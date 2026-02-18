Clara Galle desvela en ‘La Revuelta’ en qué invierte su dinero: “He cumplido mi sueño”

Las actrices Clara Galle y Paula Asenso en el plató de 'La Revuelta', donde han acudido para promocionar la serie 'Esa noche', de Netflix. / Captura de pantalla de Instagram

Las actrices Clara Galle (Pamplona, 23 años) y Paula Usero (València, 34 años) han acudido al programa de RTVE La Revuelta, con el objetivo de promocionar la nueva serie de Netflix Esa noche. Pero como es habitual, David Broncano no se ha centrado únicamente en el estreno de la plataforma, sino que se las ha llevado a su terreno: las inversiones de Galle este 2025, el sexo de Asenso en los últimos 30 días o las particularidades de comerse un kiwi han sido algunos de los temas que han dado de qué hablar la noche del martes.

La serie, que llegará a la plataforma estadounidense el 13 de marzo, ahonda en los enredos familiares a partir de las mentiras que en su seno se cuentan. Lo que no es mentira es el “sueño” de Clara Galle. Más allá de deseos mundanos como viajar, estudiar o comprarse una vivienda, cuando estos están cubiertos, una puede decantarse por ir más allá. Y eso es por lo que ha optado la actriz, quien confiese que muchos de estos ingresos provienen de la publicidad. “Eso da ‘perretas’” ha reprochado entre risas Usero.

Doble inversión de Clara Galle: decoración y practicidad en un mueble

La actriz navarra, igual que el resto de invitados del programa de Broncano, ha sido preguntada por el presentador por sus ingresos. Pese a que Galle no ha querido indicar una cifra, su compañera de elenco sí ha señalado que la joven de 23 años amasa una mayor fortuna que ella, quien se dio a conocer en la serie Amar es para siempre (2005 - 2012): “A ella le han pagado mejor”.

Ante la intriga de Broncano, Clara Galle ha explicado que con esos ingresos a los que se refería Asenso ha cumplido su “sueño”. ¿Y cuál es este misterioso deseo? “Una librería a medida”, ha confesado Galle. La actriz posee una casa en Madrid y es en su salón donde ha decidido construir el mueble. Sobre este, Galle ha dado más detalles con una gran sonrisa en su cara: “He elegido la madera”.

La librería, según ha explicado la actriz en el programa de RTVE, se inserta en una pared de 4 metros de altura, en la que ha colocado dos escaleras. “Como en Harry Potter”, ha señalado sorprendido Broncano. Clara Galle ha ido más allá y ha señalado que la madera, la cual la ha escogido orgullosamente, es de cerezo. “Muy romántico”, ha apuntado el presentador. Por este motivo, Galle ha finalizado su intervención diciendo que “es por lo que no tengo mucha pasta”.

El sueño de la actriz pasa por un lugar donde colocar sus libros

El porqué de la felicidad que le desprende este sueño a la actriz navarra es su devoción por los libros: “Soy muy fan”. No es la primera vez que Clara Galle muestra en algún medio de comunicación cuáles son sus preferencias lectoras. En abril de 2025, asistió como primera invitada al podcast de Cadena Ser Esta noche libro, presentado por Javier Ambrossi. En él, Galle mostró su agrado por la obra clásica británica Jane Eyre, de Charlotte Brontë.

Esta noche pasada, la actriz ha optado por recomendar otro libro en La Revuelta. En esta ocasión, ha viajado al Estados Unidos de 1989: Mujeres que corren con los lobos, de la psicóloga Clarissa Pinkola Estés. “Es un libro al que recurro muchísimo”, ha confesado Clara Galle, “para mi es la biblia”.