España se despide del frío, pero no de la lluvia: un río atmosférico trae nuevas borrascas que afectarán a estas regiones

Una mujer se protege del viento y la lluvia en Huelva, el 7 de febrero de 2026. (EFE/Alberto Díaz)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisaba de que el principio de esta semana estaría marcado, de nuevo, por “precipitaciones con acumulaciones importantes en el oeste” y lluvias generalizadas en la península y Baleares. No obstante, también esperan que el domingo esté marcado, por fin, por un “predominio de sol sin precipitaciones significativas”. Pero para eso aún quedan varios días. Por lo pronto, los cielos grises y el manto de agua vuelven a ser los protagonistas este martes. Desde Meteored explican que un “nuevo río atmosférico canalizará aire muy húmedo desde el Atlántico” y este este aporte continuo de humedad “favorecerá lluvias extensas, con acumulados más destacados a partir del martes”.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, señala que esta jornada habrá lluvias en buena parte de la península, que serán “menos probables en el área mediterránea y en Baleares”. En el sur de Andalucía, las lluvias serán “menos abundantes que en días previos”, pero se incrementarán los acumulados en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineos y entorno del norte de Cáceres y sur de Salamanca y de Ávila. Además, estas lluvias pueden ser fuertes y estar acompañadas de tormenta con una cota de nieve muy alta. Solo nevará en las cumbres del Pirineo, por lo que continuarán los deshielos iniciados el día anterior.

A su vez, las temperaturas mínimas irán en aumento y “serán muy altas para la época del año”. De hecho, solo helará en los Pirineos. Los termómetros superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 grados en puntos del Mediterráneo, en ciudades como Castellón o Murcia.

Con este escenario, la Aemet ha activado los avisos -amarillo (riesgo) y naranja (riesgo importante)- en la mitad del país por fuerte oleaje y rachas de viento en el Cantábrico y Galicia, pero también en Baleares y en el este de Andalucía. También hay avisos por deshielos al norte, este y sur de Castilla y León, y en el pirineo navarro y oscense. En el interior de Castilla y León y al este de la península, los avisos responden a las fuertes rachas de viento, mientras que el aviso por lluvias afecta al sur de Galicia, la provincia de Salamanca, el norte de la provincia de Cáceres y, en Andalucía, la sierra de Cazorla y Segura y Grazalema.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 10 de febrero de 2026. (Aemet)

La lluvia no abandona a España

Durante el resto de la semana, la lluvia que no cesa seguirá siendo la gran protagonista. El miércoles continuarán las precipitaciones. Serán más intensas en Galicia, el cantábrico oriental, Pirineos y el entorno del Sistema Central. “Este día serán unas lluvias más abundantes que en la jornada anterior en sierras andaluzas y seguiremos con una cota de nieve muy alta, así que seguirán produciéndose deshielos”, advierte del Campo. El ascenso térmico continuará. Así, ciudades como Bilbao o Palma superarán los 20 grados y en Murcia podrían, según la actual previsión, rondarse los 27 grados.

El pantano de Bornos, en Cádiz, continúa desaguando. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad en la zona debido a las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que todavía siguen afectando al área. (Guardia Civil)

La incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del jueves. Es probable que este día siga lloviendo, pero de forma “más intermitente y dispersa” que en días previos, según detalla el organismo meteorológico. Además, “en las horas centrales del día incluso pararía de llover y saldría el sol en muchas zonas”, apunta el portavoz. Por el contrario, en Galicia, por la tarde, un nuevo frente dará lugar a más lluvias fuertes. El termómetro marcará cifras menos elevadas, pero seguirán por encima de 20 grados a orillas del Mediterráneo.

La tregua durará poco. “El viernes podría ser un día de nuevo con lluvias en amplias zonas, un día más lluvioso que el jueves”, adelanta el del Campo, que añade que es probable que el sábado las precipitaciones sean “más dispersas e intermitentes” y que el domingo estén acotadas a la mitad norte peninsular, quedando libre de precipitaciones el sur. Aun así, desde la Aemet advierten de que se trata de un pronóstico que podría variar porque aún quedan varios días para el fin de semana.