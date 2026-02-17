España

Las canas de la reina Letizia causan furor en la prensa internacional: “Combina sofisticación y estilo como pocas antes”

El medio británico especializado en moda ‘Tatler’ ha dedicado un artículo a nuestra monarca

Guardar
La reina Letizia durante una
La reina Letizia durante una audiencia en el Palacio de La Zarzuela (José Oliva / Europa Press)

La prensa internacional ha vuelto a fijar su mirada en la reina Letizia por una razón que va más allá de la moda: su cabello. Hace unos días, nuestra monarca era destacada por la revista británica Tatler como un ejemplo de elegancia al lucir sus canas con naturalidad, un gesto que confirma que la sofisticación no depende de ocultar el paso del tiempo. Bajo el titular “La reina Letizia de España demuestra que no hay nada más elegante que lucir canas con gracia”, la publicación celebra la decisión de la reina de mostrar mechones plateados que enmarcan su rostro con estilo y personalidad.

El jueves pasado, en el Palacio de la Zarzuela, Letizia recibió a representantes de la Fundación Claudia Tecglen, que promueve la integración de personas con discapacidad, así como a miembros de la Fundación Occidente y a los ganadores del Premio de Investigación Jesús Serra, que reconoce avances en áreas como la obesidad o el cáncer de mama. Para la ocasión, la reina optó por un conjunto sobrio pero refinado: pantalón gris de corte clásico, camisa azul metalizado de Antik Batik y accesorios discretos, como pendientes de Barbara Goenaga y su emblemático anillo Coreterno. “La reina Letizia de España es una de las miembros de la realeza más vanguardistas del mundo en cuanto a moda. Siempre elegante, esta mujer de 53 años combina sofisticación y estilo como pocas antes”, la define Tatler.

Sin embargo, fue su cabello el que acaparó la atención de medios y estilistas. La reina lució su melena castaña con raya lateral y mechones grises que brillaban bajo la luz natural, aportando un toque moderno y atrevido a un look tradicional. Según el medio especializado, las canas de Letizia no solo complementaban el conjunto, sino que reforzaban su presencia, proyectando confianza y elegancia. La revista sueca Svensk Dam coincide: “No es de extrañar que la reina deje de teñirse y luzca su pelo al natural. ¡Nos encanta!”, destacando cómo esta elección refleja un cambio en la percepción del cabello plateado entre las figuras públicas.

La reina Letizia durante la
La reina Letizia durante la audiencia a una representación de la Fundación Occident y a los premiados de la 7.ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra en el Palacio de La Zarzuela (José Oliva / Europa Press)

Una sociedad que evoluciona

Y es que Letizia no es la primera en la realeza en abrazar sus canas. La princesa Carolina de Mónaco ha sido un ejemplo constante de cómo el cabello plateado puede convertirse en un símbolo de estilo, como se vio durante la gala del Día Nacional de Mónaco, donde combinó su abrigo Max Mara con un corte bob que llegaba justo a los hombros. En el ámbito internacional, actrices como Andie MacDowell, Jamie Lee Curtis o Helen Mirren han reivindicado durante años que las mechas grises no restan atractivo, sino que aportan carácter y autenticidad a la imagen de quienes las llevan.

El peluquero de celebridades Josh Wood, conocido por trabajar con figuras como Elle Macpherson y la princesa Olympia de Grecia, ha explicado al medio que el cabello gris ha dejado de asociarse con el envejecimiento y ahora se percibe como un look moderno y seguro. “El gris no se trata de no teñirse, sino de hacerlo lucir favorecedor y actual. Combinar mechones más oscuros o decolorar ciertas zonas ayuda a crear un efecto sofisticado que se integra con el rostro”, afirma Wood. En su opinión, los tonos de grafito funcionan mejor en pieles oscuras, mientras que los grises pálidos o platino favorecen a las pieles claras.

Sin embargo, el hecho de que doña Letizia haya dejado de cubrirse las canas puede tener un valor simbólico mucho más allá del propio hecho. Y es que, además de los beneficios estéticos, la decisión de lucir canas refleja un cambio cultural: cada vez más figuras públicas, especialmente mujeres, apuestan por la autenticidad frente a la presión de ocultar los signos de la edad. La reina se ha convertido en una pionera en este sentido dentro de la realeza española, inspirando a un público que comienza a valorar la naturalidad y la confianza como elementos centrales del estilo.

Temas Relacionados

Reina LetiziaModa EspañaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Aunque el SMI se sitúa en 17.094 euros anuales, la deducción se amplía para cubrir a quienes perciban hasta 20.000 euros, de modo que el beneficio fiscal sea más inclusivo

El Gobierno actualiza la deducción

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites de conectividad directa 5G en órbita baja terrestre en 2027

Se trata de la primera misión de este tipo en la España cubre todo el ciclo de valor, desde la fabricación y el lanzamiento hasta la operación y explotación de los satélites, pasando por el control de las comunicaciones

La primera misión espacial 100%

Igualdad confirma el asesinato machista de una enfermera en Benicàssim: 7 mujeres víctimas de violencia machista en 2026

El ministerio de Ana Redondo ha condenado la muerte de una enferma de 64 años este lunes

Igualdad confirma el asesinato machista

El Gobierno aprueba más de 7.000 millones de euros de ayudas para los afectados por las inundaciones de las borrascas

Los vecinos desalojados recibirán 150 euros por persona y día

El Gobierno aprueba más de

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cazas Eurofighter y 51

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

La Policía Nacional detiene en Madrid a ‘El hombre de los mil nombres’, fugitivo de la banda peruana ‘Los terribles del 17′

La Guardia Civil encuentra caballos muertos y hasta 60 ejemplares con signos de falta de alimentos y enfermedades sin tratar en Zaragoza

Junts votará en contra de la tramitación de la ley para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos

Un padre consigue reducir la pensión de alimentos de sus hijas tras perder su empleo por dificultades cognitivas

ECONOMÍA

El Gobierno actualiza la deducción

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Garamendi dice estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez por la subida del salario mínimo: “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027