El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

El sondeo asigna a los socialistas un 32,6% en estimación de voto, lo que implica un avance de 0,9 puntos respecto al resultado de enero y deja una diferencia de 9,7 puntos por encima del PP

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)

El último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha situado al PSOE como la fuerza política con mayor intención de voto, de acuerdo con los datos recogidos durante los primeros días de febrero, antes de que se celebraran las elecciones en Aragón. El sondeo asigna a los socialistas un 32,6% en estimación de voto, lo que implica un avance de 0,9 puntos respecto al resultado de enero y deja una diferencia de 9,7 puntos por encima del PP.

El Partido Popular, por su parte, ha recibido una estimación del 22,9% de los votos, lo que representa una ligera caída de una décima en comparación con el barómetro del mes pasado. Vox, que se consolida en el tercer puesto del Congreso, ha incrementado su intención de voto en 1,2 puntos hasta alcanzar el 18,9%, situándose así a solo cuatro puntos de los populares.

Sumar, según estas cifras, ha experimentado un descenso de dos décimas, logrando un 7% en estimación de voto si se celebrasen elecciones generales en la actualidad. Por otro lado, Podemos ha incrementado su posición hasta el 3,9%, mientras que Se Acabó La Fiesta (SALF), la formación liderada por Alvise Pérez, ha subido seis décimas y se ubica en el 2,4% del voto.

La encuesta se realizó en campaña electoral

Las fechas en las que se ha realizado el trabajo de campo de este sondeo han coincidido con la última semana de la campaña electoral autonómica en Aragón. En dichas elecciones, el PP ha obtenido 26 escaños, dos menos que en 2023; el PSOE ha disminuido de 23 a 18; y tanto Vox como Chunta Aragonesista han duplicado su representación en el Parlamento de Aragón, pasando de siete a 14 y de tres a seis diputados respectivamente.

Además, Existe ha obtenido dos escaños e Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha mantenido el que poseía. En estos comicios, a los que se llegó tras el adelanto propiciado por la negativa de Vox a respaldar los presupuestos presentados por el popular Jorge Azcón, el PAR y Podemos han quedado fuera de la cámara aragonesa.

El candidato del PP a
El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral (Ramón Comet / Europa Press)

El desarrollo del trabajo de campo ha coincidido también con varios anuncios relevantes del Gobierno central. Durante esos días, el ejecutivo ha adoptado la decisión de dividir el denominado decreto ómnibus, rechazado días antes en el Congreso, en dos disposiciones diferenciadas: una centrada en las pensiones y otra en medidas de protección social. Asimismo, se ha anunciado la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

En paralelo, también se ha conocido que el Partido Popular ha archivado un supuesto caso de acoso relacionado con el alcalde de Móstoles (Madrid) a una concejal de su misma formación, tras haber ejercido presión para que no presentase una denuncia.

