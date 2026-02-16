La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Un padre gastaba la mayor parte de su sueldo en la pensión de sus hijos (Pexels)

En agosto de 2023, un joven de Granada que estudiaba en la universidad sufrió la pérdida de relación con su padre. Pero, a pesar de esta ruptura, la Audiencia Provincial de Huelva ha decidido mantener la pensión alimenticia a favor del estudiante universitario. La decisión judicial se ha basado en una simple pregunta: ¿quién es responsable cuando un hijo y su progenitor dejan de hablarse tras un divorcio y llevar vidas totalmente separadas?

El padre pedía la extinción de la pensión, alegando que la falta de relación con su hijo universitario debía tener consecuencias económicas. Sin embargo, el tribunal ha considerado que la responsabilidad por el distanciamiento no recae únicamente sobre el hijo. Así, el fallo mantiene la obligación de pago y reconoce que la ruptura afectiva no fue provocada solo por el joven, sino que formó parte de una dinámica familiar compleja tras la separación y la formación de una nueva familia por parte del padre.

La falta de relación no justifica suprimir la pensión mientras el hijo siga formándose

El conflicto entre padre e hijo surge tras la separación de los padres en 2019. El hijo, nacido en el año 2000, vivió primero la distancia física de un padre que trabajaba en el extranjero y, después, la distancia emocional que impuso la decisión familiar de que él continuara su formación en Granada. Tras finalizar un grado superior, el joven se preparó para la selectividad y se matriculó en la universidad. Durante esa época, la relación con su padre se deterioró por completo.

En el proceso judicial, el padre argumentó que el hijo había dejado de comunicarse con él y que, como ya era mayor de edad y tenía capacidad para trabajar, debía dejar de pasarle la pensión. Sin embargo, la Audiencia Provincial subraya que no existe constancia de que el padre intentara restablecer el vínculo, ni tampoco pruebas de que el alejamiento fuese solo por voluntad del hijo. El tribunal valora que el joven sigue en periodo de formación y que no cuenta con la autonomía económica suficiente, por lo que la pensión debe mantenerse. La resolución judicial también destaca que el hijo manifestó durante el juicio su disposición a recuperar la relación con su padre.

La pensión sigue vigente tras el fallo de la Audiencia

En el recorrido judicial, el caso comenzó en el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Huelva, que inicialmente accedió a la petición del padre y acordó la extinción de la pensión alimenticia. La madre recurrió en representación del hijo y logró que la Audiencia Provincial revocara la decisión, manteniendo la pensión. Ahora, las partes disponen de 20 días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si consideran que existen motivos de infracción legal o procesal y concurren requisitos de interés casacional.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.