España

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

Benjamín León juró su puesto este miércoles ante el secretario de estado, Marco Rubio, y llegará a España el próximo martes

23/10/2025 España, Benjamin León, durante
23/10/2025 España, Benjamin León, durante una audiencia del Senado estadounidense (Europa Press)

Benjamín León, recientemente nombrado embajador de Estados Unidos en España tras jurar el cargo ante el secretario de Estado, Marco Rubio, llegará a España este martes para asumir sus funciones representativas del gobierno de Donald Trump. Según ha informado el Palacio de la Zarzuela, León se unirá a otros seis embajadores en la ceremonia de entrega de cartas de credenciales en el Palacio Real que tendrá lugar el próximo miércoles.

Además, una vez aterrice en Madrid -el martes- se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el que será su primer acto como embajador en España. Según adelantó Europa Press, el nuevo embajador estadounidense, de 82 años, lega a España con el propósito de “revertir” el “gran error” de Pedro Sánchez de negarse a destinar el 5% del PIB en gasto militar.

