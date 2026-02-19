España

RTVE desvela el desglose de las puntuaciones del Benidorm Fest 2026: así fueron los votos del jurado, del público y demoscópico

El ente público ha publicado este jueves todos los datos de la final del pasado sábado

Guardar
Tony Grox y LUCYCALYS actúan
Tony Grox y LUCYCALYS actúan durante la gala final del Benidorm Fest 2026. (JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS).

La quinta edición del Benidorm Fest ya es historia, y con el certamen finalizado, RTVE ha hecho públicos este jueves todos los detalles que hasta ahora permanecían bajo llave: el reparto completo de puntos y votos de cada participante. Un ejercicio de transparencia que permite entender mejor qué ocurrió realmente en la final y cómo se repartieron las preferencias entre jurado, público y voto demoscópico.

Durante las semifinales, la audiencia solo pudo conocer qué artistas avanzaban, sin acceso a cifras ni posiciones concretas. Sin embargo, los datos sí quedaron registrados y validados ante notario en cada gala. No ha sido hasta después de la final cuando estos números han sido revisados y difundidos oficialmente, arrojando luz sobre el peso real de cada candidatura.

Antes de llegar al escenario, las canciones pasaron por un proceso riguroso. Un comité formado por profesionales del sector musical, audiovisual y radiofónico evaluó decenas de propuestas hasta seleccionar 30 candidaturas iniciales. Posteriormente, un comité de dirección afinó la elección final, reduciendo la lista a 18 participantes.

Los criterios no se limitaron únicamente a la calidad musical. También se valoraron aspectos como la puesta en escena, la viabilidad en directo, la diversidad de estilos y el potencial comercial. El objetivo era claro: construir un cartel variado y competitivo que representara la música actual en España.

'Infobae' ha hablado con Tony Grox y Lucycalys, horas después de su victoria con 'T Amaré' en el Benidorm Fest 2026

Tony Grox &amp; LUCYCALYS, ganadores con amplio respaldo

En la gran final, el triunfo fue para Tony Grox & LUCYCALYS, que lograron un total de 166 puntos. Su candidatura destacó por un equilibrio claro: 82 puntos del jurado profesional, 36 del voto demoscópico y 48 del televoto. Además, fueron los más apoyados por la audiencia, con 11.100 votos: 10.705 a través de la app de RTVE Play, 251 por SMS y 144 mediante llamadas.

No fueron los favoritos absolutos del jurado —ese honor recayó en ASHA—, pero sí consiguieron conectar mejor con el público, algo decisivo en el resultado final. Y es que con su canción Turista se llevó también el segundo puesto con 144 puntos: 92 del jurado (la puntuación más alta en este apartado), 28 del demoscópico y 24 del televoto. En cuanto al respaldo popular, obtuvo 2.369 votos (2.160 en app, 117 SMS y 92 llamadas).

Rosalinda Galán quedó en tercera posición con 140 puntos, repartidos en 52 del jurado, 44 del demoscópico y 44 del televoto. Fue una de las favoritas del público, con 8.927 votos (8.600 en app, 228 SMS y 99 llamadas).

Izan Llunas logró 139 puntos: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 20 del televoto. Recibió 2.318 votos (1.997 en app, 171 SMS y 150 llamadas).

Miranda! & bailamamá alcanzaron los 118 puntos, con 70 del jurado, 8 del demoscópico y 40 del televoto. En total, sumaron 3.848 votos del público (3.655 en app, 129 SMS y 64 llamadas).

El grupo murciano y argentino
El grupo murciano y argentino durante la final del Benidorm Fest 2026. / RTVE

KITAI obtuvo 103 puntos: 51 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. Recibieron 2.842 votos (2.561 en app, 196 SMS y 85 llamadas).

The Quinquis sumaron 93 puntos, con 65 del jurado, 16 del demoscópico y 12 del televoto. En cuanto a votos, lograron 2.225 (2.088 en app, 98 SMS y 39 llamadas).

María León junto a Julia Medina alcanzaron 82 puntos: 30 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto. El público les otorgó 2.814 votos (2.625 en app, 123 SMS y 66 llamadas).

Dani J consiguió 80 puntos, repartidos en 40 del jurado, 32 del demoscópico y 8 del televoto. Sumó 2.122 votos (1.948 en app, 127 SMS y 47 llamadas).

Mikel Herzog Jr. obtuvo 79 puntos: 23 del jurado, 40 del demoscópico y 16 del televoto. Recibió 2.305 votos (2.107 en app, 108 SMS y 90 llamadas).

MAYO logró 64 puntos, con 24 del jurado, 4 del demoscópico y 36 del televoto. En votos, alcanzó 3.695 (3.015 en app, 590 SMS y 90 llamadas).

Por último, Kenneth cerró la clasificación con 40 puntos: 24 del jurado, 12 del demoscópico y 4 del televoto. Obtuvo 1.498 votos del público (1.400 en app, 55 SMS y 43 llamadas).

La actuación del cantante latino
La actuación del cantante latino durante la final del Benidorm Fest 2026. / RTVE

El peso del televoto y la app

Otro dato relevante es el canal principal de participación del público. La gran mayoría de los votos se registraron a través de la aplicación de RTVE Play, muy por encima de los SMS o las llamadas telefónicas. Este patrón se repitió en todos los artistas, confirmando el cambio en los hábitos de votación de la audiencia.

Por ejemplo, de los más de 11.000 votos que recibió la candidatura ganadora, más de 10.700 procedieron de la app. Una tendencia que también se reflejó en el resto de finalistas, donde el voto digital fue claramente predominante.

Temas Relacionados

Benidorm FestBenidorm Fest 2026TVERTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Empieza la floración de la mimosa, la especie invasora cuya expansión por España afecta a la biodiversidad y eleva el riesgo de incendios

Un estudio muestra que la pérdida de diversidad biológica en los bosques, impulsada por la expansión de especies exóticas, incrementa la vulnerabilidad frente al fuego y disminuye la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono

Empieza la floración de la

El precio de la luz en España para este 20 de febrero

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio de la luz

Un jubilado invierte 100.000 euros en una casa flotante y la tiene que vender por solo 2 euros: “Esperaba disfrutarla, esto es terrible”

David Blundell invirtió sus ahorros para pasar sus últimos años en el agua y ahora su sueño no será posible por una nueva regulación en Australia

Un jubilado invierte 100.000 euros

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

Certificados de comunidades judías, informes genealógicos y lazos familiares en España fueron reconocidos como pruebas suficientes por la Audiencia Provincial de Madrid

La Justicia concede la nacionalidad

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

11 personas están acusadas de fabricar estas embarcaciones para su uso en el negocio de la droga

El juicio contra las narcolanchas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la nacionalidad

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

Qué es el DAO de la Policía Nacional y cuánto cobra

Interior pone escolta a la policía que denunció al DAO: su identidad se filtró en chats policiales y ella se siente amenazada

ECONOMÍA

La firma de hipotecas alcanza

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luis López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid