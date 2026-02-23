España

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 23 de febrero

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado uno de los activos más seguros, el oro es elegido con frecuencia por particulares y empresarios que buscan hacer frente a la inflación. En tiempos de incertidumbre global, es común que los inversores busquen estabilidad trasladando su dinero a metales preciosos o al dólar.

En este 2025, el oro ha alcanzado máximos históricos, alentado por la disminución de la inflación en Estados Unidos y por la inestabilidad global provocada por conflictos en Medio Oriente.

Una de las formas más populares de acceder a este mercado es mediante la compra de oro físico, como monedas o lingotes. Por ello, es clave estar informado sobre su cotización, la cual fluctúa constantemente.

A continuación, detallamos el precio del oro en España correspondiente al 23 de febrero.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Denis Balibouse)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 139,41 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 138,71 € y el máximo de 140,84 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 139410 €.

Por qué es un activo de refugio

Durante periodos de inestabilidad económica, los metales preciosos se consideran una opción de inversión atractiva, ya que presentan una menor volatilidad que otros tipos de activos. Las personas pueden adquirir oro por internet o de manera presencial en instituciones que cuenten con certificaciones oficiales.

Business Insider señala que el oro posee un valor intrínseco que refleja el costo de vida y su comportamiento suele ir en sentido contrario al de los mercados bursátiles. Esto explica por qué su precio generalmente sube en tiempos de crisis económica.

Además, el oro es extremadamente durable y no puede ser alterado digitalmente. Hoy en día, se puede invertir en él de dos formas principales: comprando el metal físico o mediante instrumentos financieros como acciones, fondos o contratos futuros basados en oro.

Las presentaciones físicas deloro incluyen lingotes y monedas acuñadas, los cuales difieren en tamaño, pero todos llevan una marca que garantiza su pureza, procedencia y peso.

El activo de refugio con mayor capitalización

Cuando la incertidumbre en los
Cuando la incertidumbre en los mercados globales baja, los operadores comienzan a destinar el dinero hacia otros activos (REUTERS/Ajay Verma)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.

