Se ofrece casa gratis, totalmente rehabilitada y de 80 metros cuadrados, para el médico que quiera trabajar en este pueblo de Cantabria: “Estamos desesperados”

La falta de médicos en las zonas rurales de Cantabria ha llevado al Ayuntamiento de Vega de Liébana a tomar una medida poco habitual: ofrecer una vivienda gratuita y completamente rehabilitada al facultativo que acepte ocupar la plaza vacante en el consultorio de la localidad. Este municipio, que cuenta con menos de 700 habitantes y cuya población está notablemente envejecida, ha visto cómo la escasez de profesionales sanitarios pone en riesgo la atención médica de sus vecinos.

Gregorio Alonso, alcalde de este enclave próximo a los Picos de Europa, ha dirigido una carta a la Consejería de Salud de Cantabria en la que expone su propuesta. En el documento, el regidor explica que el consistorio pone a disposición del médico seleccionado “una vivienda totalmente rehabilitada, ubicada en la localidad de La Vega, para su uso gratuito durante el tiempo que tenga asignado el puesto”. Asimismo, Alonso ha solicitado al consejero de Salud, César Pascual, que informe a los profesionales que participan en el próximo concurso de traslados sobre esta “circunstancia positiva adicional”, incrementando así el atractivo de la plaza.

La raíz de esta iniciativa está en la “desesperación” del alcalde y del resto de ayuntamientos de la zona. En una reciente reunión mantenida entre varios regidores de la comarca y el consejero de Salud, se les comunicó la posibilidad de que los consultorios rurales se queden temporalmente sin médico a la espera de los resultados del concurso de traslados a nivel regional. En ese contexto, el Ayuntamiento de Vega de Liébana ha optado por tomar la iniciativa y anunciar esta medida exclusiva para reforzar la captación de personal sanitario.

El alcalde de Vega de Liébana también ha incidido, según ha narrado a la agencia EFE, en la dificultad de garantizar la presencia de un médico en destinos rurales y ha justificado la medida como una forma de discriminación positiva para “territorios especialmente vulnerables”. “Este es el medio del que dispone este Ayuntamiento para incentivar la llegada de un profesional sanitario al que nuestros vecinos tienen derecho, pero cuya presencia la Consejería no es capaz de garantizar en la actualidad”, ha defendido el regidor en su escrito a la Consejería.

La casa está en el propio Ayuntamiento

La vivienda municipal que se ofrece posee alrededor de 80 metros cuadrados y está situada en la planta superior del propio edificio del Ayuntamiento. El alcalde ha especificado a la Agencia EFE que la cesión sería gratuita durante el tiempo que el profesional ejerza en la localidad: “Es una manera de tratar de incentivar que algún facultativo venga a estas zonas”.

Han pasado por una situación similar los servicios pediátricos, ya que la comarca de Liébana ha estado 20 meses sin pediatra, situación que ha derivado en recogidas de firmas, concentraciones públicas, protestas y diversas iniciativas en el Parlamento cántabro. Finalmente, una profesional procedente de otra localidad se ha ofrecido recientemente para cubrir la plaza de pediatría, paliando de momento el problema.

El Ayuntamiento ha enmarcado la iniciativa dentro de las dificultades crecientes para acceder a una vivienda en Vega de Liébana y su entorno. Según ha señalado el regidor, la comarca alberga un número significativo de inmuebles destinados a alquiler vacacional, dado el atractivo turístico rural de la zona. Este fenómeno ha supuesto que tanto médicos como personal de servicios sociales o de hostelería encuentren serias dificultades para establecerse, ya que “cualquiera que se traslada a trabajar a la comarca se enfrenta a que se tiene que hacer con una vivienda ‘a un precio de alquiler vacacional’”, ha manifestado el alcalde a EFE.

*Con información de la Agencia EFE