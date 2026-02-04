Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

Testigo de fallo motor (TopGear)

Tras haber realizado una reparación en el coche, es frecuente que el testigo amarillo de avería del motor permanezca encendido en el panel de instrumentos. Esta persistencia no necesariamente indica la presencia de un problema mecánico activo, sino que responde al funcionamiento de la centralita electrónica (ECU), que retiene los códigos de error en su memoria.

Este fenómeno es habitual y, en muchas ocasiones, requiere llevar a cabo un procedimiento específico para restablecer el sistema. El enfoque más recomendable para eliminar este aviso es emplear un escáner OBD2 y proceder al borrado digital del código. Sin embargo, existen alternativas manuales viables si no se dispone de una máquina de diagnosis.

En cualquier caso, los especialistas alertan sobre la importancia de no emplear estos métodos para ocultar fallos mecánicos reales: si el coche presenta una avería y el código se borra manualmente, la centralita lo volverá a generar una vez detecte el problema, con el riesgo añadido de posibles daños mayores en el motor.

Los vehículos modernos incorporan un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) encargado de identificar y registrar lecturas inusuales en componentes como sensores de emisiones, inyección electrónica o sistemas eléctricos. Cuando se detecta una anomalía, el sistema activa inmediatamente el testigo de fallo motor.

Incluso después de reemplazar la pieza defectuosa, la ECU puede demorar en borrar el historial del defecto, exigiendo varios kilómetros de conducción para comprobar que los valores permanecen dentro de parámetros normales. Es en este contexto donde adquieren relevancia los métodos de reseteo manual.

Reseteo manual de la centralita: alternativas y advertencias

Existen tres procedimientos efectivos para eliminar el aviso de fallo motor sin recurrir a herramientas profesionales, según indica el perfil especializado Autopista. La opción más sencilla es desconectar la batería, lo que permite borrar la memoria volátil de la ECU al interrumpir el suministro eléctrico. Este método hace que el ordenador pierda los códigos temporales almacenados.

Otra opción consiste en ejecutar una determinada secuencia de giros de la llave de contacto. Aunque esta solución no funciona en todos los modelos, se trata de una alternativa segura que algunos fabricantes implementan en sus vehículos para facilitar el reseteo.

El tercer método, considerado el más natural, se basa en la propia programación de la ECU para autorrevisarse durante la conducción. Una vez reparada la avería, basta conducir el coche en condiciones variadas (tramos urbanos y de carretera) durante una distancia que oscila entre 50 y 100 kilómetros. Si todos los parámetros se mantienen correctos, el sistema desactivará automáticamente el testigo de fallo en el cuadro de instrumentos.

Es importante hacer caso omiso de los “trucos” que circulan en foros de internet y que pueden suponer un riesgo para la electrónica del coche. Cualquier manipulación no respaldada por el fabricante puede provocar daños irreversibles y consecuencias imprevistas para el vehículo.

Consideraciones antes de acudir a la ITV

Al resetear la ECU de forma manual, hay que ser cauto con el calendario de inspección técnica de vehículos (ITV). Si se elimina el aviso justo antes de presentarse a la inspección, existe una elevada probabilidad de que el coche sea rechazado por el mensaje “OBD no preparado”.

Esto se debe a que, al realizar el reseteo, se eliminan simultáneamente los registros de diagnóstico. Por tanto, resulta imprescindible conducir el vehículo varios días antes de pasar la ITV, para que todos los monitores de diagnóstico queden restaurados y activos.

Estos procedimientos solo resultan eficaces si la avería ha sido resuelta. En el caso de que la anomalía persista —como, por ejemplo, una sonda lambda defectuosa o una válvula EGR sucia—, la luz volverá a encenderse en cuanto la ECU vuelva a identificar el fallo, lo que puede ocurrir en apenas cinco minutos o después de recorrer hasta 50 kilómetros.

El comportamiento del coche ante el aviso de fallo motor depende de la naturaleza de la luz emitida. Una señal amarilla o naranja, constante, suele indicar la activación del modo de protección, que limita la potencia del coche pero aún permite llegar hasta el taller. Por el contrario, si el testigo es rojo o parpadea, la recomendación es detener el vehículo de inmediato para evitar daños de mayor gravedad.