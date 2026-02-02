España

Adif pide a las operadoras ferroviarias suspender los últimos viajes del lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Transportes señala que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura

Guardar
Ave Renfe (Adobe Stock).
Ave Renfe (Adobe Stock).

Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, ha solicitado a las operadoras que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que suspendan los últimos servicios de la jornada, ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Fuentes de Transportes consultadas por Infobae justifican la decisión en la necesidad de disponer de “un adecuado espacio de tiempo” para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en horario nocturno, ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Esta medida se pone en marcha a partir de este lunes y únicamente en este corredor y, defienden desde Adif, “permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales”.

Jornada de retrasos por la rotura de una vía

Precisamente el pasado lunes, una fisura en la vía provocó retrasos en la circulación de los trenes. Según confirmó Adif a este periódico, durante la noche del domingo al lunes un maquinista notificó una incidencia en la línea en el entorno de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. La compañía ferroviaria aseguró que “de inmediato” se enviaron equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril afectado.

A consecuencia de la incidencia, la circulación al paso por este punto se redujo y los trenes circularon a 80 kilómetros por hora. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consultadas por Europa Press apuntaron entonces que esta rotura “en ningún caso” puso en peligro la circulación.

La ofensiva del PP contra Adif y Óscar Puente

En plena crisis ferroviaria, el PP prepara una ofensiva en el Senado que comenzará con la comparecencia del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la Cámara Alta este martes. El ministro Puente es un fraude, tan fraude como su gestión. Eso es lo que quedó demostrado durante su comparecencia el pasado jueves”.

Esta misma semana, Génova ha anunciado que llevará al Pleno una moción para pedir la dimisión del ministro Puente, “un ministro que ya ha sido reprobado tres veces”, señalan fuentes del PP.

Temas Relacionados

trenesBarcelonaAdifEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Supremo confirma el derecho de las médicas madrileñas que dan el pecho a no hacer guardias sin perder su sueldo

Las sanitarias tendrían derecho a la dispensa de guardias localizadas el primer año de vida de sus hijos

El Supremo confirma el derecho

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Cuál es el precio de

El Vall d’Hebron realiza el primer trasplante de cara a partir de una donante que había recibido la eutanasia

La operación le ha dado una “segunda oportunidad” a Carme, después de que una bacteria le destrozase el rostro

El Vall d’Hebron realiza el

Dani García, chef: “La cebolla se puede echar a un arroz, el problema es dejarla poco hecha y con agua”

El chef de origen marbellí ha compartido en redes sociales una de sus recetas preferidas: un arroz con parpatana de atún

Dani García, chef: “La cebolla

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 de este lunes 2 de febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super ONCE: números ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hernando admite que se reunió

Hernando admite que se reunió con Leire Díez, que aseguraba que había una presunta investigación de la “policía patriótica” contra Pedro Sánchez

Detienen al sexto fugitivo de la lista de ‘Los 10 más buscados’: Julián Herrero Nieto, reclamado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

El Supremo deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación todavía abierta del caso Koldo tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado

Comparecencia de Feijóo en la Comisión del Congreso sobre la DANA: el líder del PP dice que “no tenía autoridad” sobre las decisiones de Mazón

Mujer, de 29 años y sin juristas en la familia: el perfil más común entre las juezas y jueces que componen la última promoción de la Carrera Judicial

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 de este lunes 2 de febrero

Sorteo 1 de Super ONCE: números ganadores este lunes 02 de febrero del 2026

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia