario de Organización. El exsecretario general indica que esta transición permitirá “concentrar esfuerzos del partido y el Grupo Municipal” y, en el plano interno, le permite informar directamente a la militancia sobre la situación y los intentos de resolver el conflicto.

