Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía este martes se ha visto afectada por retrasos notables. Varios trenes han registrado demoras de hasta dos horas, según la aplicación de Adif. Renfe ha informado que la media de retraso para los trenes que han completado su recorrido ha sido de 31 minutos, lo que aleja el retorno a la normalidad en el corredor Madrid-Andalucía.

Desde el inicio de la jornada, la puntualidad se ha visto alterada. De los 51 trenes programados hasta las 13.00, once han llegado con una media de 31 minutos de retraso, consecuencia de las restricciones de velocidad tras el reinicio del servicio, suspendido un mes por el accidente de Adamuz (Córdoba). A esa hora, 19 trenes han partido, con 6.506 pasajeros y una ocupación media del 85 %, unos 342 viajeros por tren.

Algunos servicios han sufrido demoras mayores. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha anunciado que pedirá explicaciones a Renfe por los retrasos en los trenes Intercity entre Almería y Madrid, trayecto que en ciertos casos se ha extendido hasta nueve horas y 40 minutos, dos horas más de lo habitual.

El coordinador, José Carlos Tejada, ha calificado estos tiempos como “totalmente inaceptables” y ha señalado diferencias entre servicios: algunos han mantenido sus tiempos y otros, como el Intercity, han sufrido retrasos superiores.

Demoras variables según trayecto y operadora

Entre los casos más relevantes, el Alvia 02075, con salida de Cádiz a las 06.35 y llegada prevista a Madrid a las 11.07, ha estimado su arribo a las 12.33, una diferencia de una hora y media. La llegada a Córdoba, prevista para las 09.04, se ha producido a las 10.32. Otros trenes hacia Madrid desde Andalucía han tenido retrasos menores: el Ave 02070 entre Madrid y Sevilla, previsto para las 09.48, ha llegado a las 10.25; el Ave 02074 Madrid-Cádiz, programado para las 11.43, ha llegado a las 12.26.

Los servicios de Iryo y Avlo, así como otros Ave y Alvia, también han registrado retrasos, en muchos casos superiores a diez minutos. El Iryo 06076 Madrid-Sevilla, el Ave 02080 Madrid-Sevilla y el Ave 02111 Sevilla-Madrid, previstos entre las 14.11 y las 14.49, han presentado demoras. El Alvia Almería-Madrid, programado para las 14.38, ha estimado una llegada con cerca de 60 minutos de retraso. El Iryo Sevilla-Madrid de las 12.25, que debía llegar a las 15.19, preveía demoras de 17 minutos, similar al Avlo 02137.

Varios trenes de Madrid a Andalucía han sufrido el mismo patrón, como el Alvia Madrid-Cádiz de las 12.05, que ha estimado su arribo a las 17.18, y el Ave 02167 Granada-Madrid, con casi una hora de desfase. Algunas circulaciones han escapado a la norma: el primer tren Sevilla-Madrid del día ha llegado con siete minutos de adelanto.

Renfe ha indicado que algunos trayectos solo han sumado entre cinco y veinte minutos adicionales en este primer día de restablecimiento. La mayoría de los retrasos seguían siendo estimaciones hasta la finalización de los trayectos. La compañía ha destacado que la circulación se ha podido reanudar tras reparar la infraestructura dañada y completar todas las comprobaciones técnicas y de señalización.

Planes alternativos y ajustes para Málaga y Algeciras

Respecto a Málaga y Algeciras, la operativa habitual seguirá interrumpida a corto plazo. El trayecto Madrid-Málaga no recuperará su funcionamiento normal hasta marzo por la demora en los trabajos de Adif. Desde este miércoles, Renfe ha activado un plan alternativo: los pasajeros viajarán por carretera entre Málaga y Antequera y, desde Antequera Santa Ana, continuarán hasta Madrid en tren de alta velocidad. Se contemplan 14 conexiones diarias, siete por sentido.

La conexión Algeciras-Madrid se restablecerá el miércoles mediante un sistema alternativo por carretera entre Algeciras, Antequera Santa Ana, San Roque y Ronda, y desde Antequera a Madrid en AVE. Habrá dos frecuencias diarias, una por sentido. Renfe ha confirmado que también el miércoles volverá a operar la conexión Sevilla-Valencia.

Renfe ha recordado que los afectados han podido cambiar su billete o solicitar reembolso íntegro sin coste. Iryo ha reanudado la circulación comercial en la línea Madrid-Sevilla y ofrece 14 servicios diarios, además de viajes entre Barcelona y Sevilla con cuatro trayectos diarios. Los horarios actualizados pueden consultarse en los canales habituales y en las webs de cada operador, información vigente mientras duren las obras y los planes alternativos.