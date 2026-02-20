España

Abatido a tiros un hombre tras matar a su hijo de 10 años y herir de gravedad a su mujer en Tenerife

El agresor amenazó a los agentes con un machete

Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (Europa Press)

Un hombre ha matado a su hijo de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor y ha sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

El suceso ha ocurrido sobre la 1:00 de la madrugada del jueves al viernes, en un domicilio del núcleo de Cabo Blanco, perteneciente a la localidad tinerfeña. Durante el altercado, un agente del cuerpo armado también ha resultado herido.

De confirmarse como un caso de violencia de género, se trataría del segundo menor asesinado por violencia vicaria.

*Con información de EFE

*Noticia en ampliación

