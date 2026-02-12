Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Imagen de archivo de los bomberos de Alicante (Europa Press)

Al menos dos personas fallecidas y una tercera herida grave en el incendio declarado este martes por la tarde en una vivienda situada en la avenida París número 1, en la urbanización Jávea Park, en la zona del Arenal de Jávea (Alicante). El fuego, que se originó en un piso de la segunda planta de un edificio de cinco alturas, obligó a evacuar a alrededor de 40 vecinos y movilizó a un amplio dispositivo de emergencias. El incendio ha quedado extinguido, aunque los equipos continúan trabajando en la ventilación del inmueble y en la revisión estructural del edificio.

El aviso se recibió poco después de las 16.00 horas. A la llegada de los efectivos, las llamas eran visibles desde la terraza de la vivienda afectada y una densa columna de humo se acumulaba en la caja de la escalera, dificultando tanto el acceso como la evacuación. Según la actualización facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el balance final es de dos víctimas mortales, un herido grave y unas 40 personas desalojadas.

Fuentes presentes en el operativo han explicado a medios locales que los bomberos rescataron mediante autoescalera a un varón que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Ya en el exterior, los equipos sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos sin lograr revertir la situación. El fallecimiento se produjo en el lugar. La inhalación de humo se perfila como la causa más probable de la parada cardiorrespiratoria, extremo que deberá ser confirmado por los correspondientes informes forenses.

En el interior de la vivienda siniestrada fue hallada una segunda persona fallecida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y permanece a la espera de la llegada de la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Las causas del incendio no han sido confirmadas oficialmente y se encuentran bajo investigación.

Camión de bomberos de Alicante (@_versionradio_)

La acumulación de humo en las zonas comunes obligó a activar un protocolo mixto de evacuación y confinamiento. Los residentes de las plantas inferiores fueron desalojados mientras se desarrollaban las labores de extinción, y los de las superiores permanecieron confinados en sus viviendas hasta que los bomberos lograron establecer un “corredor seguro” que permitió su salida con garantías. La prioridad, según las fuentes consultadas, fue evitar intoxicaciones por humo, que en este tipo de siniestros constituye el principal riesgo.

Amplio despliegue de medios

La Policía Local de Jávea colaboró en el aseguramiento del perímetro y en la coordinación de la evacuación, facilitando el acceso de los vehículos de emergencia y manteniendo despejada la zona mientras se desarrollaba la intervención. Algunos vecinos fueron atendidos por inhalación leve de humo o crisis de ansiedad, aunque no ha trascendido el número exacto de asistencias realizadas.

En el operativo participaron dos Unidades de Mando y Jefatura (UMJ), dos Bombas Urbanas Pesadas (BUP), una Bomba Nodriza Pesada (BNP), una Autoescalera (AEA) y un Furgón de Transporte de Personal (FTP). El dispositivo estuvo integrado por un sargento, dos cabos y doce bomberos de los parques de Dénia y Benissa, que trabajaron de forma coordinada para contener las llamas y evitar su propagación al resto del edificio.

Asimismo, se movilizaron recursos sanitarios, entre ellos una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), encargadas de asistir al herido grave y de atender a los vecinos afectados. La rápida intervención permitió estabilizar la situación en el inmueble y dar por extinguido el incendio tras varias horas de trabajo.

A lo largo de la tarde, los equipos continuaron con tareas de ventilación de humos y gases acumulados, así como con la inspección de la estructura del edificio para determinar posibles daños. La investigación abierta deberá esclarecer el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo, en un suceso que ha conmocionado a los residentes de esta zona residencial del litoral alicantino.