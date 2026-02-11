España

La Unidad Militar de Emergencias interviene en dos municipios de Ciudad Real debido a inundaciones en garajes y locales

Los núcleos urbanos de El Tormo y El Robledo se están viendo afectados por la crecida del caudal y el desembalse del pantano de Torre de Abraham

El Plan Especial de Protección
El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones se eleva a fase de Emergencia en Castilla-La Mancha. / Imagen de archivo

Las precipitaciones de los últimos días y el desembalse del pantano de Torre de Abraham han provocado que el río Bullaque, en Castilla-La Mancha, haya desbordado este miércoles. El agua ha afectado a los núcleos urbanos de El Tormo y El Robledo, ambos situados en la provincia de Ciudad Real, donde se han producido inundaciones en locales y garajes. Esta circunstancia ha obligado a la activación del nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya opera en la zona con más de treinta efectivos, según los datos recogidos por la Agencia EFE.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). En la rueda de prensa, Ruiz Molina ha precisado que el episodio ha provocado la suspensión de la actividad lectiva en nueve municipios próximos al río Bullaque y el corte de catorce carreteras en la provincia de Ciudad Real. Los municipios en los que este jueves no habrá clases son Agudo, Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque y Puebla de Don Rodrigo.

El consejero ha subrayado que el despliegue de la UME responde a la necesidad de garantizar el acceso a explotaciones ganaderas, en ocasiones mediante el uso de medios acuáticos, y colaborar en la construcción de muros de contención para limitar los daños en los municipios afectados. Además, Ruiz Molina ha detallado que, aunque se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de la situación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, las incidencias más notables se registran en Ciudad Real, principalmente a consecuencia del desembalse del pantano de Torre de Abraham.

Coordinación de recursos y balance de incidencias por las inundaciones

La UME, cuyo despliegue en la zona llega ya a treinta y cinco efectivos, se concentra en labores preventivas para la protección de personas y asistencia a animales que han quedado aislados, un tipo de apoyo que, según ha explicado el delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, Juan Pablo Sabrido, en ocasiones no pueden proporcionar los propios ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas.

Sabrido ha avanzado que está prevista la llegada de una nueva unidad, y ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones, asegurando que el Gobierno central “cumple con las expectativas de los ciudadanos” mediante una ayuda constante. Ruiz Molina ha añadido que, desde la activación del Pricam el jueves 5 de febrero, se han producido 299 incidencias, la mayoría relacionadas con inundaciones y obstáculos en la vía pública y en la red de carreteras. El Cecopi también se mantiene en contacto con el Ayuntamiento de Talavera, donde se han registrado inundaciones en calles y garajes, y ha transmitido la satisfacción de la administración local por el apoyo brindado desde la Junta a través del Infocam.

En este contexto, Ruiz Molina ha indicado que se permanece alerta ante cualquier posible impacto en el transporte sanitario, pero hasta el momento no se han registrado afecciones en ese ámbito. Asimismo, se han enviado nueve mensajes Es-Alert para advertir a la población sobre el riesgo de inundaciones y recomendar precaución. El último de estos avisos se ha emitido este miércoles a las 14:30 horas en Fernán Caballero, en Ciudad Real, para advertir sobre los efectos de las lluvias y los riesgos derivados de las altas temperaturas y el deshielo.

Previsiones meteorológicas y respuesta institucional

En relación a la evolución del episodio meteorológico, Ruiz Molina ha señalado que la Agencia Estatal de Meteorología prevé el fin de las lluvias este jueves, aunque ha advertido de la prevista llegada de nuevas precipitaciones al día siguiente, lo que genera preocupación dada la acumulación de agua en el terreno de los días previos. En cuanto a la cuenca del Tajo, ha matizado que la situación se encuentra estable dentro de este episodio de tormentas y que la Confederación Hidrográfica no prevé aumentos significativos en los caudales.

El delegado del Gobierno, Juan Pablo Sabrido, ha recordado que el Consejo de Ministros ha declarado a Castilla-La Mancha y a otras comunidades autónomas como zona afectada por una emergencia como consecuencia de las borrascas recientes. Además, ha anunciado la aprobación próxima de un decreto con medidas específicas para reparar los daños ocasionados por estas inclemencias climáticas. Sabrido ha insistido en la coordinación institucional y en el enfoque preventivo de las actuaciones en marcha, con el objetivo de que “las ayudas y subvenciones por desperfectos se puedan otorgar con carácter inmediato”, según lo ha expresado durante su intervención de este miércoles.

