Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con Andalucía por bandera y hacen doblete con el premio Univisión: Asha se lleva el de Spotify

El Benidorm Fest 2026 ha terminado con una final repleta de sorpresas con las actuaciones de sus antiguas ganadoras y otros exparticipantes

La actuación del dúo en
La actuación del dúo en la final del Benidorm fest 2026. / RTVE

La noche del sábado 14 de febrero ha transformado Benidorm en el epicentro de la música gracias a la final del Benidorm Fest 2026, donde se han congregado doce artistas para competir por el reconocimiento nacional. La variedad de géneros y propuestas que han desfilado sobre el escenario ha caracterizado una edición en la que la creatividad escénica y la diversidad musical se han erigido como protagonistas indiscutibles de la gala hasta dar la victoria a Tony Grox y Lucycalys y su canción T Amaré.

La artista se embolsará 100.000 euros brutos, mientras que sus compositores se llevarán 50.000 euros. Sin embargo, este año había otros dos premios en juego, por lo que Tony Grox y Lucycalys se han llevado el premio de Univisión y viajará a grabar en un estudio de Miami y Asha pondrá rumbo a Estocolmo de la mano de Spotify para participar en la dinámica de Spotify Singles. Asha ha ganado el voto del jurado, Izan Llunas el voto demoscópico y Rosalinda Galán se ha llevado el del público.

Más allá de las actuaciones de los participantes de este año, las sorpresas han llegado de la mano de antiguos rostros del festival. Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody han regresado al escenario, pero no han sido las únicas, porque otros rostros memorables como Vicco, Almácor, Agoney, Jorge González o Daniela Blasco también han participado en esta gala tan especial en la que el certamen buscaba su consolidación definitiva sin Eurovisión.

'Infobae' ha vivido en primera persona la reacción de Tony Grox y Lucycalys a su victoria en el Benidorm Fest 2026

Tabla de puntuaciones

  1. Tony Grox y Lucycalys - 166 puntos
  2. Asha - 144 puntos
  3. Rosalinda Galán - 140 puntos
  4. Izan Llunas - 139 puntos
  5. Miranda! y Bailamamá - 118 puntos
  6. Kitai - 103 puntos
  7. The Quinquis - 93 puntos
  8. María León y Julia Medina - 82 puntos
  9. Dani J - 80 puntos
  10. Mikel Herzog Jr. - 79 puntos
  11. Mayo - 64 puntos
  12. Kenneth - 40 puntos

Las actuaciones del Benidorm Fest 2026

El festival ha abierto con Mayo, que ha inundado de estética vaquera el escenario con Tócame. Acto seguido, Kitai ha presentado El amor te da miedo con una energía desbordante, reforzada por el efecto visual de una cámara en ojo de pez, sumergiendo al público en una atmósfera vibrante y dinámica.

Asha ha llevado a los asistentes a un viaje metafórico con Turista, simulando un trayecto a bordo de un tren amarillo. Posteriormente, Dani J ha puesto ritmo a la noche con los sonidos de la bachata en Bailándote. Sobre una estructura metálica con escaleras, acompañado de un cuerpo de baile, ha desplegado una coreografía centrada en la conquista de una de las bailarinas.

Actuaciones de los finalistas del
Actuaciones de los finalistas del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Por su parte, The Quinquis han destacado por su apuesta por las raíces de barrio y la cultura musical de garaje en Tú no me quieres, culminando su actuación con la aparición de una moto voladora, un recurso escénico que ha dejado una imagen memorable. La nostalgia ha protagonizado el número de Izan Llunas, quien ha rendido homenaje al legado familiar en ¿Qué vas a hacer? mediante un micrófono vintage y una actuación marcada por el baile.

Bajo los focos, Mikel Herzog Jr. ha abordado la emoción pura en Mi mitad, donde la voz ha sido el centro absoluto de la interpretación, generando un momento de gran intensidad artística. A continuación, el empoderamiento femenino ha adquirido protagonismo con María León y Julia Medina, que han fusionado brillo, color y guitarras eléctricas en Las damas y el vagabundo.

Actuaciones de los finalistas del
Actuaciones de los finalistas del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

La clausura del festival

La copla ha encontrado representación en Rosalinda Galán, quien ha sorprendido al público con Mataora, rodeada de sombras y una escenografía dominada por el blanco y el rojo. En el tramo final de la gala, Kenneth ha incorporado efectos de fuego a su actuación con Los ojos no mienten.

La recta final ha estado a cargo del dúo Miranda! junto a Bailamamá, quienes han apostado por el humor con su número Despierto amándote, recreando una tienda de colchones sobre el escenario y desbordando comedia corporal. Por último, la transformación del plató en un evocador patio andaluz ha llegado con Tony Grox y Lucycalys y su tema viral T Amaré, rodeados de un grupo de bailarines.

