Un muerto y un herido crítico tras un incendio en un edificio de A Coruña

Un fallecido y un herido crítico tras un incendio en un edificio de A Coruña: más de treinta personas desalojadas “recibirán atención y tendrán alternativas hoy mismo” (Europa Press)

Un incendio declarado en la tarde del jueves en un edificio residencial de la Rúa San Isidoro, en A Coruña, ha terminado con la vida de un hombre y ha dejado a otro en estado crítico por inhalación de humo. La alerta llegó al servicio de emergencias 112 Galicia a las 17:45 horas, después de que un particular advirtiera de fuego en el cuadro eléctrico situado en el portal del inmueble. La incidencia activó el protocolo de emergencias e hizo que se movilizasen bomberos, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad.

A su llegada, los bomberos de A Coruña se encontraron con las escaleras del edificio completamente llenas de humo, lo que dificultó tanto la intervención inicial como el acceso a las plantas superiores. Tras controlar las llamas y durante las labores de ventilación, el personal de bomberos localizó a dos hombres inconscientes en el primer piso. El equipo sanitario del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 intentó reanimar a ambos en el mismo lugar de los hechos. Sin embargo, solo uno de ellos pudo ser estabilizado y evacuado en estado crítico al Hospital Universitario de A Coruña, mientras que el otro solo pudo ser asistido sin éxito.

La situación requirió la coordinación de varios equipos, ya que también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, que colaboraron en la atención a los afectados y la evaluación de daños. El incendio pudo ser sofocado y, posteriormente, se procedió a ventilar la totalidad del inmueble para minimizar los riesgos asociados a la acumulación de humo y monóxido.

El edificio quedó sin suministro eléctrico y los vecinos fueron desalojados

Aunque las llamas estaban controladas, el inmueble, de más de treinta residentes, quedó sin suministro eléctrico, lo que llevó a las autoridades a desalojar preventivamente a todos los vecinos. A lo largo de la tarde y noche, la compañía eléctrica continuaba trabajando para restablecer el servicio y garantizar la seguridad antes del regreso a los domicilios. Por su parte, el Ayuntamiento, a través del Área de Servicios Sociales, ha garantizado asistencia inmediata a quienes no puedan volver a sus casas, habilitando el Polideportivo de la Sagrada Familia como recurso provisional. “Todos los vecinos recibirán atención y tendrán alternativas hoy mismo si no pueden regresar a sus hogares”, han señalado desde el Consistorio.

Las circunstancias del incendio están siendo investigadas por la Policía Nacional, que mantiene abiertas varias líneas de trabajo. Fuentes próximas al caso han señalado que se analiza la posibilidad de que en el momento del suceso se estuvieran realizando labores de reforma o manipulación en el cuadro eléctrico del portal, si bien esta hipótesis, como otras, está pendiente de confirmación a la espera de los resultados periciales.

Durante toda la intervención y la evaluación posterior de los daños, se han acercado hasta la zona varios responsables municipales y representantes de los grupos políticos, entre ellos la alcaldesa, Inés Rey, quien se ha interesado por el estado de los vecinos y por la evolución de los trabajos de recuperación. La normalidad en el edificio de Rúa San Isidoro dependerá, en las próximas horas, del ritmo de las reparaciones y del restablecimiento de los servicios básicos, a la espera también de que los servicios sociales coordinen el retorno progresivo de las más de treinta personas desalojadas y de que la investigación confirme las circunstancias exactas que han originado el incendio.