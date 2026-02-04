Segundo día de juicio contra Marius Borg: defiende a su madre por pagar “los platos rotos” y acusa a la prensa de “transformar todo en algo que no es”

El hijo de Mette-Marit niega en su juicio haber violado a mujeres pero admite agresiones (EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT)

La segunda jornada del juicio contra Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha arrancado. En el Tribunal del Distrito de Oslo, la atención se ha centrado en Borg, al que se le imputan un total de 38 cargos, entre ellos cuatro por violación. El relato de la jornada ha comenzado con la intervención de una de las víctimas de estos delitos, la supuesta agredida en Skaugum, la residencia real de Haakon y Mette-Marit.

Después del receso, Marius Borg ha subido al estrado y ha aprovechado su primera intervención libre ante el juez para defenderse y redefinir su papel en la causa. “Me resulta increíblemente difícil hablar delante de tanta gente”, ha declarado visiblemente emocionado y entre lágrimas, según recogen las crónicas de la prensa noruega.

Borg ha continuado señalando a los medios: “La prensa me sigue desde que tengo tres años. Me han acosado y atormentado. El hecho de que tengan que sentarse en esta sala me parece absolutamente terrible”. Su exposición ha incidido en la presión mediática y en su vivencia personal: “He vivido una vida con la que creo que muy pocos aquí pueden identificarse”, ha sostenido. También ha señalado: “Soy conocido por ser el hijo de mi madre. Nada más. He tenido una necesidad extrema de validación y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y todo esto”.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La defensa de Marius Borg

Junto a la intervención de Marius Borg, ha quedado claro el peso de la defensa que ejercen sus abogados, Petar Sekulic y Ellen Holager Andenæs, figuras de relevancia en el ámbito legal noruego. Sekulic es reconocido por su estilo directo y su experiencia en casos de alta complejidad y repercusión pública, mientras que Holager Andenæs destaca por su extensa carrera, que abarca desde la Fiscalía del Estado y la judicatura hasta la investigación policial, con especial sensibilidad en delitos sexuales.

Durante su declaración, Borg ha querido aclarar uno de los asuntos más controvertidos de la investigación policial, vinculado a la figura de su madre. La prensa noruega había informado sobre supuestos intentos de destruir archivos, un extremo que ha negado: “Mucha gente ha especulado sobre si mamá sacó la tarjeta SIM. Eso definitivamente no ha sucedido. Mamá pagaba ‘los platos rotos’ de alguna manera”.

El abogado Petar Sekulic durante el primer día del juicio contra Marius Borg Hoiby, en Oslo, Noruega, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Gwladys Fouche

Los archivos del móvil de Marius Borg

La posición de la acusación se sustenta en el análisis de una gran cantidad de vídeos y fotografías hallados en el teléfono móvil de Borg, decomisado durante la investigación que se originó a raíz de un primer episodio de violencia en agosto de 2024.

El acusado también ha afirmado que jamás habría entregado su dispositivo móvil a la policía si, en su opinión, hubiera contenido material de carácter abusivo. La propia declaración de la primera víctima durante la jornada ha revelado que desconocía haber sido violada hasta que la policía mostró los vídeos encontrados en el teléfono de Borg.

Su crítica a la prensa

En este contexto, la prensa presente en la sala ha relatado cómo, en un momento, Borg ha cruzado los brazos, ha mirado directamente al juez y ha vuelto a atacar a la prensa: “El grupo que está sentado detrás de mí consigue transformar todo en algo que no es”.

El juez del Tribunal de Distrito de Oslo, Jon Sverdrup Efjestad (centro), durante el primer día del juicio contra Marius Borg Hoiby, en Oslo, Noruega, el 3 de febrero de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Gwladys Fouche

Según han asegurado medios noruegos como VG y Dagbladet, durante la investigación la policía ha detectado intentos de eliminar archivos de manera remota en dos ocasiones. Además, la acusación de la Fiscalía General del Estado se fundamenta en el hallazgo de estos documentos digitales en “carpetas secretas” dentro del teléfono móvil de Borg, descubiertos tras el empleo de aplicaciones de cifrado.