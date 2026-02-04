Arranca la reunión entre Óscar Puente y sindicatos para evitar la huelga de trenes de la semana que viene

Representantes sindicales de CCOO, UGT y Semaf han puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar las plantillas y de revertir la externalización de servicios en las reuniones que mantienen con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según reportó la prensa, esta demanda se suma a la exigencia de un cambio estructural en el sistema ferroviario, para asegurar tanto la seguridad de los trabajadores como la calidad del servicio tras los recientes accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Estas cuestiones constituyen el núcleo de la negociación que busca impedir la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, una medida de presión que, en caso de concretarse, afectaría a todo el transporte ferroviario español.

De acuerdo con la información publicada por la prensa, el encuentro entre representantes del Gobierno y de los principales sindicatos del sector ferroviario comenzó en Madrid alrededor de las 12:25 horas. El ministro Óscar Puente encabeza la delegación oficial, acompañado por José Antonio Santano, secretario de Estado, quien asiste de forma telemática debido a su presencia en Cataluña para seguir la evolución de la crisis en Rodalies. También forman parte de la comitiva Pedro Marco, presidente de Adif; Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe; Lucas Calzado, director de Recursos Humanos de Renfe; y Rocío Báguena, secretaria general de Transporte Terrestre.

La convocatoria de huelga afecta tanto a las tres principales operadoras de pasajeros —Renfe, Iryo y Ouigo— como a cinco empresas privadas dedicadas al transporte de mercancías: Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. Según detalló la prensa, los paros programados serían a jornada completa y buscan ejercer presión para conseguir acciones concretas que transformen el sector ferroviario. En particular, el foco está puesto en fortalecer la seguridad tras los graves incidentes sucedidos recientemente y que han elevado el clima de tensión dentro del sector.

Los accidentes en Adamuz y Gelida representaron momentos críticos que desataron movilizaciones por parte de los empleados ferroviarios. Tal como consignó el medio de comunicación, Semaf, organización sindical mayoritaria entre los maquinistas, sostiene junto a CCOO y UGT que las condiciones actuales no ofrecen las garantías necesarias para evitar episodios similares en el futuro. Los sindicatos acusan que la externalización progresiva de servicios y la ausencia de personal suficiente incrementan la vulnerabilidad del sistema.

Según la cobertura de la prensa, los líderes sindicales insisten en la urgencia de adoptar medidas inmediatas, no solo para impedir nuevos accidentes, sino también para sentar las bases de una transformación sustancial del sector. Parte de las reclamaciones incluye la reducción del peso de contratas externas en tareas que consideran estratégicas y la integración de una mayor cantidad de trabajadores propios.

Por parte del Gobierno, según reportó la prensa, se expuso la disposición al diálogo y se expresó voluntad de estudiar los planteamientos sindicales. El ministro Óscar Puente destacó la importancia de garantizar la fluidez del transporte ferroviario en el país, especialmente ante el riesgo de paralización de servicios esenciales para miles de usuarios y para el traslado de mercancías estratégicas.

Las protestas y amenazas de huelga llegan en un contexto de presión social y política después de los recientes problemas en la red ferroviaria, entre ellos el colapso del servicio en Rodalies, que está bajo seguimiento directo del secretario de Estado desde Cataluña, como informó la prensa. La magnitud de los paros programados podría generar importantes afectaciones tanto en los desplazamientos de pasajeros como en el flujo de mercancías.

La nota de la prensa detalla que las conversaciones celebradas representan un intento de desactivar un conflicto que podría profundizar la crisis actual. Los sindicatos mantienen su postura de que únicamente respuestas estructurales podrán resolver la raíz de los problemas del sector ferroviario español. Entre las prioridades señaladas por los trabajadores durante el encuentro figuran el refuerzo inmediato de los equipos de trabajo, nuevas inversiones en seguridad y la modificación de aquellas políticas que han favorecido la subcontratación en áreas clave.

El resultado de las negociaciones en Madrid tendrá impacto directo sobre el funcionamiento de la red ferroviaria durante los próximos días, mientras los sindicatos esperan obtener compromisos concretos que permitan cancelar los paros. Tal como recogen los medios, la resolución de este conflicto es seguida de cerca tanto por los usuarios habituales del tren como por las empresas del sector logístico y de transporte de mercancías, que dependen de un servicio regular y seguro.