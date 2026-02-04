Óscar Puente no convence al sector ferroviario: los sindicatos mantienen la huelga de trenes del 9 al 11 de febrero a pesar del encuentro con Transportes

Los sindicatos con mayor presencia en el sector ferroviario, Semaf (el de maquinistas), UGT y CCOO, mantienen la huelga convocada en Renfe entre el 9 y el 11 de febrero. Así lo han confirmado los portavoces sindicales, concluida la reunión celebrada este miércoles con el ministro de Transportes, Óscar Puente, encuentro que tuvo lugar tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El siniestro de Adamuz provocó 46 víctimas mortales, entre ellas un maquinista, mientras que el accidente de Gelida costó la vida a otro trabajador ferroviario.

Ayer martes, el ministro Puente anunciaba en el Congreso que se reuniría con los maquinistas para “estudiar” las peticiones que motivaron la convocatoria de huelga. Por su parte, las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de reforzar la seguridad en la red y aumentar la inversión en infraestructuras. Tras la reunión, los representantes de los trabajadores señalaron que no se han alcanzado compromisos concretos y que las conversaciones con el Ministerio de Transportes continuarán en los próximos días, antes del inicio de los paros.

No se desconvoca la huelga del sector ferroviario

Semaf, sindicato mayoritario entre los maquinistas, fue el primero en anunciar la convocatoria de huelga. “Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red”, recogía el comunicado que hizo pública la convocatoria en Renfe, a la que se sumaron CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT. En Adif, CC OO y UGT no han convocado huelga, aunque sí lo han hecho el Sindicato Ferroviario, que extiende el paro a Logirail, y CGT.

Semaf extiende la huelga más allá de Renfe, abarcando el resto de empresas que emplean a maquinistas. “Los paros se llevarán a cabo en el Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías; en las empresas privadas de transporte de viajeros de alta velocidad Iryo y Ouigo; y en las empresas privadas de transporte de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail”, detallaba el sindicato en un reciente comunicado. CC OO y CGT también han convocado paros en varias de estas empresas privadas.

A la reunión de este miércoles han asistido el propio Óscar Puente, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de forma telemática, el presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, además del director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado. La convocatoria de huelga afecta a todo el sistema ferroviario del 9 al 11 de febrero.

Con motivo de la situación, este martes se celebró una manifestación frente al Ministerio de Transportes, con la participación de unos 2.000 trabajadores ferroviarios según los sindicatos convocantes. Los asistentes reclamaron más inversión en seguridad y un mejor mantenimiento de las infraestructuras. Los sindicatos señalaron que el sistema ferroviario es seguro, aunque reconocen que existen fallos a corregir y que no pueden pasarse por alto tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida.