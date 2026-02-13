España

La reina Letizia se salta el protocolo en el Palacio de la Zarzuela: su cariñoso gesto con Claudia Tecglen

El emotivo encuentro de la esposa de Felipe VI con la galardonada con el Premio Princesa de Girona 2022 ha demostrado la estrecha relación que ambas mantienen

La reina Letizia durante la
La reina Letizia durante la audiencia a una representación de la Fundación Occident y a los premiados de la 7.ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra en el Palacio de La Zarzuela

La reina Letizia volvió a demostrar este jueves, 12 de febrero, que, más allá del estricto cumplimiento del protocolo institucional, su faceta más cercana aflora cuando se trata de personas con las que mantiene un vínculo especial. En el Palacio de la Zarzuela, la monarca protagonizó un emotivo encuentro con Claudia Tecglen, galardonada en 2022 con el Premio Social de la Fundación Princesa de Girona y referente en el ámbito de la discapacidad y la salud mental.

La audiencia formaba parte de una mañana con una agenda especialmente intensa para la esposa de Felipe VI. En esta ocasión, recibió a una representación de la Fundación Claudia Tecglen, encabezada por ella misma. Sin embargo, lo que podría haber sido un acto institucional más adquirió un tono diferente desde el primer momento.

La reina Letizia recibe en
La reina Letizia recibe en audiencia a una representación de la Fundación Claudia Tecglen. La Fundación Claudia Tecglen está enfocada a cambiar la percepción de la discapacidad

Nada más abrirse las puertas del salón donde se desarrollan este tipo de recepciones oficiales, se evidenció que la cita no iba a seguir el guion habitual. En lugar de esperar en el centro de la estancia, como marca el protocolo, la reina se acercó directamente al grupo mientras hacía su entrada. Un gesto significativo, especialmente teniendo en cuenta las dificultades de movilidad de Tecglen, quien camina apoyada en muletas debido a la parálisis cerebral infantil que padece.

La escena dejó una imagen poco frecuente en este tipo de audiencias. Mientras al resto de asistentes les saludó con el tradicional apretón de manos, a Claudia Tecglen le dedicó un abrazo cariñoso y dos besos, rompiendo con la formalidad que suele imperar en Zarzuela. Posteriormente, la acompañó durante unos metros mientras conversaban, antes de situarse en el punto establecido para continuar con el saludo institucional al resto de miembros de la fundación.

El gesto no pasó desapercibido tampoco durante la fotografía oficial de grupo, en la que se pudo ver a Letizia interesándose de nuevo por Tecglen, intercambiando palabras y mostrando complicidad. Una actitud que refleja una relación consolidada a lo largo de los últimos años.

La reina Letizia recibe en
La reina Letizia recibe en audiencia a una representación de la Fundación Claudia Tecglen. La Fundación Claudia Tecglen está enfocada a cambiar la percepción de la discapacidad (José Oliva / Europa Press)

La vinculación entre ambas se remonta a 2022, cuando Claudia Tecglen recibió el Premio Social de la Fundación Princesa de Girona. Fue la primera persona reconocida por la entidad que convive con una discapacidad derivada de una parálisis cerebral infantil. Lejos de convertirse en un obstáculo insalvable, esta circunstancia ha marcado su trayectoria profesional y vital, impulsándola a trabajar en favor de la inclusión y el bienestar emocional de otras personas en situaciones similares. Y es que Claudia Tecglen no solo da nombre a la fundación que presentó oficialmente este jueves en Zarzuela, sino que también preside Convives con Espasticidad, entidad constituida en 2008 para apoyar a personas con este trastorno motor. La espasticidad, asociada a múltiples enfermedades y discapacidades, provoca un aumento del tono muscular que dificulta total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados.

El reconocimiento de la Fundación Princesa de Girona supuso un punto de inflexión en su carrera como psicóloga y comunicadora. En una conversación mantenida hace dos años, meses después de recibir el galardón, Claudia Tecglen destacó la relevancia del respaldo institucional: “El hecho de que se respalden este tipo de iniciativas muestra una intención de no querer dejar a nadie atrás”. Una reflexión que subraya la importancia de la visibilidad que otorga la Casa Real a proyectos sociales de este tipo. El afecto mostrado por la periodista en esta audiencia refleja no solo una cercanía personal, sino también el compromiso sostenido de la institución con causas sociales vinculadas a la discapacidad, la igualdad de oportunidades y la salud mental. Para los premiados por la Fundación Princesa de Girona, el respaldo de la Casa Real supone un impulso determinante para consolidar y ampliar sus proyectos.

