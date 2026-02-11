El desgarrador adiós de Noelia Garcés a su pareja, Xisco Quesada, fallecido a los 28 años: “No tengo palabras”

Xisco Quesada y Noelia Garcés en una imagen de redes sociales (Instagram / @noeliisgarces)

Mallorca amanecía este miércoles 11 de febrero con una noticia que ha sacudido al ámbito deportivo y social de la isla. Xisco Quesada, futbolista mallorquín de 28 años que luchaba contra un cáncer de páncreas con metástasis, ha fallecido tras meses de batalla contra la enfermedad. Su historia, seguida por miles de personas a través de las redes sociales, había convertido su perfil en el altavoz de una lucha que trascendió el terreno de juego.

La familia comunicó el fallecimiento con un mensaje breve y directo en redes sociales: “Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido”. La noticia cayó como un mazazo entre quienes habían acompañado, donación a donación y mensaje a mensaje, el proceso médico del joven deportista. El 5 de junio de 2025 marcó un antes y un después en la vida de los Quesada. Ese día, los médicos diagnosticaron un cáncer de páncreas en estadio IV, con metástasis en el hígado. El pronóstico fue contundente: no se podía operar y, con suerte, la quimioterapia podría alargar la vida solo unos meses. Tenía entonces 28 años, dos hijos pequeños con Noelia Garcés y una vida activa como jugador en categorías regionales —Ferriolense y Platges de Calvià—, además de su trabajo como autónomo.

Xisco Quesada y Noelia Garcés en una imagen de redes sociales (Instagram / @noeliisgarces)

Apenas 48 horas después de recibir la noticia, tomó una decisión que reflejaba la urgencia con la que entendió el tiempo. Le pidió matrimonio a su pareja, se casaron al día siguiente y, media hora después del ‘sí, quiero’, firmó su testamento. Desde ese momento, la familia reorganizó por completo su día a día.

Dos hijos en común y un doloroso adiós

Noelia pasó a ser cuidadora principal, gestora de citas médicas y sostén emocional, mientras intentaba preservar la normalidad de sus hijos. Xisco, por su parte, decidió compartir en Instagram el avance de la enfermedad sin filtros. En su perfil relató tratamientos, ingresos hospitalarios y también los pequeños momentos de felicidad cotidiana junto a los suyos.

“¿Vives o solo respiras?”, escribió en su biografía de Instagram, una frase que se convirtió en lema familiar. Paseos cortos, juegos en casa y celebraciones adaptadas a su estado físico formaron parte de ese esfuerzo por exprimir cada minuto. Su objetivo, según trasladaba en sus publicaciones, era que sus hijos no recordaran solo a un padre enfermo, sino a alguien que intentó vivir intensamente pese al diagnóstico.

Xisco Quesada y Noelia Garcés en una imagen de redes sociales (Instagram / @noeliisgarces)

Noelia fue un apoyo constante en la vida de Xisco Quesada, a quien no dudó en brindarle su hombro en el difícil momento que atravesaba. Hoy, la lucha de Noelia Garcés es aprender a vivir con la ausencia de su marido. Un doloroso adiós que ha dejado patente con un emotivo mensaje y varias fotografías posteadas en su cuenta de Instagram. “Papi... no tengo palabras para expresar todo lo vivido, todas las experiencias, aventuras y todo lo que me has enseñado durante el camino juntos”, comienza a expresar.

“Tus hijos te quieren, te adoran. Saben y sabrán que tienen al mejor papá del mundo, que los recuerdos que tienen son para toda la vida y son los más bonitos que podrían haber vivido”, continúa diciendo, dejando entrever el complicado momento que atraviesa la familia. “Estás para siempre con nosotros, no lo olvides. Te amamos ahora y siempre, tu familia”.