España se adentra en una nueva semana de lluvias y deshielo por el aumento de la temperatura: en Murcia rozarán los 27ºC

“Sobre la nieve caída en días previos, lloverá y esto provocará la fusión de la nieve y un aporte extra de agua a los caudales”, advierte la Aemet

Varias personas observan en Córdoba
Varias personas observan en Córdoba la crecida del río Guadalquivir, a 7 de febrero de 2026. (EFE/Salas)

La estampa sigue y seguirá siendo la misma esta semana: cielos grises y agua. Más agua que cae sobre un campo ya saturado de las lluvias que no cesan. La Agencia Estatal de Meteorología espera una semana lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular. “Las precipitaciones serán menos probables y más débiles en el área mediterránea y en Baleares y esperamos los mayores acumulados en Galicia y zonas montañosas del interior”, apunta el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, que destaca que durante este lunes y el martes las temperaturas subirán notablemente y con ellas la cota de nieve, lo que hará que se produzcan deshielos. “Sobre la nieve caída en días previos, lloverá y esto provocará la fusión de la nieve y un aporte extra de agua a los caudales”, advierte.

Así, este lunes llegan nuevos frentes que dejarán lluvias en la mayor parte de la península, salvo en Cataluña y Baleares. Las más abundantes caerán, de nuevo, en zonas de sierra de Cádiz y de Málaga, así como en el resto de montañas andaluzas y en el oeste de Galicia. Respecto a la nieve, comenzará nevando a partir de 1.000 metros en el norte, pero la cota subirá rápidamente por encima de 2.500 metros, salvo en Pirineos, donde quedará en torno a unos 1.800 metros. Esto supondrá el deshielo de la nieve previamente caída. A su vez, soplarán vientos “muy fuertes” en el área mediterránea. Durante esta jornada, el mercurio marcará temperaturas diurnas “notablemente más altas”, salvo en el tercio norte. De hecho, en la costa mediterránea se superarán los 20 grados.

Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos en 14 provincias. Todos son en nivel amarillo (“riesgo bajo”), salvo en Cádiz con aviso naranja (“riesgo importante”) por lluvia. En Málaga, A Coruña, Orense, Pontevedra y Ceuta el aviso es amarillo. En las provincias andaluzas podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en las gallegas se prevén registros cercanos a los 40 litros en el mismo periodo.

En cuanto al viento, Almería, Granada, Teruel, Murcia, Castellón, Valencia, Alicante y Ceuta están bajo aviso por fuertes rachas de viento que rondarán los 70-80 kilómetros por hora. Además, se esperan fenómenos costeros adversos en Almería, Granada, A Coruña y Lugo, donde el oleaje podría alcanzar los cinco metros de altura. El deshielo activa la alerta amarilla en Ávila, León, Segovia y Zamora.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 9 de febrero de 2025. (Aemet)

Subida del mercurio y alerta por el deshielo

El martes será una jornada con una situación similar. Según del Campo, habrá “lluvias en buena parte de la península, menos probables en el área mediterránea y en Baleares”. En el sur de Andalucía, las lluvias serán “menos abundantes que en días previos”, pero se incrementarán los acumulados en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineos y entorno del norte de Cáceres y sur de Salamanca y de Ávila. Podrían estas lluvias ser fuertes además y estar acompañadas de tormenta con una cota de nieve muy alta. Solo nevará en las cumbres del Pirineo, por lo que continuarán los deshielos, los deshielos iniciados el día anterior. Las temperaturas mínimas irán aumento y “serán muy altas para la época del año”. De hecho, solo helará en los Pirineos y las temperaturas máximas superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 grados en puntos del Mediterráneo, en ciudades como Castellón o Murcia.

El pantano de Bornos, en Cádiz, continúa desaguando. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad en la zona debido a las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que todavía siguen afectando al área. (Guardia Civil)

El miércoles seguirán las precipitaciones. Serán más intensas en Galicia, el cantábrico oriental, Pirineos y entorno del Sistema Central. “Este día serán unas lluvias más abundantes que en la jornada anterior en sierras andaluzas y seguiremos con una cota de nieve muy alta, así que seguirán produciéndose deshielos”, advierte del Campo. El acenso térmico continuará. Ciudades como Bilbao o Palma superarán los 20 grados y en Murcia podrían rondarse los 27 grados.

La lluvia no abandona a España

La incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del jueves. Es probable que este día siga lloviendo, pero de forma “más intermitente y dispersa” que en días previos. Además, “en las horas centrales del día incluso pararía de llover y saldría el sol en muchas zonas”. En Galicia, por la tarde, un nuevo frente dará lugar a lluvias fuertes. El termómetro marcará cifras menos elevadas, pero seguirán superándose los 20 grados a orillas del Mediterráneo.

“El viernes podría ser un día de nuevo con lluvias en amplias zonas, un día más lluvioso que el jueves”, adelanta el portavoz, que añade que es probable que el sábado las precipitaciones sean “más dispersas e intermitentes” y que el domingo estén acotadas a la mitad norte peninsular, quedando libre de precipitaciones el sur.

