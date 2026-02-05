España

Alfredo Molina, veterinario: “Antes de adoptar un perro, para un segundo y pregúntate estas cosas, igual no estás preparado”

Esto es lo que tienes que tener en cuenta antes de dar el paso

Guardar
Alfredo Molina explicando los factores
Alfredo Molina explicando los factores a tener en cuenta antes de adoptar en su cuenta de TikTok. (@alfredomolinavet)

Tener una mascota en España es algo muy habitual. De hecho, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en España hay 9,3 millones de perros, lo que los sitúa en el primer puesto de la lista de animales de compañía más comunes.

Aunque estos animales sean una gran compañía, es importante tener en cuenta que son seres vivos con sentimientos. Por esta misma razón, es importante tener las cosas claras antes de tomar la decisión. Sobre esta cuestión se ha pronunciado el veterinario Alfredo Molina en su cuenta de TikTok (@alfredomolinavet).

“Sé que es incómodo de escuchar, pero también es necesario decirlo. Antes de abrirle las puertas de tu hogar a un nuevo amigo peludo, párate a pensar. Pero no un segundo, para de verdad. Pregúntate si estás preparado para todo lo que eso implica cuando la emoción del momento se apague”, afirma durante los primeros segundos.

Cómo saber si estás preparado para adoptar un perro

Antes de adoptar, es importante hacer un ejercicio de reflexión personal y evaluar tu situación. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el tiempo disponible. Un perro necesita paseos diarios, estimulación mental, educación y compañía constante. Si tu rutina es muy cambiante, pasas muchas horas fuera de casa o viajas con frecuencia, quizá debas replantearte si puedes cubrir sus necesidades básicas sin que el animal sufra soledad o estrés.

También es fundamental analizar la estabilidad económica. Más allá de la alimentación o los accesorios iniciales, pueden surgir gastos veterinarios inesperados, revisiones periódicas, vacunas o tratamientos que requieren un compromiso financiero continuo. Preguntarte si podrías asumir esos costes incluso en momentos complicados te dará una visión más realista de la responsabilidad.

Otro punto clave es la paciencia. Los perros necesitan aprendizaje, adaptación y comprensión, especialmente durante los primeros meses o si provienen de situaciones difíciles. Valorar cómo reaccionas ante el estrés, el cansancio o los imprevistos te ayudará a saber si estás preparado para acompañar al animal en todo su proceso.

La ley 7/2023, de 28 de marzo, obliga a los propietarios a tener un seguro mínimo a terceros para su perro a partir del 29 de septiembre. Sin embargo, en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco o La Rioja, ya es obligatorio

Por último, conviene pensar a largo plazo. Los cambios personales, mudanzas o nuevas responsabilidades pueden aparecer con los años. Imaginar cómo encajaría un perro en tu vida futura es esencial para garantizar que la decisión sea consciente y sostenible en el tiempo.

Los sentimientos y el mundo emocional de los perros

Los perros experimentan emociones complejas que influyen en su comportamiento y bienestar diario. Diversos estudios en etología muestran que pueden sentir alegría, miedo, frustración, apego y celos cuando perciben cambios en su entorno o en la atención que reciben.

También desarrollan vínculos profundos con sus cuidadores, por lo que la indiferencia, los castigos constantes o la falta de interacción pueden generar ansiedad y problemas conductuales. Su lenguaje emocional se expresa a través de posturas corporales, sonidos y rutinas, señales que requieren observación y empatía por parte de quienes conviven con ellos.

Entender que cada perro tiene una personalidad ayuda a respetar sus límites, necesidades de descanso y momentos de juego, algo clave para su bienestar. Por último, reconocer sus emociones no significa humanizarlos, sino asumir que dependen de un entorno estable, afectivo y predecible para sentirse seguros.

Temas Relacionados

PerrosPerros y gatosMascotasTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Andalucía retoma las clases este viernes, salvo en las zonas afectadas por las crecidas de los ríos

En Extremadura se han evacuado a cerca de 200 personas ante el riesgo de una avenida importante de agua en el río Ardila por un posible rebose de la presa de Valuengo (Badajoz)

Última hora de la borrasca

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores de este jueves 5 de febrero de 2026

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: el premio mayor de este jueves 5 de febrero

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: el

Un grupo de turistas confunde un funeral con un festival gastronómico y la reacción de la familia sorprende en redes sociales

La confusión sucedió dos veces en días distintos con diferentes turistas

Un grupo de turistas confunde

Comprobar EuroDreams: resultados ganadores del último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de España en

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

Detenidos en Barajas dos hombres tras robar 2,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo al cantante puertorriqueño Zion

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “No puedes

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

El municipio madrileño de Aranjuez contará con 200 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible

DEPORTES

Betis - Atlético de Madrid,

Betis - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager

Las palabras de Carolina Marín tras pasar por el quirófano: “No quiero descartar ahora nada, quiero priorizar mi rodilla”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”