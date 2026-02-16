España

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

La Audiencia Provincial de Huelva considera que el distanciamiento familiar no puede tener consecuencias económicas si el hijo continúa en periodo de formación y no ha alcanzado independencia económica

Guardar
Un padre gastaba la mayor
Un padre gastaba la mayor parte de su sueldo en la pensión de sus hijos (Pexels)

En agosto de 2023, un joven de Granada que estudiaba en la universidad sufrió la pérdida de relación con su padre. Pero, a pesar de esta ruptura, la Audiencia Provincial de Huelva ha decidido mantener la pensión alimenticia a favor del estudiante universitario. La decisión judicial se ha basado en una simple pregunta: ¿quién es responsable cuando un hijo y su progenitor dejan de hablarse tras un divorcio y llevar vidas totalmente separadas?

El padre pedía la extinción de la pensión, alegando que la falta de relación con su hijo universitario debía tener consecuencias económicas. Sin embargo, el tribunal ha considerado que la responsabilidad por el distanciamiento no recae únicamente sobre el hijo. Así, el fallo mantiene la obligación de pago y reconoce que la ruptura afectiva no fue provocada solo por el joven, sino que formó parte de una dinámica familiar compleja tras la separación y la formación de una nueva familia por parte del padre.

La falta de relación no justifica suprimir la pensión mientras el hijo siga formándose

El conflicto entre padre e hijo surge tras la separación de los padres en 2019. El hijo, nacido en el año 2000, vivió primero la distancia física de un padre que trabajaba en el extranjero y, después, la distancia emocional que impuso la decisión familiar de que él continuara su formación en Granada. Tras finalizar un grado superior, el joven se preparó para la selectividad y se matriculó en la universidad. Durante esa época, la relación con su padre se deterioró por completo.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

En el proceso judicial, el padre argumentó que el hijo había dejado de comunicarse con él y que, como ya era mayor de edad y tenía capacidad para trabajar, debía dejar de pasarle la pensión. Sin embargo, la Audiencia Provincial subraya que no existe constancia de que el padre intentara restablecer el vínculo, ni tampoco pruebas de que el alejamiento fuese solo por voluntad del hijo. El tribunal valora que el joven sigue en periodo de formación y que no cuenta con la autonomía económica suficiente, por lo que la pensión debe mantenerse. La resolución judicial también destaca que el hijo manifestó durante el juicio su disposición a recuperar la relación con su padre.

La pensión sigue vigente tras el fallo de la Audiencia

En el recorrido judicial, el caso comenzó en el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Huelva, que inicialmente accedió a la petición del padre y acordó la extinción de la pensión alimenticia. La madre recurrió en representación del hijo y logró que la Audiencia Provincial revocara la decisión, manteniendo la pensión. Ahora, las partes disponen de 20 días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si consideran que existen motivos de infracción legal o procesal y concurren requisitos de interés casacional.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunales EspañaPensión AlimenticiaJusticia EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un sacerdote francés, apodado como Beyoncé, bendice coches Ferrari para que los jóvenes se acerquen a Dios

Con más de 18.000 seguidores en TikTok, el párroco utiliza el humor y los vídeos virales para acercar la fe a una generación cada vez más alejada de la Iglesia

Un sacerdote francés, apodado como

Comparativa de colchones 2026: los 10 mejores según tu forma de dormir

Protege tu sueño con los mejores colchones del mercado. En esta guía te ayudamos a encontrar el ideal

Comparativa de colchones 2026: los

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

El CIS sitúa a la ultraderecha como primera opción entre quienes votarán por primera vez, mientras sigue captando apoyos del electorado popular

Vox lidera entre los primeros

Números ganadores de Super ONCE: Sorteo 4 del lunes 16 de febrero de 2026

Juegos Once compartió la combinación obtenida a las 17:00 horas; consulta si eres el nuevo millonario

Números ganadores de Super ONCE:

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

Pedro Sánchez resiste como el líder al que los españoles elegirían para ser presidente del Ejecutivo

Abascal (Vox) vuelve a imponerse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox lidera entre los primeros

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

Una empleada de MediaMarkt logra que la justicia declare ilegal el registro diario de su bolso y es indemnizada con 7.251 €

DEPORTES

El Gran Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR