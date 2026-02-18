Salvador Illa descarta someterse a una cuestión de confianza: “No hay crisis de Govern”

Salvador Illa, president de la Generalitat catalana, se ha reincorporado este lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades. / Imagen de archivo

Tras la reincorporación a la política territorial, Salvador Illa ha desechado cualquier atisbo de someterse a una moción de confianza: “No hay crisis de Govern”. Durante las semanas en las que el president ha estado ingresado por osteomielitis, se han sucedido las incidencias en el servicio de Rodalies, lo que ha marcado la agenda política.

Al frente de la gestión del servicio español de cercanías en Cataluña está Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, a la que Illa ha respaldado públicamente en una entrevista conjunta concedida a TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat. “Ha hecho una buena gestión en todas las carpetas”, ha subrayado. No obstante, el president se ha mostrado dispuesto a fortalecer su departamento si fuera necesario, aunque ha descartado dividirlo.

La gestión durante la ausencia de Illa: “Albert Dalmau ha estado donde debía estar”

Durante la baja médica de Illa, la coordinación del gabinete ha recaído en el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau. Illa ha valorado positivamente la labor de su equipo, asegurando que el Govern “ha estado donde debía estar” no solo frente a la crisis ferroviaria, sino también ante episodios de emergencia climática y protestas en sectores clave como el agrícola, el educativo y el sanitario.

Sobre la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza, petición impulsada por Junts, Illa ha sido concreto: “Es una decisión que debo tomar yo y no siento que la confianza de la cámara esté en entredicho”, según ha recogido Agencia EFE. Con este mensaje, Illa descarta atender esa demanda de la oposición.

Según la información de Agencia EFE y Europa Press, Illa ha insistido en recordar que los últimos acuerdos presupuestarios y de colaboración con el Estado, así como las decisiones de su Ejecutivo, responderán siempre al interés de los ciudadanos y sin perder de vista la compleja coyuntura política actual.

El punto de encuentro de ERC y PSC en Cataluña: el consorcio de inversiones de Rodalies

El president de la Generalitat ha compartido con ERC que la situación en Rodalies “aconseja dar prioridad” al acuerdo para la creación de un consorcio de inversiones que garantice la ejecución de las inversiones estatales en Cataluña.

Por su parte, Illa ha subrayado que esta es una de las condiciones que Esquerra exige para negociar los Presupuestos autonómicos. Para los republicanos, el “énfasis” es el consorcio, así como la retirada de la proposición de ley para que Cataluña recaude el IRPF por su cuenta. En este sentido, el partido independentista intentará avanzar en la recaudación a través de enmiendas a la futura ley de financiación, según ha indicado Europa Press.

Salvador Illa ha remarcado que el planteamiento del consorcio de inversiones se había pactado en la Comisión Bilateral con el Estado, aunque aún no se ha concretado. Interpelado sobre el papel del PSC para facilitar la recaudación del IRPF en Cataluña, el president autonómico ha indicado que mantiene “conversaciones fluidas” con Pedro Sánchez.

Illa ha manifestado su deseo de que la ley del nuevo modelo de financiación se presente “lo antes posible”, llamando a todas las formaciones catalanas a respaldar la propuesta impulsada desde el Ejecutivo central.

Illa deja en el aire la aprobación de una ley de vivienda específica para Cataluña

Bajo el mismo marco de negociación presupuestaria, Illa ha garantizado que su Govern intensifica los contactos con los Comuns y espera retomarlos también con otros grupos, en referencia a ERC, para sacar adelante los Presupuestos de 2026.

Respecto a la petición de los Comuns para prohibir la compra especulativa de vivienda, Illa ha subrayado que cualquier acuerdo respetará el marco legal vigente y que su Ejecutivo actuará con determinación para preservar el derecho a la vivienda. Aunque no ha avanzado si habrá una ley específica antes de final de año, sí ha mostrado disposición a adoptar “medidas viables y jurídicamente solventes”.

Críticas al posicionamiento de Illa

La postura de Illa ha generado reacciones entre la oposición. La presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha censurado en la red social X que el president catalán no haya hecho autocrítica “ante el colapso que sufre Cataluña”, ni por la “tarea desastrosa” de Paneque en la crisis de Rodalies.

En referencia al servicio ferroviario de cercanías, Illa ha subrayado que el Govern “ha cogido el toro por los cuernos”, afrontando la situación como “un punto de inflexión” y “acelerando medidas”. Algunas de estas, según ha contabilizado el líder catalán, son mayores inversiones en la infraestructura, en material rodante y el despliegue de la empresa mixta Rodalies de Catalunya.

Para que estas medidas puedan llevarse a cabo, el president catalán ha subrayado la importancia de la colaboración con el Ejecutivo central, afirmando que la mejor estrategia es mantener una actitud de complicidad, pues, en su opinión, la confrontación ya ha demostrado sus límites en el pasado. “No prometo milagros, sino trabajo”, ha matizado Illa.