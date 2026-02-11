Sigue en directo la última hora de la borrasca Nils en España: Cataluña suspende las actividades escolares, sanitarias y deportivas por el viento

La costa de Ferrol este miércoles con poca visibilidad por las lluvias. (EFE/ Kiko Delgado)

Las intensas condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Nils han comenzado a manifestarse en España, impactando sobre todo en la seguridad costera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una advertencia de nivel rojo, lo que implica un “peligro extraordinario”, en varias zonas clave del norte peninsular.

El noroeste de A Coruña, el litoral cántabro, así como las áreas litorales de Bizkaia y Gipuzkoa se encuentran bajo especial vigilancia debido a la previsión de olas que superan los nueve metros de altura. Este fenómeno supone un riesgo poco habitual para la población y las infraestructuras cercanas al mar.

La situación en Cataluña también es complicada. La Generalitat ha decidido suspender para este jueves toda la actividad escolar, universitaria, deportiva y la actividad sanitaria no urgente a causa de los fuertes vientos que azotan la comunidad, y a la previsión de que continuarán y se intensificarán mañana.