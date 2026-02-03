España

El jubilado en huelga de hambre a base de “agua, café y tabaco” acaba su protesta por la calidad de la comida en residencias: “Se paga 6,98 € por 4 comidas por residente al día”

El residente de Colmenar Viejo denuncia represalias y diferencias en el coste de las residencias frente a otras comunidades

Imagen de un hombre anciano
Imagen de un hombre anciano (Freepik)

El residente Marcelo Marko, de 68 años, ha decidido poner fin a los veinticinco días de huelga de hambre que ha mantenido en la residencia pública de mayores de Colmenar Viejo (Madrid), protestando por lo que califica como “pésima calidad” de la comida servida en el centro. Según ha explicado a EFE, ha tomado la decisión tras comprobar la repercusión social y mediática que ha alcanzado su denuncia, aunque admite que no ha recibido ninguna promesa concreta de mejora por parte de las autoridades.

La protesta de Marko comenzó el pasado 8 de enero y ha estado sustentada únicamente por “agua, café y tabaco”, lo que le ha hecho perder más de diez kilos. En declaraciones recogidas por EFE, el residente ha subrayado que su presión ha logrado que tanto el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) como la fiscal de zona del Mayor se hayan interesado por su caso.

“Hoy hablo con la doctora y hoy o mañana empiezo a comer poco a poco”, ha anunciado Marcelo, satisfecho porque su protesta haya contribuido a visibilizar, según sostiene, que “en una residencia pública se esté pagando 6,98 euros por cuatro comidas por residente al día”.

Durante el transcurso de la huelga, Marko ha señalado que la AMAS, organismo responsable de la residencia, le ha abierto un expediente disciplinario y que ha vivido lo que califica como “conatos de represalias” relacionados con su comportamiento contestatario.

“Cuando te conviertes en una persona que protestas, llegan estas represalias. Dicen que falto al respeto al personal, que los insulto, que incomodo a otros residentes, que han tenido quejas por esta situación. Es mentira”, ha declarado a EFE, negando las acusaciones y defendiendo la legitimidad de su protesta.

Reacciones y expediente disciplinario

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid han informado de que la AMAS ha iniciado un expediente a Marcelo Marko por una “presunta agresión física y verbal a otro residente en Nochebuena en el comedor”. El propio Marko reconoce que hubo un “enfrentamiento verbal con otro residente”, aunque enfatiza que “no llegó a más y que en ningún caso hubo agresión”.

Marcelo ha señalado que la presión vivida le ha llevado a poner fin a la huelga, señalando que sus compañeros de la residencia le han pedido que recupere fuerzas para seguir participando en otras iniciativas reivindicativas. “Los compañeros me piden que me recupere cuanto antes, porque me quieren en plena forma para otras estrategias y batallas que vamos a llevar a cabo por otros medios”, ha manifestado al medio.

Continúa la reclamación de mejoras

Aunque ha puesto fin a la huelga de hambre, Marcelo ha afirmado que seguirá reivindicando mejoras en la calidad de la comida y otros servicios de la residencia de Colmenar Viejo. Según detalla, considera que existen muchas deficiencias pendientes de ser abordadas y ha puesto el foco en el coste que asumen los residentes en Madrid.

Vídeo de Fran Antón anunciando que inicia una huelga de hambre por el cierre de su local en Melilla. (Instagram)

“Hay muchas cosas que arreglar, no sólo la comida, aunque esta sea la primera y más importante. En Madrid pagamos un 86% de nuestra pensión, baja o alta, viviendo en una residencia, en otras comunidades pagan un 75 %. Un 14 % no te da para nada”, ha concluido Marcelo Marko.

