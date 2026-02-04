España

Desde un convento hasta un pueblo abandonado o una casa de 700 m²: los posibles nuevos hogares de las monjas de Belorado

Las hermanas han creado una página web donde la sociedad puede ayudarlas a buscar su nuevo hogar

Guardar
La respuesta de la gente
La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

El 10 de febrero está marcado en el calendario para las monjas de Belorado. Ese día tiene previsto su desahucio del monasterio de Santa Clara (Burgos), después de que en mayo de 2024 decidieran romper con la Iglesia Católica y ponerse bajo la tutela de Pablo de Rojas, obispo excomulgado y defensor del sedevacantismo. No obstante, el edificio que hasta entonces llamaban hogar estaba bajo el mando de la Iglesia y, en junio del mismo año, el obispo de Burgos, Mario Iceta, decretó la excomunión de las monjas.

Un año más tarde, el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca reconoció la titularidad del monasterio a la Iglesia Católica y decretó el desalojo de las exmonjas. La fecha sería el 12 de septiembre, pero, tras dos aplazamientos, la fecha definitiva será la próxima semana. “No cabe recurso” precisó el Arzobispado contra el auto de ejecución.

Ante tales hechos, las monjas se han puesto manos a la obra en busca de un nuevo lugar donde poder ejercer su vocación. Han creado la página web Queremosunconvento.com para darle uso a aquellos “edificios cargados de memoria, junto con otros lugares de culto” que “se desvanecen lentamente, amenazados por el tiempo y el olvido”, según se puede leer en el sitio.

La respuesta de la gente
La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

Respuesta de la comunidad: desde monasterios hasta casas de 700 m²

Con todo ello, la respuesta de la comunidad ha sido destacable. En menos de 24 horas, 26 personas de distintos puntos de España han ofrecido propiedades, apoyo e incluso proyectos comunitarios. Desde Toledo hasta Donostia, desde alcaldesas hasta sacerdotes, las reacciones han sido variopintas.

Hacia el sur, en Nerva, Huelva, un usuario ha destacado un convento vacío que corre riesgo de derrumbarse, proponiéndose para organizar una reunión con la empresa minera que lo posee. Subiendo por la península, en El Toboso, Toledo, otra usuaria ha señalado un convento clarisas cerrado hace dos años, dejando los teléfonos de contacto tanto del párroco como del arzobispado. Y en el norte, en Donostia, otro ha ofrecido un convento de las Concepcionistas Franciscanas que permanece libre desde 2012. Por último, en Tineo, Asturias, una usuaria ha mencionado otro convento deshabitado, listo para ser amueblado.

Pero no todos ofrecen monasterios o conventos. También los hay quienes han propuesto casas grandes en zonas rurales. Por ejemplo, en Álava, han ofrecido una propiedad de 700 m² con huerto y frutales, mientras que en Horcajo de Montemayor, otra persona ha indicado una casa con 12 habitaciones rodeada de campo.

La respuesta de la gente
La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

Por su parte, otro, en Cantabria, fue más allá y ofreció un proyecto integral: un conjunto de edificios con un pueblo abandonado, donde las monjas podrían residir y desarrollar una ONG para generar empleo en el ámbito agrario para personas con discapacidad. En La Rioja, otra vecina sugirió transformar una casa en un hogar de acogida para personas mayores, con apoyo económico de la comunidad autónoma.

Además, las respuestas también llegaron desde los compañeros religiosos, ofreciendo “una nueva Diócesis y gestionar el perdón de la Iglesia”. No obstante, tendría que haber “la más absoluta discreción” y estar “lejos del ruido mediático”. Pero también ha habido espacio para el humor, ya que un usuario ha dicho que tiene casa disponible “en el infierno. Orientación sur. Soleada. Poco gasto de calefacción. Barrio tranquilo…”.

La respuesta de la gente
La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com)

El destino preferido de las monjas

En la web, las exmonjas han recordado su objetivo: “Han sido señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida… buscan una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario”. Y sus criterios son claros: prefieren la España vaciada, edificios históricos o fincas rústicas que no dependan de ningún arzobispado. “No buscan privilegios, solo una salida digna a una situación injusta. Buscan continuidad, paz y un techo desde el que seguir aportando valor humano y social”. Por ello, concluyen, “Si tienes un espacio, puedes ofrecer una esperanza. Queremos un convento. Queremos futuro. Queremos seguir”.

Temas Relacionados

ReligiónReligión CatólicaIglesia CatólicaDesahucioViviendaVivienda EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

El joven, que ya ha sido condenado dos veces por sus extrañas andanzas de juventud, pone en marcha un curso no presencial para enseñar que el éxito no está en el esfuerzo, sino en tu agenda de conocidos. Él no compartirá sus 10.000 contactos, pero te muestra cómo conseguir los tuyos propios

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus

Victoria Columba, una de las voces latinoamericanas decisivas en la regularización de migrantes: “Esto no ha sido caridad, sino justicia social”

El liderazgo de la plataforma Regularización Ya, integrada sobre todo por mujeres latinoamericanas y migrantes de origen africano, ha resultado determinante en el proceso. El colectivo espera que la aprobación definitiva en el BOE se produzca esta misma semana

Victoria Columba, una de las

Ciberbullying, distorsión de la realidad y problemas de salud mental: cómo afectan las redes sociales a tus hijos y qué supondrá la prohibición de Sánchez

Tras el anuncio del Gobierno de limitar las redes sociales a los menores de 16 años, ‘Infobae’ consulta con dos expertos los riesgos a los que se enfrentan actualmente los jóvenes solo a través de las pantallas

Ciberbullying, distorsión de la realidad

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

La comunidad cerró el año con 5.540 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses, lo que supone un incremento del 418% respecto al comienzo de los registros

Casi dos meses más de

‘Secret Princes’, el reality estadounidense en el que Francisco de Borbón, el sobrino del rey emérito detenido por narcotráfico, intentó buscar el amor

El primo lejano del rey Felipe VI se presentó al programa en 2012 como un aristócrata encubierto

‘Secret Princes’, el reality estadounidense
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

El Gobierno refuerza el control de los desechos que los mercantes tiran en ‘la gasolinera del Atlántico’: cada vez llegan más buques desviados por las guerras en Yemen y Ucrania

Sánchez tiene un mes para contentar a todos y sacar adelante el escudo social: una negociación cruzada para salvar la prórroga contra desahucios

ECONOMÍA

El metro cuadrado de vivienda

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona