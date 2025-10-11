España

Mejoras para los más de 17.000 menores tutelados: los nuevos centros de acogida estarán cerca de lugares de ocio, tendrán habitaciones más pequeñas y con más personal

Por primera vez se establecerán “estándares mínimos” comunes para todos los centros de menores del país

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Varios menores en un centro
Varios menores en un centro de acogida. (Asociación estatal de acogimiento familiar)

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, quiere que los centros de menores nacionales, que acogen a unos 17.000 niños, niñas y adolescentes que viven tutelados por la Administración, sea lo más parecido a un hogar. Por este motivo, la cartera que dirige la ministra ha impulsado un cambio profundo en el sistema de protección de los menores tutelados. Un nuevo real decreto —al que ha tenido acceso la Cadena SER— establecerá por primera vez "estándares mínimos" comunes para todos los centros de acogida del país. Hasta ahora cada autonomía es competente en la materia y tiene su propio. Será el viernes 17 de octubre cuando el texto se lleve a Comisión Sectorial de Infancia.

La norma fija condiciones concretas, entre otras, sobre el tamaño de los centros, la ubicación, la composición del personal y la calidad de las instalaciones. El Ministerio apuesta por centros más pequeños, con un máximo de 10 plazas, o en casos excepcionales, se permitirá llegar a 15. Aun así, como ha detallado Europa Press, la norma prevé la existencia en cada comunidad autónoma de un número mínimo de plazas residencial en función del número de habitantes y prevé, de forma preferente, la existencia de una plaza residencial por cada 2.250 habitantes. El objetivo, por tanto es, que se generen “recursos estables y de calidad”.

Además, estos espacios deberán situarse en el centro de las ciudades o con acceso a servicios básicos —centros de salud, colegios, institutos— y también a lugares de ocio, con el fin de favorecer “la integración y la inclusión” social de los menores.

Refuerzo de personal

Las condiciones interiores también cambian de forma significativa. Los dormitorios no podrán albergar más de dos menores y deberán contar con camas individuales y un mínimo de cinco metros cuadrados por plaza. Además, los centros tendrán salas de estudio, zonas verdes, siempre que sea posible; y espacios diferenciados para el descanso.

La trabajadora social en el Centro de Menores Marcelo Nessi de Badajoz, Sheila Gómez (Europa Press)

El personal de los centros también se verá reforzado. La norma exige que en cada turno haya, al menos, dos trabajadores y un educador por cada cuatro menores. Además, todos los centros deberán contar con un psicólogo y una dirección con formación en intervención social o psicoeducativa.

Cada comunidad autónoma deberá garantizar una plaza de acogida por cada 2.500 habitantes, de manera que se pase del modelo reactivo —en el que las plazas se crean a demanda— a una estructura estable, planificada y de calidad. Además, las comunidades estarán obligadas a realizar inspecciones periódicas y a enviar informes al Ministerio, asegurando así el cumplimiento de los indicadores mínimos de calidad establecidos por la norma.

El texto también incluye medidas para garantizar una vida cotidiana digna. Los menores deberán recibir una alimentación equilibrada y contar con una dotación suficiente para sus gastos personales, desde ropa hasta material escolar.

Esta medida ya se ultimaba para el mes de marzo, pero como confirmaron fuentes del departamento, la propia ministra anunció esta norma a mediados de noviembre. También en marzo tuvo lugar el asesinato de una educadora social tras la agresión de tres menores de edad en un piso tutelado en Badajoz.

Temas Relacionados

Gobierno de EspañaSira RegoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Emergencias amplía la alerta naranja por lluvias y tormentas a toda Baleares

Cuatro comunidades autónomas estarán en alerta este sábado por fuertes precipitaciones, que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana

Última hora de la DANA

La jubilación de los Baby Boomers pondrá en juego el actual sistema de pensiones a partir de 2030

El Gobierno estima que el pico de gasto para esta partida presupuestaria llegará al 14,7% del PIB en 2050, el año más complicado para la caja jubilatoria

La jubilación de los Baby

Lluís Marimon tiene 97 años y es el atleta federado más longevo de Cataluña: “Sin prisa, sin quejarse y con cuatro ejercicios cada día”

Según el atleta, el secreto es moverse, comer de forma equilibrada y escuchar al propio cuerpo. El atleta considera que la obsesión moderna por los gimnasios es innecesaria

Lluís Marimon tiene 97 años

Una técnica de farmacia es despedida tras 20 años de trabajo por no contar con formación real: su responsable fue condenado a 3.000 de multa

La situación era conocida por todos desde el principio, pero ha tardado dos décadas en causarle problemas tanto económicos como judiciales

Una técnica de farmacia es

Regla del 10%: cómo aplicarla cuando corres para aumentar los kilómetros sin lesionarte

Este método consiste en aumentar el kilometraje semanal en más de un 10% con respecto a la semana anterior

Regla del 10%: cómo aplicarla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un incendio en la Gran

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

Las activistas de la nueva flotilla llegan a Madrid: reivindican el “éxito” de la misión y aseguran haber sido “maltratados”

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

Santiago Abascal no irá a la tribuna del desfile del 12 de Octubre: “Sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción”

Una empresa española se suma a la defensa de Europa de los ciberataques: el nuevo proyecto de la UE ante las perturbaciones y amenazas digitales

ECONOMÍA

La jubilación de los Baby

La jubilación de los Baby Boomers pondrá en juego el actual sistema de pensiones a partir de 2030

El “tiempo efectivo” de horas trabajadas es menor que antes de la pandemia debido a las bajas, según un estudio

Banca, eléctricas o carteras inmobiliarias: las opas que antecedieron a la del BBVA y Banco Sabadell en España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Un equipo femenino de baloncesto

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”