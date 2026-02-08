España

La justicia condena a El Corte Inglés y MSC Cruises a devolver a una pareja el dinero de una luna de miel a Cuba por no aclarar los documentos que necesitaba para viajar

Al llegar al aeropuerto, la empresa del crucero negó el embarque al hombre, con doble nacionalidad, porque también necesitaba pasaporte cubano vigente y un permiso especial emitido por el régimen de la isla

Guardar
Un crucero en Cuba. (Alexandre
Un crucero en Cuba. (Alexandre Meneghini/Reuters)

La Audiencia Provincial de Madrid ha exigido a Viajes El Corte Inglés y MSC Cruises que devuelvan a una pareja el monto total que pagaron por un paquete turístico a Cuba, junto a una indemnización por daño moral. El tribunal entendió que ambas empresas fallaron a la hora de advertir y gestionar los documentos necesarios para que uno de los pasajeros —argentino de nacimiento, naturalizado español y cubano— pudiera embarcar.

El fondo del conflicto gira en torno a una luna de miel frustrada. La pareja contrató un crucero de siete días al Caribe con regreso a Madrid por casi 3.200 euros más gastos de gestión y seguro. La pareja confió en que, presentando solo el pasaporte español y el visado correspondiente, ambos podrían viajar. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, el personal de MSC negó el embarque al hombre porque, debido a su nacimiento en Cuba y doble nacionalidad, también necesitaba pasaporte cubano vigente y un permiso especial emitido por el régimen de Cuba.

La consecuencia fue que los recién casados no abordaron el vuelo. El matrimonio argumentó que habían seguido todas las indicaciones escritas y verbales, y que la agencia nunca les advirtió sobre requisitos extra para personas con doble nacionalidad, un dato que figuraba claramente en el pasaporte español entregado al contratar. La sentencia de primera instancia ya había considerado abusivas varias cláusulas del contrato de las empresas, especialmente las que limitaban el derecho a reclamar ante hechos como el relatado. Pero en ese fallo inicial, la jueza descargó responsabilidad sobre los propios pasajeros, al entender que no habían comunicado lo suficiente su nacionalidad cubana y que la documentación general advertía sobre los peligros de viajar sin consultar requisitos consulares.

La pareja apeló. Y el tribunal de segunda instancia ha determinado que tanto Viajes El Corte Inglés como MSC tuvieron acceso a la información sobre la doble nacionalidad del hombre, porque el pasaporte español indicaba el lugar de nacimiento en Varadero. Además, se comprobó que hubo gestiones entre las empresas para ver si era necesario algún trámite extra, pero sin proporcionar una información clara y adaptada a la situación especial del pasajero.

Este viaje promete descubrir algunos de los rincones del planeta más impresionantes, aunque su precio no es apto para todos los bolsillos

Devolverán el dinero y pagarán 1.500 euros de indemnización

La Audiencia Provincial ha señalado que el deber de informar en estos casos va más allá de una referencia genérica en los contratos o folletos. Los jueces insistieron en que, cuando el cliente paga para facilitar el trámite documental, la empresa debe advertir de “cualquier impedimento” para viajar, especialmente cuando conoce la existencia de una doble nacionalidad. “No parece admisible que una agencia de viajes se ampare en que no debe conocer los requisitos para entrar en cada país ofertado, aunque el consumidor tenga circunstancias especiales”, expresa el fallo.

La nueva sentencia declara que la omisión de advertencia suficiente es una falta que justifica la indemnización. Ordena que ambas codemandadas paguen solidariamente a los pasajeros no solo por los daños materiales, de 3.199,30 euros, sino también por el daño moral, que fijó en 1.500 euros.

Finalmente, la sentencia aclara que esta resolución aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo español mediante un recurso de casación, siempre y cuando las empresas hayan depositado los 50 euros exigidos como trámite formal.

Temas Relacionados

El Corte InglésCubaCrucerosDestinosDestinos EspañaViajes y TurismoSentencias EspañaJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las anécdotas más comentadas de la jornada electoral en Aragón: un desmayo, mesas a medio gas y un saludo negado

La jornada de las elecciones autonómicas anticipadas se desarrolla con normalidad administrativa, salpicada de pequeños episodios que retratan el pulso del territorio

Las anécdotas más comentadas de

Jaime, experto en energía, sobre la forma más barata de no pasar frío en invierno: “Mantenerla encendida una noche te cuesta diez céntimos”

Usar este método te costará alrededor de 3 euros al mes

Jaime, experto en energía, sobre

Sorteo 4 de Super ONCE: consulta los resultados del domingo 8 febrero de 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora de las 17:00 horas. Tenemos los números aquí mismo

Sorteo 4 de Super ONCE:

Santoral del 9 de febrero: quién fue Santa Apolonia de Alejandría, patrona de los odontólogos

La iconografía católica la representa sosteniendo unas pinzas con un diente, símbolo de su martirio

Santoral del 9 de febrero:

Última hora de la borrasca Marta, en directo: cerca de 2.000 andaluces regresan a sus casas tras los desalojos preventivos

Los vecinos de Córdoba, El Secadero en Casares (Málaga), San Martín del Tesorillo (Cádiz) y Doña Blanca (Cádiz) pueden regresar a sus casas tras la amenaza de inundaciones

Última hora de la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las anécdotas más comentadas de

Las anécdotas más comentadas de la jornada electoral en Aragón: un desmayo, mesas a medio gas y un saludo negado

Los datos de participación en las elecciones de Aragón a las 18:00 superan el 56%: un ligero aumento respecto a 2023

Improcedente el despido de una limpiadora que fue pillada por un vecino tumbada en el suelo y roncando: se debió a que sufrió un síncope

Tener los neumáticos con la presión baja puede tener graves consecuencias para tu bolsillo: así es como debes ajustarlos y cada cuánto tiempo debes revisarlo

Las fechas clave para negociar el próximo gobierno de Aragón tras el 8F: pactos posibles en un parlamento muy fragmentado

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados