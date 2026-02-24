España

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

El dispositivo incluyó la incautación de armas de fuego, vehículos y más de un millón de euros en efectivo en Alcobendas y Fuente el Saz

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal con base en Madrid, incautando más de 3.400 kilos de cocaína. 12 personas han sido arrestadas y enviadas a prisión tras una operación llevada a cabo en naves industriales situadas en Alcobendas y Fuente el Saz. El dispositivo, desarrollado el 13 de febrero con la intervención del Grupo Especial de Operaciones (GEO), incluyó la incautación de armas de fuego, vehículos y más de un millón de euros en efectivo.

Los arrestados afrontan cargos por pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública. Durante los registros, los agentes incautaron 10 armas de fuego, munición, seis vehículos, varios de ellos equipados con habitáculos ocultos, y diverso material utilizado para dificultar la detección de la droga durante los transportes.

Escondites en Madrid para narcotráfico internacional

La red desarticulada en Madrid funcionaba bajo una apariencia de legalidad, utilizando naves industriales alquiladas en Alcobendas para almacenar y manipular grandes cantidades de cocaína. La investigación, iniciada a principios de 2024, permitió identificar a los responsables tras detectar una infraestructura logística compleja. El grupo ofrecía servicios de recogida, almacenamiento y envío de droga a organizaciones europeas.

El avance del operativo contó con la colaboración de policías de Suecia, Polonia y Portugal. La policía localizó una remesa de droga en un camión procedente de España, lo que llevó a identificar el punto de carga en una nave de Madrid. La organización utilizaba vehículos especialmente modificados y adaptaba su logística para cada envío, empleando contratos de alquiler a nombre de terceros para dificultar el rastreo.

En una de las intervenciones, los agentes interceptaron una furgoneta con 125 kilos de cocaína en Irún, cuyo destino era los Países Bajos. Para blindar sus transportes y evitar controles policiales, el grupo empleaba un sistema de convoyes con furgonetas de alquiler y turismos que actuaban como lanzadera y contravigilancia. Este método permitió alertar sobre posibles controles y fue detectado en varias ocasiones durante la investigación.

Así fue el asalto de la Armada francesa a un buque con miles de kilos de cocaína en aguas cercanas a la Polinesia (Armada de Francia)

Armas y miles de kilos de droga

El pasado día 13, los agentes detectaron que la organización preparaba un nuevo traslado de cocaína. Tras un seguimiento exhaustivo, comprobaron el mismo patrón que en operativos anteriores. Alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de la península, esta vez a las proximidades de San Juan del Puerto, en Huelva, y regreso a Madrid tras varios días en los alrededores de Sevilla.

Ante la inminencia de una nueva distribución, la Policía desplegó un amplio dispositivo con la participación de los GEO, que culminó con la detención de nueve miembros en una nave de Alcobendas. Otros dos individuos fueron interceptados en un área de servicio cuando intentaban abandonar la zona y, posteriormente, se arrestó a una persona más vinculada a la red.

En la nave se hallaron 3.250 kilos de cocaína junto a envasadoras y film industrial para su manipulación. En Fuente el Saz, los agentes localizaron un subfusil semiautomático, dos fusiles, dos armas cortas, cargadores, munición y unos 500 gramos de hachís, todo oculto en un falso techo y en una caleta de uno de los vehículos intervenidos.

