Rusia amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” ante un eventual conflicto armado con Europa

El Kremlin vuelve a aumentar la tensión con Occidente en medio de las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania

Rusia sigue elevando la tensión
Rusia sigue elevando la tensión con Occidente (REUTERS/Sergei Karpukhin)

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió este domingo que Rusia responderá con “todos los medios disponibles” si Europa “cumple sus amenazas” y ataca al país. En una entrevista con la cadena de televisión estatal NTV, el canciller ruso citó al presidente Vladimir Putin para amenazar con una escalada militar que iría más allá de lo que el Kremlin denomina “operación militar especial” en Ucrania.

“Si Europa de repente cumple con sus amenazas, se prepara para la guerra contra nosotros y lanza un ataque contra la Federación Rusa, entonces no será una operación militar especial, sino una respuesta militar a gran escala empleando todos los medios disponibles, conforme a los documentos de doctrina militar pertinentes”, declaró Lavrov en la entrevista difundida este domingo. La expresión “todos los medios disponibles” es un eufemismo que en el lenguaje de Moscú incluye el arsenal nuclear.

La amenaza se produce en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente. Desde finales de 2024, líderes europeos han multiplicado las advertencias sobre una posible agresión rusa contra países de la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, advirtió en diciembre que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la organización en un plazo de cinco años. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, fue más lejos al afirmar que Europa “ya vivió su último verano de paz” y que Moscú podría atacar a partir de 2028 o 2029.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov (Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS)

Lavrov insistió en que Rusia no tiene “absolutamente ninguna intención” de atacar Europa y que “no tiene ninguna necesidad de eso”. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad de la invasión a gran escala de Ucrania que Moscú lanzó en febrero de 2022, tras haber apoyado desde 2014 a las milicias separatistas del este del país. Rusia se anexionó ilegalmente territorios ucranianos en violación del derecho internacional y ha lanzado ataques sistemáticos contra civiles e infraestructuras críticas.

La retórica del Kremlin busca explotar las divisiones en la OTAN. Las amenazas de Moscú forman parte de una guerra psicológica destinada a minar la cohesión europea y desviar la atención del apoyo a Ucrania.

El contexto de las declaraciones de Lavrov es significativo. En los últimos meses, varios países europeos han acelerado su rearme y reinstaurado el servicio militar. Polonia, los países bálticos y Alemania han incrementado dramáticamente su gasto en defensa, con objetivos que alcanzan el 5% del PIB. La Unión Europea aprobó en diciembre un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania para 2026 y 2027, y está preparando nuevas sanciones contra Moscú.

ARCHIVO – Un soldado polaco
ARCHIVO – Un soldado polaco camina frente a dos tanques Leopard 2 en un entrenamiento en una base militar y campo de pruebas en Swietoszow, Polonia, el lunes 13 de febrero de 2023 (AP Foto/Michal Dyjuk, Archivo)

Paralelamente, continúan negociaciones mediadas por la administración Trump para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, expertos advierten que Moscú busca imponer sus condiciones, incluyendo la cesión territorial y la neutralización política de Kiev. Un informe del Instituto Universitario Europeo publicado en diciembre identificó como escenario altamente probable un acuerdo favorable a Rusia que debilitaría la capacidad de disuasión europea.

Las amenazas del ministro ruso se suman a una campaña de guerra híbrida que incluye sabotajes contra infraestructuras críticas, violaciones del espacio aéreo europeo con drones y aviones militares, ciberataques y campañas de desinformación. La OTAN ha documentado incursiones rusas en territorio de países miembros y ataques contra cables submarinos y redes energéticas.

La doctrina militar rusa contempla el uso de armas nucleares si existe una amenaza existencial para el Estado. Sin embargo, los expertos consideran que Moscú utiliza esta retórica principalmente como instrumento de intimidación. El Kremlin busca dividir a la OTAN y frenar el apoyo occidental a Ucrania mientras mantiene la presión militar sobre Kiev, donde las fuerzas rusas continúan avanzando, aunque a ritmo lento, en el este del país.

