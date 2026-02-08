David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

David Jiménez, abogado, habla sobre sacar dinero en efectivo del cajero (TikTok / @davidjimenezabogado)

Las operaciones con dinero en efectivo y las regulaciones asociadas suelen suscitar inquietudes, especialmente tras modificaciones recientes en la normativa fiscal española. El uso, los límites y las consecuencias legales de manejar grandes sumas de efectivo constituyen un tema de interés tanto para particulares como para profesionales.

Las preguntas sobre dinero en efectivo, límites y sanciones generan dudas frecuentes entre ciudadanos y expertos. El abogado David Jiménez explicó a sus seguidores los detalles más relevantes tras los recientes cambios normativos de Hacienda en España.

Según comenta Jiménez en su canal de TikTok (@davidjimenezabogado), la extracción de dinero del cajero sigue admitiendo flexibilidad: “¿Puedes sacar dinero en efectivo del cajero? La respuesta es sí. ¿Cuánto? Lo que te dé la gana. No existe en España ninguna limitación para sacar dinero en efectivo”.

Controles bancarios y límites legales

No obstante, existen factores que pueden condicionar el acceso a grandes cantidades por cuestiones técnicas o de seguridad bancaria. “Sí puedes tener limitaciones en el cajero. Sí que a partir de cierta cantidad, la entidad financiera te puede preguntar para qué lo quieres, pero legalmente puedes hacer lo que te dé la gana”, aseguró Jiménez. Esa flexibilidad, sin embargo, no exime de controles internos que los bancos aplican para prevenir operaciones sospechosas y proteger tanto al usuario como al sistema financiero.

Las restricciones aparecen en el uso posterior de ese efectivo. El propio abogado recordó que, al realizar pagos con billetes, la norma se muestra taxativa: “Hay un límite de mil euros de pagos en efectivo, de manera que no puedes pagar en efectivo cualquier cantidad, como sabes, hay una limitación de pagos en efectivo por ley”, advirtió Jiménez.

Dinero en efectivo (@infoviajera)

El umbral legal actual es de 1.000 euros, tras la reducción desde la barrera anterior de 2.500 euros. Esta medida busca dificultar operaciones ilícitas y reforzar la trazabilidad de las transacciones económicas, en línea con las recomendaciones europeas.

El traslado de efectivo al extranjero está vigilado, aunque Jiménez aportó certezas sobre la operativa cotidiana: “Puedes salir de España con dinero en efectivo, pero con el límite de diez mil euros. A partir de ahí, hay que comunicarlo a las autoridades. Si no lo haces, puedes tener una sanción”.

Grandes sumas y movimientos bancarios bajo vigilancia

Dentro del territorio, el límite es mucho mayor: “¿Y cuánto dinero puedo llevar yo encima por la calle? Hasta cien mil euros. Es bastante cantidad, por tanto, no hay riesgo tampoco de que tengas problemas por esa vía”, dijo Jiménez.

El verdadero foco de conflicto legal aparece en movimientos bancarios poco justificados con grandes sumas. El experto relató: “El problema lo puedes tener cuando saques una cantidad importante por ventanilla, por ejemplo, veinte mil euros, esto no vale para cantidades pequeñas, y que luego, al cabo de un tiempo, unos meses o un año, quieras volver a meterlo”.

Cuando se va a cobrar una herencia, se puede recibir de muchas maneras, incluso en efectivo. Sin embargo, para poder recibir el pago de una herencia en metálico hay que cumplir ciertos requisitos

En ese contexto, los bancos pueden activar alertas de blanqueo de capitales y exigir explicaciones: “Al meterlos, te va a preguntar la entidad financiera: ‘Oiga, ¿cuál es el origen de este dinero?’ Y seguramente salte a blanqueo de capitales”, advirtió Jiménez.

La solución para evitar sanciones reside en documentar cada retirada de grandes cantidades. “Que el día que sacas el dinero, insisto, esto para grandes cantidades, no para quinientos euros, el día que saques el dinero, pidas un justificante a la entidad financiera para que acredites que lo sacaste tú de tu propia cuenta”, recomendó el abogado, quien subrayó la importancia de esa constancia para evitar problemas si el dinero vuelve al circuito bancario.