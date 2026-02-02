Adif pide a las operadoras ferroviarias suspender los últimos viajes del lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Ave Renfe (Adobe Stock).

Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, ha solicitado a las operadoras que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que suspendan los últimos servicios de la jornada, ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Fuentes de Transportes consultadas por Infobae justifican la decisión en la necesidad de disponer de “un adecuado espacio de tiempo” para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en horario nocturno, ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Esta medida se pone en marcha a partir de este lunes y únicamente en este corredor y, defienden desde Adif, “permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales”.

Jornada de retrasos por la rotura de una vía

Precisamente el pasado lunes, una fisura en la vía provocó retrasos en la circulación de los trenes. Según confirmó Adif a este periódico, durante la noche del domingo al lunes un maquinista notificó una incidencia en la línea en el entorno de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. La compañía ferroviaria aseguró que “de inmediato” se enviaron equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril afectado.

A consecuencia de la incidencia, la circulación al paso por este punto se redujo y los trenes circularon a 80 kilómetros por hora. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consultadas por Europa Press apuntaron entonces que esta rotura “en ningún caso” puso en peligro la circulación.

La ofensiva del PP contra Adif y Óscar Puente

En plena crisis ferroviaria, el PP prepara una ofensiva en el Senado que comenzará con la comparecencia del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la Cámara Alta este martes. El ministro Puente es un fraude, tan fraude como su gestión. Eso es lo que quedó demostrado durante su comparecencia el pasado jueves”.

Esta misma semana, Génova ha anunciado que llevará al Pleno una moción para pedir la dimisión del ministro Puente, “un ministro que ya ha sido reprobado tres veces”, señalan fuentes del PP.