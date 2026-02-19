Los desalojados en Andalucía bajan a 698 y son 199 las carreteras afectadas

La recuperación de vehículos de las familias de Grazalema ocupó un lugar relevante en las acciones de respuesta a los efectos del reciente temporal en Andalucía. Según informó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, la retirada controlada de los automóviles del área de exclusión se lleva a cabo de manera escalonada, permitiendo así que los afectados puedan disponer nuevamente de sus medios de transporte. El anuncio formó parte del balance presentado por Sanz este jueves ante la comisión parlamentaria, donde actualizó la información relacionada con las consecuencias y la gestión del tren de borrascas que impactó la región.

De acuerdo con el medio El País, el número de personas desalojadas descendió hasta 698 en el conjunto de Andalucía. Por provincias, la distribución quedó de la siguiente forma: 449 en Cádiz, 133 en Granada, 79 en Jaén, 31 en Córdoba y seis en Sevilla. Sanz detalló, según consignó el citado medio, que todos los vecinos desalojados en Málaga ya han regresado a sus domicilios tras la realización de las inspecciones pertinentes. A esta cifra se sumaron ocho personas que retornaron a sus hogares en la localidad jiennense de Martos, así como el último evacuado de Jódar, también en Jaén. Además, cuatro residentes en la localidad sevillana de El Palmar recibieron autorización para volver a sus viviendas, de acuerdo con lo especificado por el consejero.

El medio El País recogió también que, en el caso de Grazalema, aproximadamente una treintena más de vecinos de 19 viviendas espera regresar en breve, una vez completadas las evaluaciones técnicas. Sanz explicó que el regreso de los desalojados cuenta con la verificación técnica de especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Andaluz de Geofísica, además de la inspección por parte de arquitectos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y expertos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz para los inmuebles ubicados en Grazalema. Las inspecciones aseguran la viabilidad estructural y la seguridad de los inmuebles antes de autorizar el reingreso de sus habitantes.

En cuanto a la situación de la red vial en Andalucía, permanecen afectadas 199 carreteras, principalmente por desprendimientos, daños estructurales en las vías e inundaciones, según datos ofrecidos por el consejero y reportados por El País. La provincia de Cádiz registra el mayor número de carreteras cortadas, con 42 tramos aún afectados. Granada reporta 21, Málaga 16, Sevilla 11, Córdoba 10, Jaén nueve y Almería cuatro. Sanz puntualizó que el número total de vías afectadas sigue disminuyendo progresivamente, fruto de las labores de reparación y limpieza que se vienen realizando tras el paso de las intensas lluvias.

El mismo medio explicó que la actividad escolar casi se encuentra restablecida por completo. La mayoría del alumnado ya acude presencialmente a los centros, aunque en algunos casos han tenido que ser reubicados provisionalmente en otros edificios hasta tanto concluyan los trabajos de reparación de los daños sufridos por algunos inmuebles escolares durante las precipitaciones.

Respecto al estado de ríos y embalses, El País detalló que en estos momentos no aparece ningún cauce de la región en nivel de alerta naranja o roja. La mayoría de los ríos de las cuencas mediterráneas andaluzas, Guadalete y Barbate está en nivel verde, a excepción del Guadalfeo en Órgiva, en Granada, así como Barca de la Florida y Junta de los Ríos en Cádiz, que presentan registro amarillo. En el caso del Guadalquivir, sólo nueve ríos figuran con este nivel de precaución: Guadalimar y Guadalmena (Jaén), Corbones en Carmona y La Puebla de Cazalla, Guadimar en Aznalcázar (los tres en Sevilla), Genil en Íllora y Pinos Genil (Granada), y Guadajoz (Córdoba).

La situación de los embalses, según informó Sanz y recogió El País, refleja estabilidad y tendencia descendente en el volumen de agua acumulado. En lo que respecta al abastecimiento de agua para consumo humano, Cruz Roja abastece con agua embotellada a las poblaciones de El Colmenar, Cortes de la Frontera, Benaoján y Jimera de Líbar en Málaga. Por otra parte, persisten incidencias en el suministro hídrico en El Burgo, Serrato, Benalauría, Cuevas del Becerro y Álora, todas localidades malagueñas.

El medio también aludió al seguimiento técnico-científico que se aplica sobre cada una de las áreas afectadas para garantizar una recuperación gradual y segura. Tanto las inspecciones previas al regreso de los vecinos a sus hogares como la evaluación permanente de la situación de ríos y vías buscan prevenir nuevos incidentes. Las autoridades regionales subrayan la importancia de coordinar entre organismos especializados y equipos de emergencia para supervisar el retorno a la normalidad tras varios días de intensas precipitaciones.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias detalló estas medidas como parte del balance general de daños, refiriéndose a la coordinación interinstitucional que implica movilizar tanto efectivos para la inspección estructural como recursos para la asistencia social y el restablecimiento de los servicios públicos. Según El País, los diferentes niveles de administración permanecen vigilantes ante posibles nuevos episodios meteorológicos adversos, al tiempo que continúan con los trabajos de evaluación, limpieza y reparación de infraestructuras en toda Andalucía.