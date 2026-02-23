El antiguo apartamento en París de Brigitte Bardot está a la venta: estilo art déco y cuya anterior inquilina fue esposa de Napoleón

La actriz Brigitte Bardot vivió en la residencia que un día ocupó la emperatriz de Francia. / Imagen de archivo

El antiguo apartamento que albergó durante años a figuras tan emblemáticas como Brigitte Bardot y Gunther Sachs sale a la venta en el codiciado y lujoso distrito 16 de París. Ubicada a escasa distancia del Bois de Boulogne, la propiedad suma más de 400 metros cuadrados y representa uno de los mejores exponentes de la arquitectura art decó de la capital francesa. Según ha recogido la revista Elle Decoration, este piso histórico fue propiedad de la pareja entre 1966 y 1969, periodo en que Bardot era ya un icono del cine y la cultura internacional.

La vivienda, situada en un edificio histórico, destaca por sus espectaculares dimensiones y por la suntuosidad de sus materiales originales. El inmueble, con una superficie de 409 metros cuadrados, incluye diez salones y cuatro dormitorios dispuestos alrededor de un comedor principal de doble altura, concebido para grandes recepciones. Los detalles singulares abundan: una barra de caoba, un espejo monumental procedente del mítico transatlántico France, suelos de ónix, travertino y mármol, así como vidrieras Tiffany y piezas decorativas de valor museístico, cuidadosamente integradas en todo el conjunto.

El legado histórico del piso es notable, ya que antes de la llegada de Bardot y Sachs perteneció a una familia real: los Beauharnais, descendientes de Joséphine de Beauharnais. Esta mujer fue la primera esposa de Napoleón Bonaparte y, por lo tanto, llegó a ser emperatriz de Francia a finales del siglo XVIII.

La vivienda de la actriz en el distrito 16 de París conserva la arquitectura y los materiales originales. / Imagen de archivo

Una joya que une historia y vanguardia

El apartamento se presenta como una residencia de gran distinción, combinando el refinamiento clásico con las comodidades contemporáneas. Tras una renovación integral realizada en 2018, los volúmenes originales se han mantenido, mientras que el mobiliario a medida y una paleta botánica suavizan los espacios. El jardín de invierno, de 52 metros cuadrados, ha sido totalmente rediseñado para ofrecer un entorno habitable que inunda las dependencias de luz natural y conecta visualmente con el entorno.

La propiedad no solo resalta por la amplitud de sus zonas de recepción, sino también por las instalaciones exclusivas que ofrece: gimnasio privado, bodega de vinos, cine en casa y una buhardilla con dos dormitorios para el personal situados en la sexta planta, además de una bodega suplementaria, según ha detallado Elle Decoration. La zona de descanso se compone de una suite principal de grandes dimensiones, dos dormitorios para niños y un dormitorio de invitados independiente, garantizando privacidad y confort.

El dormitorio principal de la que fue vivienda de Brigitte Bardot forma parte de la esencia art déco de la vivienda. / Imagen de archivo

Un enclave de prestigio en el distrito 16

El edificio, considerado un ejemplo emblemático de la arquitectura del distrito 16, se integra perfectamente en este entorno residencial de alta categoría, donde conviven otras residencias históricas. Tal como ha señalado la empresa Home Hunts, que actúa como agente de compradores para viviendas de lujo, el piso está ubicado en el corazón de la zona OCDE y “ofrece una seguridad excepcional y una elegancia atemporal”, conservando sus elementos originales y dotando a cada espacio de una luminosidad singular.

La compañía Home Hunts ha informado de que la renovación efectuada en 2018 respetó absolutamente el alma histórica del inmueble, combinando piezas personalizadas con las estructuras ya existentes. De esta forma, la residencia consigue fusionar la herencia aristocrática y el legado art decó de París con las exigencias del lujo moderno. El precio actual de la propiedad, gestionada a través de la agencia Kretz según Elle Decoration, alcanza los 7.900.000 euros.

El recorrido por la historia de este singular piso, cuna de personajes célebres y testigo de la vida parisina de los años sesenta, revela una combinación inusual de patrimonio, diseño y exclusividad. Según ha destacado Home Hunts, esta propiedad que un día alojó a Brigitte Bardot “encarna la auténtica esencia parisina” y supone una oportunidad única para quienes buscan una vivienda de prestigio, ya que se trata de una de las direcciones más codiciadas de París.