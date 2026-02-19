RTVE desvela el desglose de las puntuaciones del Benidorm Fest 2026: así fueron los votos del jurado, del público y demoscópico

Tony Grox y LUCYCALYS actúan durante la gala final del Benidorm Fest 2026. (JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS).

La quinta edición del Benidorm Fest ya es historia, y con el certamen finalizado, RTVE ha hecho públicos este jueves todos los detalles que hasta ahora permanecían bajo llave: el reparto completo de puntos y votos de cada participante. Un ejercicio de transparencia que permite entender mejor qué ocurrió realmente en la final y cómo se repartieron las preferencias entre jurado, público y voto demoscópico.

Durante las semifinales, la audiencia solo pudo conocer qué artistas avanzaban, sin acceso a cifras ni posiciones concretas. Sin embargo, los datos sí quedaron registrados y validados ante notario en cada gala. No ha sido hasta después de la final cuando estos números han sido revisados y difundidos oficialmente, arrojando luz sobre el peso real de cada candidatura.

Antes de llegar al escenario, las canciones pasaron por un proceso riguroso. Un comité formado por profesionales del sector musical, audiovisual y radiofónico evaluó decenas de propuestas hasta seleccionar 30 candidaturas iniciales. Posteriormente, un comité de dirección afinó la elección final, reduciendo la lista a 18 participantes.

Los criterios no se limitaron únicamente a la calidad musical. También se valoraron aspectos como la puesta en escena, la viabilidad en directo, la diversidad de estilos y el potencial comercial. El objetivo era claro: construir un cartel variado y competitivo que representara la música actual en España.

Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores con amplio respaldo

En la gran final, el triunfo fue para Tony Grox & LUCYCALYS, que lograron un total de 166 puntos. Su candidatura destacó por un equilibrio claro: 82 puntos del jurado profesional, 36 del voto demoscópico y 48 del televoto. Además, fueron los más apoyados por la audiencia, con 11.100 votos: 10.705 a través de la app de RTVE Play, 251 por SMS y 144 mediante llamadas.

No fueron los favoritos absolutos del jurado —ese honor recayó en ASHA—, pero sí consiguieron conectar mejor con el público, algo decisivo en el resultado final. Y es que con su canción Turista se llevó también el segundo puesto con 144 puntos: 92 del jurado (la puntuación más alta en este apartado), 28 del demoscópico y 24 del televoto. En cuanto al respaldo popular, obtuvo 2.369 votos (2.160 en app, 117 SMS y 92 llamadas).

Rosalinda Galán quedó en tercera posición con 140 puntos, repartidos en 52 del jurado, 44 del demoscópico y 44 del televoto. Fue una de las favoritas del público, con 8.927 votos (8.600 en app, 228 SMS y 99 llamadas).

Izan Llunas logró 139 puntos: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 20 del televoto. Recibió 2.318 votos (1.997 en app, 171 SMS y 150 llamadas).

Miranda! & bailamamá alcanzaron los 118 puntos, con 70 del jurado, 8 del demoscópico y 40 del televoto. En total, sumaron 3.848 votos del público (3.655 en app, 129 SMS y 64 llamadas).

El grupo murciano y argentino durante la final del Benidorm Fest 2026.

KITAI obtuvo 103 puntos: 51 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. Recibieron 2.842 votos (2.561 en app, 196 SMS y 85 llamadas).

The Quinquis sumaron 93 puntos, con 65 del jurado, 16 del demoscópico y 12 del televoto. En cuanto a votos, lograron 2.225 (2.088 en app, 98 SMS y 39 llamadas).

María León junto a Julia Medina alcanzaron 82 puntos: 30 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto. El público les otorgó 2.814 votos (2.625 en app, 123 SMS y 66 llamadas).

Dani J consiguió 80 puntos, repartidos en 40 del jurado, 32 del demoscópico y 8 del televoto. Sumó 2.122 votos (1.948 en app, 127 SMS y 47 llamadas).

Mikel Herzog Jr. obtuvo 79 puntos: 23 del jurado, 40 del demoscópico y 16 del televoto. Recibió 2.305 votos (2.107 en app, 108 SMS y 90 llamadas).

MAYO logró 64 puntos, con 24 del jurado, 4 del demoscópico y 36 del televoto. En votos, alcanzó 3.695 (3.015 en app, 590 SMS y 90 llamadas).

Por último, Kenneth cerró la clasificación con 40 puntos: 24 del jurado, 12 del demoscópico y 4 del televoto. Obtuvo 1.498 votos del público (1.400 en app, 55 SMS y 43 llamadas).

La actuación del cantante latino durante la final del Benidorm Fest 2026.

El peso del televoto y la app

Otro dato relevante es el canal principal de participación del público. La gran mayoría de los votos se registraron a través de la aplicación de RTVE Play, muy por encima de los SMS o las llamadas telefónicas. Este patrón se repitió en todos los artistas, confirmando el cambio en los hábitos de votación de la audiencia.

Por ejemplo, de los más de 11.000 votos que recibió la candidatura ganadora, más de 10.700 procedieron de la app. Una tendencia que también se reflejó en el resto de finalistas, donde el voto digital fue claramente predominante.