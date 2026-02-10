España

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid son los clubes más exigentes económicamente para sus aficionados

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga. (Atlético de Madrid/Europa Press)

El fútbol es pasión, pero seguir a tu equipo de LaLiga en vivo y en directo supone cada vez un mayor desembolso. El incremento de los costes asociados a acudir al estadio sigue generando crispación entre los aficionados, especialmente por la implantación del sistema de precios dinámicos, que encarecen las entradas en función de la demanda.

Según un análisis elaborado por Betsson.es, el gasto anual de un fan varía entre clubes, situando a los grandes y equipos con mayor tradición entre los más exigentes para sus aficionados según el punto de vista económico. Así, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid son los equipos más caros, mientras que el Elche, la Real Sociedad o el Villarreal son los más asequibles.

En la cima del ranking se sitúa el club del Bernabéu, con un coste anual estimado de 1.025,92 euros, siendo el único que supera la barrera de los cuatro dígitos. Su abono de temporada cuesta unos 480 euros, mientras que las camisetas oficiales de la primera o segunda equipación alcanzan los 200 euros.

Le sigue el FC Barcelona, con un coste total aproximado de 810,96 euros. Además, tiene la camiseta más cara (230 euros), y los demás objetos como las gorras (29,99 euros) o las bufandas (19,99 euros) explican la elevada inversión del aficionado culé. Asimismo, se suma el abono de la temporada, con un coste promedio de 295 euros.

El bronce se lo lleva el Atlético de Madrid, con un coste anual de 798,12 euros. Su abono cuesta 290 euros, y el aparcamiento para la temporada alcanza los 273,22, solo superado por el Real Madrid. Su homólogo en País Vasco, el Athletic Club de Bilbao, se sitúa cuarto en el ranking, implicando un gasto anual de 779,57 euros. Su abono es de 434 euros, mientras que las camisetas y bufandas oficiales cuestan 180 y 18 euros, respectivamente. El top cinco lo completa el Real Betis, con un gasto de 778,47 euros, con abonos por 385 y camisetas de hasta 170 euros.

Los precios dinámicos de las entradas siguen crispando a los aficionados. (Europa Press)

Los clubes más asequibles

En el extremo opuesto, Elche CF lidera el grupo de los más económicos, con un gasto total de 491,60 euros al año. Su abono cuesta 195 euros, tiene el aparcamiento más barato de LaLiga (98,61 euros) y el merchandising oficial (camisetas de primera y segunda equipación) suma 170 euros. La Real Sociedad se sitúa como segunda más asequible, con 512,83 euros anuales. Los abonos parten desde los 210 euros, el aparcamiento medio es de 105,83 y las gorras oficiales son las más baratas de la liga (12 euros).

El Celta de Vigo también figura entre los clubes más accesibles: bufandas por 8 euros, abono de 258 y aparcamiento de 125,97 euros, sumando un total anual de 567,92 euros. El Villarreal CF, con camisetas locales y visitantes por 138 euros, abono de 245 y aparcamiento de 159,22, alcanza los 572,17 euros por temporada.

Cierra este grupo el Getafe CF, con un coste de 588,07 euros, gracias a unas de las segundas camisetas más baratas de LaLiga (140 euros) y abonos de 220 euros, superando incluso a clubes como el Valencia CF o RCD Espanyol en accesibilidad económica.

Tráiler oficial de 'La Liga: más allá del gol', la nueva docuserie de Netflix.

Experiencia en el estadio

Pero más allá del abono y el merchandising, las visitas guiadas a los estadios representan otra forma de facturar del club. La entrada más barata la tiene el Real Oviedo, desde tres euros, mientras que la experiencia más cara es la del Real Madrid, con entradas a 35, más del doble que el coste promedio de LaLiga (16,61 euros).

