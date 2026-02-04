España

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifasmás altas y más bajas de este jueves 2026-02-05.

El precio de laluz varía cada 24 horaspor lo que es importante mantenerse actualizadosobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 5 de febrero

Precio de media: 6.31 euros por megavatio hora

Precio más alto: 35.02 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.09 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 5 de febrero, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.33 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.23 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 8.84 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 9.81 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.73 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.09 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.28 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 18.43 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 27.72 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.34 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 0.34 euros por megavatio hora.

