Desde un convento hasta un pueblo abandonado o una casa de 700 m²: los posibles nuevos hogares de las monjas de Belorado

La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

El 10 de febrero está marcado en el calendario para las monjas de Belorado. Ese día tiene previsto su desahucio del monasterio de Santa Clara (Burgos), después de que en mayo de 2024 decidieran romper con la Iglesia Católica y ponerse bajo la tutela de Pablo de Rojas, obispo excomulgado y defensor del sedevacantismo. No obstante, el edificio que hasta entonces llamaban hogar estaba bajo el mando de la Iglesia y, en junio del mismo año, el obispo de Burgos, Mario Iceta, decretó la excomunión de las monjas.

Un año más tarde, el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca reconoció la titularidad del monasterio a la Iglesia Católica y decretó el desalojo de las exmonjas. La fecha sería el 12 de septiembre, pero, tras dos aplazamientos, la fecha definitiva será la próxima semana. “No cabe recurso” precisó el Arzobispado contra el auto de ejecución.

Ante tales hechos, las monjas se han puesto manos a la obra en busca de un nuevo lugar donde poder ejercer su vocación. Han creado la página web Queremosunconvento.com para darle uso a aquellos “edificios cargados de memoria, junto con otros lugares de culto” que “se desvanecen lentamente, amenazados por el tiempo y el olvido”, según se puede leer en el sitio.

La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

Respuesta de la comunidad: desde monasterios hasta casas de 700 m²

Con todo ello, la respuesta de la comunidad ha sido destacable. En menos de 24 horas, 26 personas de distintos puntos de España han ofrecido propiedades, apoyo e incluso proyectos comunitarios. Desde Toledo hasta Donostia, desde alcaldesas hasta sacerdotes, las reacciones han sido variopintas.

Hacia el sur, en Nerva, Huelva, un usuario ha destacado un convento vacío que corre riesgo de derrumbarse, proponiéndose para organizar una reunión con la empresa minera que lo posee. Subiendo por la península, en El Toboso, Toledo, otra usuaria ha señalado un convento clarisas cerrado hace dos años, dejando los teléfonos de contacto tanto del párroco como del arzobispado. Y en el norte, en Donostia, otro ha ofrecido un convento de las Concepcionistas Franciscanas que permanece libre desde 2012. Por último, en Tineo, Asturias, una usuaria ha mencionado otro convento deshabitado, listo para ser amueblado.

Pero no todos ofrecen monasterios o conventos. También los hay quienes han propuesto casas grandes en zonas rurales. Por ejemplo, en Álava, han ofrecido una propiedad de 700 m² con huerto y frutales, mientras que en Horcajo de Montemayor, otra persona ha indicado una casa con 12 habitaciones rodeada de campo.

La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

Por su parte, otro, en Cantabria, fue más allá y ofreció un proyecto integral: un conjunto de edificios con un pueblo abandonado, donde las monjas podrían residir y desarrollar una ONG para generar empleo en el ámbito agrario para personas con discapacidad. En La Rioja, otra vecina sugirió transformar una casa en un hogar de acogida para personas mayores, con apoyo económico de la comunidad autónoma.

Además, las respuestas también llegaron desde los compañeros religiosos, ofreciendo “una nueva Diócesis y gestionar el perdón de la Iglesia”. No obstante, tendría que haber “la más absoluta discreción” y estar “lejos del ruido mediático”. Pero también ha habido espacio para el humor, ya que un usuario ha dicho que tiene casa disponible “en el infierno. Orientación sur. Soleada. Poco gasto de calefacción. Barrio tranquilo…”.

La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

El destino preferido de las monjas

En la web, las exmonjas han recordado su objetivo: “Han sido señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida… buscan una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario”. Y sus criterios son claros: prefieren la España vaciada, edificios históricos o fincas rústicas que no dependan de ningún arzobispado. “No buscan privilegios, solo una salida digna a una situación injusta. Buscan continuidad, paz y un techo desde el que seguir aportando valor humano y social”. Por ello, concluyen, “Si tienes un espacio, puedes ofrecer una esperanza. Queremos un convento. Queremos futuro. Queremos seguir”.