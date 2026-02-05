Alfredo Molina, veterinario: “Antes de adoptar un perro, para un segundo y pregúntate estas cosas, igual no estás preparado”

Alfredo Molina explicando los factores a tener en cuenta antes de adoptar en su cuenta de TikTok. (@alfredomolinavet)

Tener una mascota en España es algo muy habitual. De hecho, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en España hay 9,3 millones de perros, lo que los sitúa en el primer puesto de la lista de animales de compañía más comunes.

Aunque estos animales sean una gran compañía, es importante tener en cuenta que son seres vivos con sentimientos. Por esta misma razón, es importante tener las cosas claras antes de tomar la decisión. Sobre esta cuestión se ha pronunciado el veterinario Alfredo Molina en su cuenta de TikTok (@alfredomolinavet).

“Sé que es incómodo de escuchar, pero también es necesario decirlo. Antes de abrirle las puertas de tu hogar a un nuevo amigo peludo, párate a pensar. Pero no un segundo, para de verdad. Pregúntate si estás preparado para todo lo que eso implica cuando la emoción del momento se apague”, afirma durante los primeros segundos.

Cómo saber si estás preparado para adoptar un perro

Antes de adoptar, es importante hacer un ejercicio de reflexión personal y evaluar tu situación. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el tiempo disponible. Un perro necesita paseos diarios, estimulación mental, educación y compañía constante. Si tu rutina es muy cambiante, pasas muchas horas fuera de casa o viajas con frecuencia, quizá debas replantearte si puedes cubrir sus necesidades básicas sin que el animal sufra soledad o estrés.

También es fundamental analizar la estabilidad económica. Más allá de la alimentación o los accesorios iniciales, pueden surgir gastos veterinarios inesperados, revisiones periódicas, vacunas o tratamientos que requieren un compromiso financiero continuo. Preguntarte si podrías asumir esos costes incluso en momentos complicados te dará una visión más realista de la responsabilidad.

Otro punto clave es la paciencia. Los perros necesitan aprendizaje, adaptación y comprensión, especialmente durante los primeros meses o si provienen de situaciones difíciles. Valorar cómo reaccionas ante el estrés, el cansancio o los imprevistos te ayudará a saber si estás preparado para acompañar al animal en todo su proceso.

La ley 7/2023, de 28 de marzo, obliga a los propietarios a tener un seguro mínimo a terceros para su perro a partir del 29 de septiembre. Sin embargo, en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco o La Rioja, ya es obligatorio

Por último, conviene pensar a largo plazo. Los cambios personales, mudanzas o nuevas responsabilidades pueden aparecer con los años. Imaginar cómo encajaría un perro en tu vida futura es esencial para garantizar que la decisión sea consciente y sostenible en el tiempo.

Los sentimientos y el mundo emocional de los perros

Los perros experimentan emociones complejas que influyen en su comportamiento y bienestar diario. Diversos estudios en etología muestran que pueden sentir alegría, miedo, frustración, apego y celos cuando perciben cambios en su entorno o en la atención que reciben.

También desarrollan vínculos profundos con sus cuidadores, por lo que la indiferencia, los castigos constantes o la falta de interacción pueden generar ansiedad y problemas conductuales. Su lenguaje emocional se expresa a través de posturas corporales, sonidos y rutinas, señales que requieren observación y empatía por parte de quienes conviven con ellos.

Entender que cada perro tiene una personalidad ayuda a respetar sus límites, necesidades de descanso y momentos de juego, algo clave para su bienestar. Por último, reconocer sus emociones no significa humanizarlos, sino asumir que dependen de un entorno estable, afectivo y predecible para sentirse seguros.