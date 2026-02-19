Patricia Benítez reaparece tras su salida inesperada salida de ‘Aruseros’ y anuncia medidas legales: “Está en manos de abogados”

Patricia Benítez en 'Aruseros'. (laSexta)

Los espectadores de Aruseros, el matinal de laSexta presentado por Alfonso Arus, se han hecho la misma pregunta desde hace varios meses: ¿qué ha pasado con Patricia Benítez? La periodista, uno de los rostros habituales del programa, dejó de aparecer en pantalla en noviembre de 2025 sin despedidas ni explicaciones. Su ausencia, tan repentina como silenciosa, no tardó en convertirse en un misterio sin resolver entre los seguidores del formato.

Ahora, ha sido la propia Benítez quien ha decidido aclarar la situación. Lo ha hecho en sus redes sociales con un mensajes tan claro que ha disipado cualquier duda sobre el carácter de su salida.

La colaboradora compartió en Instagram un vídeo grabado desde su casa en el que simula un interrogatorio consigo misma. En la escena, Benítez adopta el papel de entrevistadora y entrevistada, acompañada por una ficticia “máquina de la verdad”.

“Me habéis preguntado mucho qué ha pasado, dónde estoy y qué hago ahora…”, comienza diciendo. De fondo, suena una frase fácilmente reconocible para los fans de Yo soy Betty, la fea, un guiño que marca el tono distendido del vídeo. Sin embargo, pronto llega el momento de las respuestas importantes.

Una respuesta tajante

La pregunta clave no tarda en aparecer: “¿Qué pasó? ¿Tomaste tú la decisión?”. La reacción de Benítez es directa: “No, no fue mi decisión”, se responde a sí misma.

Con esa frase, la periodista deja claro que su salida del programa no fue voluntaria. Tampoco responde a la idea de una retirada por motivos personales, otra de las teorías que habían circulado desde su desaparición televisiva. “No me fui por motivos personales”, añade, despejando aún más el escenario.

Cuando se plantea si su marcha estaba prevista, Benítez opta por la prudencia. “Eso no lo puedo contestar”, señala, dejando entrever que existen aspectos que no puede o no quiere hacer públicos por el momento.

El momento más revelador llega en el tramo final del vídeo. Ante la cuestión “¿Y ahora qué?”, Patricia Benítez pronuncia una frase que cambia por completo la lectura de la situación: “Está en manos de abogados”.

Sin dar más detalles, la colaboradora sugiere que lo ocurrido ha derivado en un asunto legal. La declaración, breve, pero contundente, ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores han mostrado su sorpresa ante el giro de los acontecimientos.

“Hoy solo os puedo enseñar el tráiler. El día del estreno ya os contaré lo que se pueda contar”, concluye Benítez, en un cierre cargado de intención. La despedida llega acompañada de una sentencia simbólica: “Etapa cerrada”.

Más de una década vinculada al universo Arús

La trayectoria de Patricia Benítez ha estado estrechamente ligada al entorno televisivo de Alfonso Arús. Su debut se produjo en Arucitys en 2014, donde comenzó a colaborar en secciones de actualidad y crónica social. Con el salto del formato a La Sexta bajo el nombre de Aruseros, Benítez se consolidó como una presencia habitual del magacín matinal.

Durante más de diez años participó en contenidos de entretenimiento, actualidad y vídeos virales, convirtiéndose en uno de los perfiles reconocibles para la audiencia más fiel del programa. Precisamente por eso, su desaparición sin explicación llamó tanto la atención.

Mientras se esclarecen las circunstancias de su salida, Patricia Benítez ha enfocado su actividad profesional hacia su faceta como “coach familiar”. A través de sus redes sociales comparte reflexiones y consejos sobre convivencia, gestión emocional y resolución de conflictos, un ámbito en el que se muestra especialmente activa. Por el momento, ni La Sexta ni el equipo de Aruseros han realizado declaraciones públicas sobre la marcha de la colaboradora.