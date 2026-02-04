Ábalos anuncia acciones judiciales por el filtrado de sus datos médicos: “Al parecer, todo vale y todo está justificado si de mi persona se trata”

José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados (Eduardo Parra - Europa Press)

José Luis Ábalos ha denunciado a través de su cuenta de X, gestionada por su hijo, el filtrado de sus datos médicos en varios medios, después de que solicitara al Tribunal Supremo acudir de forma telemática a la vista de este viernes debido a su estado de salud. En el mensaje anuncia también que su defensa está en marcha para llevar a cabo acciones judiciales.

“He tenido conocimiento de que los datos de mis informes médicos se filtraron ayer tarde inmediatamente después de la presentación por mi defensa ante la Sala II del Tribunal Supremo y han sido publicados sin mi autorización por varios medios de comunicación", ha publicado.

Denuncia que “al parecer, todo vale y todo está justificado si de mi persona se trata, pero dada la gravedad de esta filtración”, por lo que ha encargado a su defensa “que desde hoy mismo se pongan en marcha las acciones judiciales que correspondan contra quienes hayan violentado mi derecho a la intimidad, la protección de mis datos y de mis informes clínicos”.

“Los datos médicos y los historiales clínicos están protegidos por ley”

Este mensaje viene en respuesta al artículo que publicó este martes el diario El Mundo, con el titular “Ábalos alega ante el Supremo diabetes, hipertensión, lumbalgia y síndrome “depresivo ansioso” para evitar ir a la vista previa del juicio de las mascarillas", indicando todas las razones de salud por las que buscaba acudir a esta vista.

La defensa de Ábalos se basa, según explica su publicación, en que “los datos médicos y los historiales clínicos están protegidos por ley en España para todas y todos los ciudadanos españoles, y todos esos medios saben sobradamente que este tipo de datos y los historiales médicos están protegidos por la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales” y por la “Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, la cual establece que los datos de salud son especialmente protegidos y confidenciales.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

“Por supuesto y además, todo ello está protegido por la reserva de actuaciones por la que se ve afectado el procedimiento penal, de tal modo que solo las partes tienen acceso a la documentación según previene el Art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, añade.

La vista preliminar

La audiencia de este viernes 6 de febrero tiene como objetivo resolver cuestiones procesales previas al juicio principal del denominado caso Koldo, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. En concreto, se trata de una vista de carácter preliminar, conocida como “vista previa”, en la que el Tribunal Supremo revisa las solicitudes de las partes, examina posibles medidas cautelares y determina cómo se desarrollará el procedimiento judicial principal.

José Luis Ábalos había solicitado comparecer de manera telemática debido a su estado de salud, alegando condiciones médicas que dificultan su presencia física. La vista servirá para que el tribunal valore esta petición, así como para fijar los plazos y las condiciones en las que se desarrollarán las actuaciones posteriores. Estas vistas son habituales en procesos complejos y permiten al tribunal organizar el juicio, definir la admisión de pruebas y resolver cuestiones procesales que podrían retrasar la tramitación del caso.