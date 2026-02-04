España

Ábalos anuncia acciones judiciales por el filtrado de sus datos médicos: “Al parecer, todo vale y todo está justificado si de mi persona se trata”

“He encargado a mi defensa que desde hoy mismo se pongan en marcha las acciones judiciales que correspondan contra quienes hayan violentado mi derecho a la intimidad, la protección de mis datos y de mis informes clínicos”, explica

Guardar
José Luis Ábalos, durante una
José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados (Eduardo Parra - Europa Press)

José Luis Ábalos ha denunciado a través de su cuenta de X, gestionada por su hijo, el filtrado de sus datos médicos en varios medios, después de que solicitara al Tribunal Supremo acudir de forma telemática a la vista de este viernes debido a su estado de salud. En el mensaje anuncia también que su defensa está en marcha para llevar a cabo acciones judiciales.

“He tenido conocimiento de que los datos de mis informes médicos se filtraron ayer tarde inmediatamente después de la presentación por mi defensa ante la Sala II del Tribunal Supremo y han sido publicados sin mi autorización por varios medios de comunicación", ha publicado.

Denuncia que “al parecer, todo vale y todo está justificado si de mi persona se trata, pero dada la gravedad de esta filtración”, por lo que ha encargado a su defensa “que desde hoy mismo se pongan en marcha las acciones judiciales que correspondan contra quienes hayan violentado mi derecho a la intimidad, la protección de mis datos y de mis informes clínicos”.

“Los datos médicos y los historiales clínicos están protegidos por ley”

Este mensaje viene en respuesta al artículo que publicó este martes el diario El Mundo, con el titular “Ábalos alega ante el Supremo diabetes, hipertensión, lumbalgia y síndrome “depresivo ansioso” para evitar ir a la vista previa del juicio de las mascarillas", indicando todas las razones de salud por las que buscaba acudir a esta vista.

La defensa de Ábalos se basa, según explica su publicación, en que “los datos médicos y los historiales clínicos están protegidos por ley en España para todas y todos los ciudadanos españoles, y todos esos medios saben sobradamente que este tipo de datos y los historiales médicos están protegidos por la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales” y por la “Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, la cual establece que los datos de salud son especialmente protegidos y confidenciales.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

“Por supuesto y además, todo ello está protegido por la reserva de actuaciones por la que se ve afectado el procedimiento penal, de tal modo que solo las partes tienen acceso a la documentación según previene el Art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, añade.

La vista preliminar

La audiencia de este viernes 6 de febrero tiene como objetivo resolver cuestiones procesales previas al juicio principal del denominado caso Koldo, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. En concreto, se trata de una vista de carácter preliminar, conocida como “vista previa”, en la que el Tribunal Supremo revisa las solicitudes de las partes, examina posibles medidas cautelares y determina cómo se desarrollará el procedimiento judicial principal.

José Luis Ábalos había solicitado comparecer de manera telemática debido a su estado de salud, alegando condiciones médicas que dificultan su presencia física. La vista servirá para que el tribunal valore esta petición, así como para fijar los plazos y las condiciones en las que se desarrollarán las actuaciones posteriores. Estas vistas son habituales en procesos complejos y permiten al tribunal organizar el juicio, definir la admisión de pruebas y resolver cuestiones procesales que podrían retrasar la tramitación del caso.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosJosé Luis ÁbalosPSOECorrupciónCaso KoldoTribunales EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: diez comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje, con Andalucía en nivel rojo por “peligro extraordinario”

La Aemet advierte de que las precipitaciones de este miércoles que caen sobre un suelo ya muy cargado de agua podrán provocar “inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra”

Última hora de la borrasca

La AIReF alerta de una falta de control de las bajas médicas y reclama una supervisión anticipada de la Seguridad Social

El organismo propone alertas automáticas y una unidad especializada en el INSS tras casi triplicarse en diez años el gasto en las prestaciones por incapacidad temporal

La AIReF alerta de una

La conciliación no llega: ocho de cada diez madres renuncian a oportunidades profesionales por cuidar a sus hijos

El I Barómetro sobre la Conciliación de las Madres Profesionales en España ‘suspende’ a padres y empresas por dificultar la maternidad

La conciliación no llega: ocho

Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar “chiringuitos” en la FP privada: “No es un negocio cualquiera y exige reglas claras”

El presidente del Gobierno avanza que abrirá 10 nuevos centros de excelencia y ampliará la red de centros de referencia nacional

Pedro Sánchez anuncia un decreto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez anuncia un decreto

Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar “chiringuitos” en la FP privada: “No es un negocio cualquiera y exige reglas claras”

¿Es mejor comprar un coche nuevo o de segunda mano? Un experto responde

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un policía nacional colombiana que alegó estar siendo perseguido por su condición sexual

Los partidos de Sumar impulsan mociones en ayuntamientos donde tienen concejales para declarar zonas tensionadas, prohibir compras especulativas y prorrogar alquileres

Las Cortes españolas incumplen la Constitución al actuar como “simple buzón” de solicitudes ciudadanas y derivarlas “sin garantías de seguimiento ni evaluación de impacto”

ECONOMÍA

La AIReF alerta de una

La AIReF alerta de una falta de control de las bajas médicas y reclama una supervisión anticipada de la Seguridad Social

Un abogado laboralista explica qué hacer si no puedes llegar al trabajo por la huelga de trenes

La ministra de Vivienda confiesa que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid: “No está asumiendo sus competencias”

La subida de las pensiones entra en vigor este miércoles: así quedan las cuantías para 2026

Los sindicatos llegan a la reunión con Puente muy lejos de un acuerdo y exigen un “plan de choque real” para evitar la huelga en Renfe

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona