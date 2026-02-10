Las lluvias provocan inundaciones en Albacete: se activa el plan de emergencias tras desbordarse el canal de María Cristina

Castilla-La Mancha activa el Meteocam en fase de alerta para las provincias de Cuenca y Albacete por fuertes lluvias y tormentas. / Archivo

Las intensas precipitaciones registradas en la sierra de Alcaraz han desencadenado inundaciones generalizadas en varios barrios de Albacete. El canal de María Cristina “ha inundado gran parte de la ciudad por el subsuelo”, ha recordado esta noche el alcalde, Manuel Serrano, mientras dos personas han sido evacuadas. Por ello, el consistorio ha elevado al nivel de emergencia el Plan Platemun (Plan Territorial de Emergencia Municipal) previsto para actuar antes los riegos naturales procedentes de fuertes lluvias.

El alcalde ha confirmado a través de su perfil en X que la acumulación de caudal ha saturado el subsuelo, generando afecciones en viviendas, bajos comerciales, garajes y vías urbanas. Las vías con mayores daños son Juan de Toledo, Gabriel Ciscar, Alicante, Letur o el Paseo de la Cuba. Además, entre los inmuebles afectados figura el archivo de la Fábrica de Harinas.

El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, ha activado el Plan Municipal de Emergencias (Platemun) tras advertirse “una situación de emergencia en la ciudad”, en palabras de Serrano durante su comparecencia nocturna. El canal de María Cristina, soterrado a su paso por Albacete, ha recibido aportaciones excepcionales desde los cauces de la Lobera y Acequión, cuyo caudal ha aumentado tras registrar más de 400 litros de agua por metro cuadrado en el último mes en la sierra. Este fenómeno no solo ha superado la capacidad de los colectores, sino que ha hecho brotar el agua por sumideros y desagües en distintos barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento tacha de inacción la posición de la Confederación Hidrográfica del Júcar

La solución técnica reclamada por el Consistorio pasa por desviar parte del caudal antes de que alcance la urbe. Así lo ha reiterado el primer edil, detallando que ha enviado hasta tres requerimientos formales desde el pasado viernes al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En estos escritos, ha instado a la Confederación a romper el canal aguas arriba, a la altura de La Herrera, y desviar el agua hacia el trasvase, una propuesta avalada por los servicios técnicos y que ya fue adoptada en circunstancias similares en 2012.

Serrano ha recalcado la gravedad de la situación, subrayando que “aunque achiquemos el agua, si el colector no traga, lo único que estamos haciendo es desplazar el problema a la vivienda colindante”, y ha defendido que “lo que hay que hacer es detener el flujo que llega a la ciudad”. Por el momento, desde el servicio 112 de Castilla-La Mancha se han registrado 5 incidencias en Albacete a lo largo de la tarde noche del lunes 9 de febrero.

El primer edil de Albacete, Manuel Serrano, exige a la Confederación que adopte medidas urgentes para evitar las inundaciones que se están produciendo en la ciudad. / Ayuntamiento de Albacete

Las relaciones institucionales y la ausencia de respuesta efectiva por parte de la Confederación, según arremete Serrano, han marcado el desarrollo de la crisis. El primer edil ha agradecido la colaboración constante tanto de la Junta de Comunidades como de la Diputación Provincial de Albacete, así como la disponibilidad mostrada por la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, ha manifestado su disconformidad con la falta de soluciones desde la CHJ, asegurando que “lo único que ha hecho ha sido tirar balones fuera” debido a una cuestión competencial que implica también a las Confederaciones del Tajo y Segura.

El alcalde ha subrayado que en momentos excepcionales como este “no podemos ponernos a dirimir ahora cuestiones competenciales”, ya que “las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, más aún cuando están en peligro viviendas, garajes, bajos comerciales y, sobre todo, las personas”.

Por el momento, según han detallado los bomberos citados por Agencia EFE, únicamente ha sido necesaria la evacuación de dos residentes a los que les había entrado el agua en su vivienda. El Ayuntamiento calcula que 125 kilómetros de la red de colectores pluviales permanecen inundados, y la evolución del episodio dependerá directamente de las precipitaciones y el ritmo del deshielo en la sierra a partir de ahora.