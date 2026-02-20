Un científico crea un modelo de zapato para evitar las caídas en las personas mayores

El zapato para prevenir caídas en personas mayores. (Freepik)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que entre el 30 y el 40% de las personas mayores de 65 años sufren una caída al año. Ante esta situación el científico británico ha creado un zapato que podría cambiar la vida de muchas personas al ayudarles a evitar las caídas. El Doctor Jiayang Li, biólogo de la Universidad de Bristol, se dio cuenta de que su propio mentor, de 89 años, tenía problemas para mantener el equilibrio y corría un alto riesgo de caerse. Esta preocupación personal fue el motor para diseñar un calzado especial pensado para prevenir accidentes tan frecuentes como peligrosos en la vejez.

El zapato no es uno cualquiera: en su interior lleva una plantilla con cientos de pequeños sensores que detectan en tiempo real cómo pisa y camina la persona. Toda la información del paciente se refleja en una tablet, un teléfono móvil o incluso en un reloj inteligente, permitiendo saber si se está caminando de forma segura o si hay riesgo de perder el equilibrio.

El invento ya está en fase de prueba y será presentado a expertos de la industria para validar su utilidad y convertirlo en un producto accesible para el público general. Con una tecnología de bajo consumo y un diseño pensado para el uso diario, este zapato representa una solución práctica y asequible para un problema creciente en sociedades donde la población envejece rápidamente.

¿Cómo funciona el zapato y qué lo hace diferente?

El científico explica que los “253 sensores recogen datos precisos sobre la presión que ejerce cada parte del pie al caminar, el equilibrio y la forma en la que la persona apoya las piernas”. Una de las ventajas principales de este zapato es que permite obtener información de calidad de laboratorio sin necesidad de acudir a un hospital. Esto significa que cualquier persona, desde su casa, puede saber si está caminando bien o si necesita ayuda para evitar una caída.

Zapatos electrónicos creados por un canal de YouTube totalmente funcionales, con frenos y velocidad de 80 km/h

El sistema funciona con una batería capaz de alimentar el dispositivo durante unos tres meses sin recargarlo, lo que facilita su uso diario y reduce la preocupación por la autonomía. La experiencia previa del científico desarrollando sensores médicos para analizar la función pulmonar le ayudó a aplicar ideas similares, pero pensadas para monitorizar los pasos en las personas.

El impacto en la vida de las personas mayores

El Dr. Li y su equipo ya están trabajando en una evaluación clínica más amplia para probar el zapato en un grupo grande y diverso de personas mayores. El objetivo es perfeccionar el análisis de los datos y asegurarse de que el producto funcione en todo tipo de situaciones. También buscan alianzas con hospitales, centros médicos y la industria para poder fabricar el zapato a gran escala y a bajo coste, de modo que llegue a quienes más lo necesitan.

El zapato mejora la calidad de vida en las personas mayores. (Freepik)

Además de su utilidad para los propios mayores, este invento puede ser de gran ayuda para familiares y cuidadores, que podrán consultar en cualquier momento cómo se encuentra la persona y tomar decisiones a tiempo. De este modo, se abre la puerta a un futuro donde la tecnología no solo acompaña, sino que protege y mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan.