Las canas de la reina Letizia causan furor en la prensa internacional: “Combina sofisticación y estilo como pocas antes”

La reina Letizia durante una audiencia en el Palacio de La Zarzuela (José Oliva / Europa Press)

La prensa internacional ha vuelto a fijar su mirada en la reina Letizia por una razón que va más allá de la moda: su cabello. Hace unos días, nuestra monarca era destacada por la revista británica Tatler como un ejemplo de elegancia al lucir sus canas con naturalidad, un gesto que confirma que la sofisticación no depende de ocultar el paso del tiempo. Bajo el titular “La reina Letizia de España demuestra que no hay nada más elegante que lucir canas con gracia”, la publicación celebra la decisión de la reina de mostrar mechones plateados que enmarcan su rostro con estilo y personalidad.

El jueves pasado, en el Palacio de la Zarzuela, Letizia recibió a representantes de la Fundación Claudia Tecglen, que promueve la integración de personas con discapacidad, así como a miembros de la Fundación Occidente y a los ganadores del Premio de Investigación Jesús Serra, que reconoce avances en áreas como la obesidad o el cáncer de mama. Para la ocasión, la reina optó por un conjunto sobrio pero refinado: pantalón gris de corte clásico, camisa azul metalizado de Antik Batik y accesorios discretos, como pendientes de Barbara Goenaga y su emblemático anillo Coreterno. “La reina Letizia de España es una de las miembros de la realeza más vanguardistas del mundo en cuanto a moda. Siempre elegante, esta mujer de 53 años combina sofisticación y estilo como pocas antes”, la define Tatler.

Sin embargo, fue su cabello el que acaparó la atención de medios y estilistas. La reina lució su melena castaña con raya lateral y mechones grises que brillaban bajo la luz natural, aportando un toque moderno y atrevido a un look tradicional. Según el medio especializado, las canas de Letizia no solo complementaban el conjunto, sino que reforzaban su presencia, proyectando confianza y elegancia. La revista sueca Svensk Dam coincide: “No es de extrañar que la reina deje de teñirse y luzca su pelo al natural. ¡Nos encanta!”, destacando cómo esta elección refleja un cambio en la percepción del cabello plateado entre las figuras públicas.

La reina Letizia durante la audiencia a una representación de la Fundación Occident y a los premiados de la 7.ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra en el Palacio de La Zarzuela (José Oliva / Europa Press)

Una sociedad que evoluciona

Y es que Letizia no es la primera en la realeza en abrazar sus canas. La princesa Carolina de Mónaco ha sido un ejemplo constante de cómo el cabello plateado puede convertirse en un símbolo de estilo, como se vio durante la gala del Día Nacional de Mónaco, donde combinó su abrigo Max Mara con un corte bob que llegaba justo a los hombros. En el ámbito internacional, actrices como Andie MacDowell, Jamie Lee Curtis o Helen Mirren han reivindicado durante años que las mechas grises no restan atractivo, sino que aportan carácter y autenticidad a la imagen de quienes las llevan.

El peluquero de celebridades Josh Wood, conocido por trabajar con figuras como Elle Macpherson y la princesa Olympia de Grecia, ha explicado al medio que el cabello gris ha dejado de asociarse con el envejecimiento y ahora se percibe como un look moderno y seguro. “El gris no se trata de no teñirse, sino de hacerlo lucir favorecedor y actual. Combinar mechones más oscuros o decolorar ciertas zonas ayuda a crear un efecto sofisticado que se integra con el rostro”, afirma Wood. En su opinión, los tonos de grafito funcionan mejor en pieles oscuras, mientras que los grises pálidos o platino favorecen a las pieles claras.

Sin embargo, el hecho de que doña Letizia haya dejado de cubrirse las canas puede tener un valor simbólico mucho más allá del propio hecho. Y es que, además de los beneficios estéticos, la decisión de lucir canas refleja un cambio cultural: cada vez más figuras públicas, especialmente mujeres, apuestan por la autenticidad frente a la presión de ocultar los signos de la edad. La reina se ha convertido en una pionera en este sentido dentro de la realeza española, inspirando a un público que comienza a valorar la naturalidad y la confianza como elementos centrales del estilo.