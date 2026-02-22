Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para el lunes 23 de febrero de 2026

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este lunes 23 de febrero.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 34.88 euros por megavatio hora para este lunes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo dio a conocer que la tarifa más caro de la energía eléctrica será de 171.84 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más barato del servicio eléctrico en territorio español llegará a los -1.25 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 23.89 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 19.64 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 17.61 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 11.66 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 9.81 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 18.03 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 29.23 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 71.82 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 44.94 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 6.68 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.25 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.55 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.95 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.57 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.06 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 132.76 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.84 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 92.19 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.36 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 28.58 euros por megavatio hora.