Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Policía Nacional tenía planeado en estos primeros meses de año varios cursos de formación en el manejo del subfusil CZ Scorpion en la provincia de Cádiz, para que los agentes puedan acostumbrarse al uso de este tipo de armas. Sin embargo, desde el sindicato JUPOL, mayoritario en este cuerpo, han denunciado que se están cancelando por “una situación absolutamente inadmisible”: la falta de munición provocada por discrepancias internas entre unidades de la propia Policía Nacional.

“Estos cursos, organizados por el área de Formación en Cádiz, habían despertado un enorme interés entre los agentes, con decenas de policías voluntarios inscritos para capacitarse en el uso de este subfusil, que ya se encuentra disponible en los armeros de las plantillas. Sin embargo, dos de los cursos ya han tenido que ser suspendidos y otros cuatro, previstos para mediados de febrero y marzo, se encuentran en serio riesgo de cancelación”, relatan desde el sindicato.

Estos cursos son realmente relevantes, porque la ausencia de entrenamientos adecuados no solo limita la destreza técnica en el uso de armas largas, sino que también afecta a la confianza y seguridad de los propios policías en intervenciones de alto riesgo, incrementando la posibilidad de errores en situaciones críticas.

Un problema “puramente burocrático”

Según explican, el motivo detrás de este problema no es operativo ni logístico, “sino puramente burocrático”: “Mientras que el Centro de Actualización y Especialización (CAE) establece que el curso requiere 25 cartuchos por agente, la Jefatura de Armamento únicamente autoriza 15 cartuchos, lo que hace inviable el desarrollo de la formación conforme a los criterios técnicos establecidos. Una diferencia de diez cartuchos por policía está dejando sin formación a agentes destinados en una de las provincias con mayor presión criminal de España”, explican.

“Desde JUPOL consideramos surrealista y vergonzoso que, por disputas internas y luchas de competencias entre el CAE y Armamento en Madrid, se paralice la formación de los policías que luchan a diario contra el narcotráfico. Estas tensiones, derivadas en gran medida de la creación de la figura del instructor de tiro policial y del rechazo de Armamento a este modelo formativo, están teniendo consecuencias directas y graves en la seguridad ciudadana y en la protección de los propios agentes”, denuncian.

No es un caso aislado

A esto añaden que no es una situación exclusiva de Cádiz: “Según la información trasladada al sindicato, en Algeciras también se están bloqueando cursos de formación, en este caso sobre el fusil G36, por la negativa de Armamento a autorizar la munición necesaria desde Madrid”.

“Es inaceptable que tengamos armas y munición suficiente en los armeros, policías dispuestos a formarse y una necesidad operativa evidente, y que todo se bloquee por una pelea de despachos. Los agentes están profundamente indignados y con razón. Esto no es un problema técnico, es un fracaso de gestión”, señalan desde JUPOL.

Por ello, desde el sindicato piden “una solución inmediata, la autorización de la munición necesaria y el cese de unas disputas internas que están perjudicando directamente a los policías y, por extensión, a la seguridad de los ciudadanos”. “JUPOL seguirá denunciando públicamente estas situaciones para que los compañeros sepan que no están solos y para que los responsables asuman, de una vez, sus obligaciones”, concluyen.